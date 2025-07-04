Авторынок РФ в июне: снижение продаж продолжается, ТОП-10 покинул Chery Tiggo 7 Pro Max

На российском рынке новых легковых автомобилей за первую половину 2025 года было продано в общей сложности около 530,4 тыс. экземпляров, что на 26,3% меньше, чем в январе-июне 2024-го.

Согласно новому отчёту, который подготовило агентство «Автостат», на авторынке РФ в течение июня 2025-го было реализовано 90 116 новых легковых машин. Этот показатель на 27,6% меньше по сравнению с июнем прошлого года, а также на 1,2% меньше по сравнению с результатом предыдущего месяца. И снова напомним, что Автостат использует сведения о госрегистрации новых автомобилей в России, за счёт чего в статистике учитываются также те новые машины, которые ввозят в страну по легализованной в 2022-м схеме параллельного импорта.

На фото: Chery Tiggo 4

Список наиболее продаваемых брендов по итогам прошлого месяца по-прежнему возглавляет российская Lada. На долю её продукции на российской рынке в июне пришлось 26,8% (годом ранее показатель был равен 27,5%). Лидером ТОП-10 бестселлеров в РФ остаётся Granta (доля на рынке – 12,8%), «серебро» у Vesta (6,5%), а на восьмом, девятом и десятом местах расположились Niva Legend (2,7%), Largus (2,4%) и Niva Travel (занимает на рынке 2,3%) соответственно.

На втором месте среди брендов по итогам июня всё также находится китайский Haval с долей 10,2% (годом ранее – 12,2%). На этот раз в список самых продаваемых моделей от этой марки снова вошёл только кроссовер Jolion, на долю которого в прошлом месяце пришлось 4% от общего авторынка РФ. Он по-прежнему занимает в рейтинге своё насиженное третье место. Присутствовавший в апрельском списке паркетник Haval M6, собираемый в России, в июне так и не вернулся.

Место Марка Продажи в июне 2025 года, шт. Продажи в июне 2024 года, шт. Разница, % 1 Lada 24 165 34 199 - 29,3 2 Haval 9172 15 210 - 39,7 3 Chery 8858 13 577 - 34,8 4 Changan 6388 10 071 - 36,6 5 Geely 6165 11 088 - 44,4 6 Belgee 4074 3246 + 25,5 7 Jetour 3138 3161 - 0,7 8 Solaris 2201 1412 + 55,9 9 Omoda 1974 5096 - 61,3 10 GAC 1845 1478 + 24,8

Замыкает первую тройку «рейтинга» марок Chery, тоже родом из Поднебесной. В июне 2025-го на её продукцию на авторынке РФ пришлось 9,8% (годом ранее – 10,9%). В ТОП-10 бестселлеров на этот раз вошёл только обновлённый кроссовер, который теперь на российском рынке представлен под названием Tiggo 4 без каких-либо приставок. Паркетник за месяц переехал с девятого места на шестое, а его доля составила 2,7%. Стоит отметить, что до списка самых востребованных в июне не добрался Chery Tiggo 7 Pro Max. Напомним, на рынок РФ весной вышел дополнивший семейство «семёрок»Tiggo 7L.

На четвёртое место в списке марок взобрался китайский Changan с долей рынка в 7,1% (годом ранее – 8,1%). Его бестселлером остаётся кроссовер Uni-S (прежнее название – CS55 Plus), на долю которого в июне пришлось 3,4%. Кстати, за прошедший месяц эта модель поднялась с шестого места на четвёртое.

На фото: Belgee X50

На строчку ниже, на пятую, пришлось переехать поднебесному бренду Geely, продукция которого занимает 6,8% (в июне 2024-го – 8,9%). В ТОП-10 моделей от него вошёл только Geely Monjaro (доля рынка – 2,7%), расположившийся на седьмой позиции (в мае был на восьмой).

Сразу следом, на шестом месте среди марок, находится белорусский бренд Belgee (под ним в Республике Беларусь налажен выпуск машин Geely), по итогам прошлого месяца его доля оказалась равна 4,5% (годом ранее – 2,6%). В список бестселлеров от него вошёл паркетник Belgee X50 (это бейдж-инжиниринговый Geely Coolray образца 2018 года) с 3,0-процентной долей авторынка РФ. За месяц эта модель переехала с седьмой строки на пятую.

Место Модель Продажи в июне 2025 года, шт. Продажи в июне 2024 года, шт. Разница, % 1 Lada Granta 11 521 16 009 - 28,0 2 Lada Vesta 5871 11 590 - 49,3 3 Haval Jolion 3606 6983 - 48,4 4 Changan Uni-S 3032 3936 - 23,2 5 Belgee X50 2713 3246 - 16,4 6 Chery Tiggo 4 2472 - - 7 Geely Monjaro 2438 3933 - 38,0 8 Lada Niva Legend 2416 3048 - 20,7 9 Lada Largus 2131 37 - 10 Lada Niva Travel 2105 3515 - 40,1

Оставшиеся строчки ТОП-10 автомобильных марок в России по итогам июня занимают Jetour (доля на российском рынке – 3,5%), Solaris (2,4%), Omoda (2,2%) и GAC (2,1%). Стоит отметить, что GAC в июне вытеснил из списка самых востребованных марок Jaecoo (этот бренд в мае замыкал первую десятку).

Согласно подсчётам Автостата, по итогам первой половины 2025-го на российском рынке новых легковых автомобилей было продано 530 375 экземпляров. Этот показатель на 26,3% меньше по сравнению с результатом, зафиксированным в январе-июне прошлого года.