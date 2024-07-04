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  • Авторынок РФ в июне: спад по сравнению с маем, Lada Niva Legend покинула первую десятку

Авторынок РФ в июне: спад по сравнению с маем, Lada Niva Legend покинула первую десятку

04.07.2024 88 0 0

На российском рынке новых легковых автомобилей за первую половину 2024 года было продано 719,3 тыс. единиц. Этот показатель примерно на 79% превышает показатель января-июня 2023-го.

Агентство «Автостат» для составления отчёта о ситуации на российском рынке использует данные о госрегистрации новых автомобилей в РФ: такой подход позволяет учитывать в статистике как те экземпляры, которые были официально проданы дилерами, так и те, которые ввезли в страну по схеме параллельного импорта (была легализована в 2022-м). Согласно очередному ежемесячному отчёту, в июне этого года в стране было реализовано в общей сложности 124 394 новых легковых автомобиля, что на 50,9% больше по сравнению с тем же месяцем 2023-го. Однако по сравнению с маем 2024 года зафиксирован спад – 2,2%. Кстати, продажи постепенно снижаются с апреля; пиковым в текущем году был март, когда на госучёт было поставлено 150 640 новых машин.

На фото: Geely Monjaro

Первая десятка самых востребованных брендов в РФ за месяц не изменилась: все марки-участницы даже остались на своих местах. Возглавляет список российская Lada, которая занимает 43,8% местного автомобильного рынка. Один из её бестселлеров – «классический» внедорожник Niva Legend – покинул ТОП-10 самых продаваемых моделей в стране. «Золото» по-прежнему у Granta (доля на рынке – 12,9%), «серебро» – у Vesta (9,3%), а на девятой строчке расположился внедорожник Niva Travel (2,8%). Напомним, во второй половине прошлого месяца в продажу вернулись универсалы и фургоны Lada Largus, производство которых налажено на заводе в Ижевске.

МестоМаркаПродажи в июне 2024 года, шт.Разница к июню 2023 года, %Продажи в I полугодии 2024 года, шт.Разница к I полугодию 2023 года, %
1Lada34 199+ 43,8207 404+ 54,1
2Haval15 210+ 83,781 450+ 111,3
3Chery13 577+ 34,771 357+ 51,3
4Geely11 088+ 60,669 102+ 111,4
5Changan10 071+ 188,648 702+ 455,9
6Omoda5096+ 51,925 126+ 82,1
7Exeed3542+ 15,622 679+ 37,1
8Belgee3246-14 109-
9Jetour3161-14 473-
10Jaecoo2415-10 832-

Самым востребованным иностранным брендом в июне остался китайский Haval (доля на российском рынке – 12,2%). Его бестселлером остаётся паркетник Jolion, выпуск которого налажен на предприятии в Тульской области (доля – 5,6%). На третьем месте среди марок располагается поднебесная Chery, занимающая в РФ 10,9%. В первую десятку моделей от неё вошли кроссоверы Tiggo 7 Pro Max (доля – 4,4%, 4 место) и Tiggo 4 Pro (3,9%, 5 место).

На четвёртой строчке среди марок находится китайская Geely, её доля на российском рынке равна 8,9%. В прошлом месяце в ТОП-10 бестселлеров вернулся кроссовер Monjaro (на седьмое место), хотя в мае он отсутствовал; его доля в РФ равна 3,2%. Замыкает первую пятёрку ещё один поднебесный бренд – Changan (8,1%), он дал списку востребованных автомобилей паркетник CS 55 Plus (тоже 3,2%).

В списке марок на шестой позиции находится один из суббрендов Чери – Omoda (доля – 4,1%), в первой десятке моделей на восьмом месте находится её SUV с индексом C5 (2,9%). Второй суббренд Chery – на этот раз Exeed – располагается на седьмой строчке, он занимает на рынке РФ 2,6%.

МестоМодельПродажи в июне 2024 года, шт.Разница к июню 2023 года, %Продажи в I полугодии 2024 года, шт.Разница к I полугодию 2023 года, %
1Lada Granta16 009+ 0,895 988+ 2,0
2Lada Vesta11 590+ 401,762 192+ 1466,9
3Haval Jolion6983+ 47,535 219+ 82,6
4Chery Tiggo 7 Pro Max5510+ 22,027 169+ 106,8
5Chery Tiggo 4 Pro4874+ 88,622 007+ 89,4
6Changan CS 55 Plus3936+ 267,516 112+ 837,3
7Geely Monjaro3933+ 291,023 822+ 834,6
8Omoda C53582+ 16,819 340+ 44,2
9Lada Niva Travel3515+ 19,025 368+ 24,4
10Belgee X503246-14 109-

Среди марок восьмое место занимает белорусская Belgee (доля на рынке в июне составила 2,6%), все её продажи пока что приходятся на одну модель – кроссовер X50, который является близнецом дореформенного Geely Coolray. В списке моделей он занимает десятую строчку. Кстати, в начале текущего месяца был опубликован российский прайс-лист Belgee X70 (представляет собой копию Geely Atlas предыдущего поколения с приставкой Pro). На девятой позиции среди брендов по итогам прошлого месяца располагается Jetour (доля на российском авторынке – 2,5%), на десятой – Jaecoo (1,9%).

По подсчётам Автостата, за первую половину 2024 года на российском рынке новых легковых автомобилей было реализовано 719 311 экземпляров, что на 79,1% больше, чем в январе-июне прошлого года.

Согласно прогнозу председателя Комитета автопроизводителей АЕБ Алексея Калицева, совокупный объём рынка новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей по итогам 2024 года может составить 1,45 млн шт. (примерно на 29% больше по сравнению с показателем прошлого года).

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