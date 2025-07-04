Авторынок РФ в июне: снижение продаж продолжается, ТОП-10 покинул Chery Tiggo 7 Pro Max

Согласно новому отчёту, который подготовило агентство «Автостат», на авторынке РФ в течение июня 2025-го было реализовано 90 116 новых легковых машин. Этот показатель на 27,6% меньше по сравнению с июнем прошлого года, а также на 1,2% меньше по сравнению с результатом предыдущего месяца. И снова напомним, что Автостат использует сведения о госрегистрации новых автомобилей в России, за счёт чего в статистике учитываются также те новые машины, которые ввозят в страну по легализованной в 2022-м схеме параллельного импорта.
Список наиболее продаваемых брендов по итогам прошлого месяца по-прежнему возглавляет российская Lada. На долю её продукции на российской рынке в июне пришлось 26,8% (годом ранее показатель был равен 27,5%). Лидером ТОП-10 бестселлеров в РФ остаётся Granta (доля на рынке – 12,8%), «серебро» у Vesta (6,5%), а на восьмом, девятом и десятом местах расположились Niva Legend (2,7%), Largus (2,4%) и Niva Travel (занимает на рынке 2,3%) соответственно.
На втором месте среди брендов по итогам июня всё также находится китайский Haval с долей 10,2% (годом ранее – 12,2%). На этот раз в список самых продаваемых моделей от этой марки снова вошёл только кроссовер Jolion, на долю которого в прошлом месяце пришлось 4% от общего авторынка РФ. Он по-прежнему занимает в рейтинге своё насиженное третье место. Присутствовавший в апрельском списке паркетник Haval M6, собираемый в России, в июне так и не вернулся.
|Место
|Марка
|Продажи в июне 2025 года, шт.
|Продажи в июне 2024 года, шт.
|Разница, %
|1
|Lada
|24 165
|34 199
|- 29,3
|2
|Haval
|9172
|15 210
|- 39,7
|3
|Chery
|8858
|13 577
|- 34,8
|4
|Changan
|6388
|10 071
|- 36,6
|5
|Geely
|6165
|11 088
|- 44,4
|6
|Belgee
|4074
|3246
|+ 25,5
|7
|Jetour
|3138
|3161
|- 0,7
|8
|Solaris
|2201
|1412
|+ 55,9
|9
|Omoda
|1974
|5096
|- 61,3
|10
|GAC
|1845
|1478
|+ 24,8
Замыкает первую тройку «рейтинга» марок Chery, тоже родом из Поднебесной. В июне 2025-го на её продукцию на авторынке РФ пришлось 9,8% (годом ранее – 10,9%). В ТОП-10 бестселлеров на этот раз вошёл только обновлённый кроссовер, который теперь на российском рынке представлен под названием Tiggo 4 без каких-либо приставок. Паркетник за месяц переехал с девятого места на шестое, а его доля составила 2,7%. Стоит отметить, что до списка самых востребованных в июне не добрался Chery Tiggo 7 Pro Max. Напомним, на рынок РФ весной вышел дополнивший семейство «семёрок»Tiggo 7L.
На четвёртое место в списке марок взобрался китайский Changan с долей рынка в 7,1% (годом ранее – 8,1%). Его бестселлером остаётся кроссовер Uni-S (прежнее название – CS55 Plus), на долю которого в июне пришлось 3,4%. Кстати, за прошедший месяц эта модель поднялась с шестого места на четвёртое.
На строчку ниже, на пятую, пришлось переехать поднебесному бренду Geely, продукция которого занимает 6,8% (в июне 2024-го – 8,9%). В ТОП-10 моделей от него вошёл только Geely Monjaro (доля рынка – 2,7%), расположившийся на седьмой позиции (в мае был на восьмой).
Сразу следом, на шестом месте среди марок, находится белорусский бренд Belgee (под ним в Республике Беларусь налажен выпуск машин Geely), по итогам прошлого месяца его доля оказалась равна 4,5% (годом ранее – 2,6%). В список бестселлеров от него вошёл паркетник Belgee X50 (это бейдж-инжиниринговый Geely Coolray образца 2018 года) с 3,0-процентной долей авторынка РФ. За месяц эта модель переехала с седьмой строки на пятую.
|Место
|Модель
|Продажи в июне 2025 года, шт.
|Продажи в июне 2024 года, шт.
|Разница, %
|1
|Lada Granta
|11 521
|16 009
|- 28,0
|2
|Lada Vesta
|5871
|11 590
|- 49,3
|3
|Haval Jolion
|3606
|6983
|- 48,4
|4
|Changan Uni-S
|3032
|3936
|- 23,2
|5
|Belgee X50
|2713
|3246
|- 16,4
|6
|Chery Tiggo 4
|2472
|-
|-
|7
|Geely Monjaro
|2438
|3933
|- 38,0
|8
|Lada Niva Legend
|2416
|3048
|- 20,7
|9
|Lada Largus
|2131
|37
|-
|10
|Lada Niva Travel
|2105
|3515
|- 40,1
Оставшиеся строчки ТОП-10 автомобильных марок в России по итогам июня занимают Jetour (доля на российском рынке – 3,5%), Solaris (2,4%), Omoda (2,2%) и GAC (2,1%). Стоит отметить, что GAC в июне вытеснил из списка самых востребованных марок Jaecoo (этот бренд в мае замыкал первую десятку).
Согласно подсчётам Автостата, по итогам первой половины 2025-го на российском рынке новых легковых автомобилей было продано 530 375 экземпляров. Этот показатель на 26,3% меньше по сравнению с результатом, зафиксированным в январе-июне прошлого года.
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