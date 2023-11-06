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Новый Volkswagen Tiguan готов к старту продаж: комплектации и цены

06.11.2023 1520 1 0

Паркетник третьего поколения уже можно заказать в Европе. Пока модель предложена с урезанной гаммой, больше версий появится в следующем году.

Мировая премьера кроссовера Volkswagen Tiguan новой генерации состоялась в сентябре. В Старом свете «живые» продажи стартуют лишь в первом квартале следующего года, однако там уже начали принимать заявки: например, в родной для марки Германии на местном потребительском сайте ожил конфигуратор модели – с комплектациями и ценами. Но сначала вкратце напомним о «третьем» Тигуане.

Базовый новый Volkswagen Tiguan. Темно-серый цвет — единственный бесплатный в Германии, за все остальные придется доплачивать
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Базовый новый Volkswagen Tiguan. Темно-серый цвет — единственный бесплатный в Германии, за все остальные придется доплачивать
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В основе свежего паркетника лежит платформа MQB Evo, спереди – все так же стойки McPherson, сзади – многорычажная подвеска. В длину предназначенный для Европы VW Tiguan прибавил 30 мм (теперь 4539 мм), а вот колесная база не изменилась (2680 мм). Зато багажник стал вместительнее: 652 литра против 615 литров у предшественника. Внешность оформили в актуальном «округлом» стиле Volkswagen, который больше характерен для электрокаров. В салоне – отдельные экраны приборки и мультимедийной системы, причем второй планшет возвышается над передней панелью. Привычного селектора коробки больше нет – за управление трансмиссией отвечает правый подрулевой рычажок.

Базовый новый Volkswagen Tiguan

На данный момент новый VW Tiguan предложен с урезанной гаммой. Так, сейчас можно выбрать «мягкий» гибрид с бензиновой турбочетверкой 1.5 eTSI (130 или 150 л.с.), у которой есть система отключения половины цилиндров и 48-вольтовый стартер-генератор. Кроме того, к заказу доступен паркетник с младшим турбодизелем 2.0 TDI мощностью 150 л.с. Все перечисленные варианты имеют 7DSG и только передний привод. Позже можно будет заказать машины с бензиновым 2.0 TSI (204 или 265 л.с.) или 193-сильным дизелем 2.0 TDI (эти Тигуаны – полноприводные), а также подзаряжаемые гибриды с 1.5 TSI и шестиступенчатой коробкой eDSG (совокупная отдача – 204 или 272 л.с.).

Базовый новый Volkswagen Tiguan
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Базовый новый Volkswagen Tiguan
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Базовый новый Volkswagen Tiguan
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Базовый новый Volkswagen Tiguan
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У кроссовера четыре комплектации. Базовая не имеет отдельного имени (просто Tiguan), в ее состав входят светодиодная оптика, 17-дюймовые колеса, датчик дождя, тканевая обивка, цифровая приборка, мультимедиа-система с экраном диагональю 12,9 дюйма, однозонный климат-контроль, система выбора режимов движения (ею можно управлять с помощью шайбы на центральном тоннеле), камера заднего вида, система автоторможения с функцией распознавания пешеходов и велосипедистов, системы слежения за разметкой и распознавания дорожных знаков.

Volkswagen Tiguan Life
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Volkswagen Tiguan Life
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Volkswagen Tiguan Life
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Volkswagen Tiguan Life
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Volkswagen Tiguan Elegance
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Volkswagen Tiguan Elegance
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Volkswagen Tiguan Elegance
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В следующей по старшинству версии Life появляются атмосферная подсветка интерьера, трехзонный «климат», ассистент парковки, адаптивный круиз-контроль. Исполнение Elegance – это расширенный хромированный декор, дополнительные диодные полоски спереди и сзади, 18-дюймовые диски, более комфортные передние кресла ergoActive с функцией массажа, подогрев руля и сидений, система бесконтактного открывания багажника. Наконец, топовый VW Tiguan R-Line имеет более внушительный обвес, оригинальную радиаторную решетку, 19-дюймовые колеса.

Volkswagen Tiguan R-Line
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Volkswagen Tiguan R-Line
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Volkswagen Tiguan R-Line
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Среди опций – адаптивная подвеска DCC Pro, мультимедиа с планшетом диагональю 15 дюймов и навигатором, кожаная обивка, проекционный дисплей, панорамный люк в крыше, матричные фары.

В Германии цена бензинового «мягкогибридного» Volkswagen Tiguan лежит в диапазоне от 36 600 до 47 185 евро, дизельный кроссовер стоит от 41 025 до 49 615 евро. Базовый паркетник предыдущего поколения на родине бренда стоил 32 930 евро (версия с механикой), но прайс-лист «второго» Тигуана с немецкого сайта уже убрали. А вот удлиненный прежний VW Tiguan Allspace пока в строю – от 41 940 евро (премьера нового растянутого Тигуана еще впереди).

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1 комментарий
06.11.2023 21:49
Яшка

Что-то они зачастили сменой поколений.Раньше такие разновидности дизайна и начинки просто рестайлингом называли.Второе поколение вполне еще лет 10 было бы актуально ибо отлично выглядит.

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