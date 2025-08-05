Авторынок РФ в июле: лучший результат 2025 года, среди бестселлеров – Tiggo 7L и Dashing

По итогам второго летнего месяца российский рынок легковушек снова продемонстрировал падение. Однако «минус» уже не такой внушительный. Кроме того, в июле был зафиксирован рекордный ежемесячный результат в текущем году.

Согласно свежей статистике аналитического агентства «Автостат», в июле 2025 года в России было реализовано 120 649 новых легковых автомобилей, что на 11,4% меньше, чем в июле 2024-го. Однако это на 34% больше по сравнению с июнем 2025-го. Кроме того, аналитики отмечают, что нынешний результат оказался лучшим в текущем году: предыдущий пик был в апреле, когда реализовали 102,1 тыс. шт. Также напомним, что «Автостат» использует сведения о госрегистрации новых автомобилей в РФ, так что в отчетах агентства еще учитываются машины, ввезенные по схеме параллельного импорта.

Среди марок лидерство с большим отрывом сохраняет отечественная Lada (28 240 шт.). Если сравнивать с июньским ТОП-10 марок, то в остальном в первой пятерке произошли изменения. Так, на вторую строчку поднялась Chery (13 502 шт.), оттеснив на третье место Haval (13 117 шт.). А четвертая позиция на этот раз досталась Geely (8389 шт.), которая смогла обойти Changan (7860 шт.). В ТОП-10 также вошли Belgee, Jetour, Solaris, GAC и Omoda. В июльском рейтинге среди брендов-лидеров лишь четыре «плюса» (Belgee, Jetour, Solaris и GAC). Самое сильное падение у Омоды (-47,8%).

ТОП-10 марок по продажам новых легковых автомобилей

*включая все модификации

В ТОП-10 бестселлеров среди легковушек по-прежнему лидирует семейство Lada Granta, вторая строчка досталась Lada Vesta, далее следуют Haval Jolion и рестайлинговый Chery Tiggo 4. Замыкает пятерку лидеров вновь Belgee X50. Из моделей, попавших в первую десятку, также можно отметить Chery Tiggo 7L и Jetour Dashing. Первый кроссовер стал условным новичком рейтинга. «Условным» — так как это очередной рестайлинг «семерки», пусть «эльку» и позиционируют в качестве отдельной модели. А Dashing отличился тем, что по сравнению с июлем 2024-го его продажи выросли аж в 2,3 раза.

ТОП-10 моделей по продажам новых легковых автомобилей

*включая все модификации

Всего же в январе-июле 2025 года, по данным «Автостата», в России продано 651 029 новых легковых автомобилей – на 23,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди брендов, вошедших в ТОП-10, по итогам семи месяцев 2025-го положительную динамику продемонстрировали белорусский Belgee (+36,6%), российский Solaris (+141,7%), китайские Jetour (+11,7%) и GAC (+15,1%).