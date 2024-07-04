Авторынок РФ в июне: спад по сравнению с маем, Lada Niva Legend покинула первую десятку

На российском рынке новых легковых автомобилей за первую половину 2024 года было продано 719,3 тыс. единиц. Этот показатель примерно на 79% превышает показатель января-июня 2023-го.

Агентство «Автостат» для составления отчёта о ситуации на российском рынке использует данные о госрегистрации новых автомобилей в РФ: такой подход позволяет учитывать в статистике как те экземпляры, которые были официально проданы дилерами, так и те, которые ввезли в страну по схеме параллельного импорта (была легализована в 2022-м). Согласно очередному ежемесячному отчёту, в июне этого года в стране было реализовано в общей сложности 124 394 новых легковых автомобиля, что на 50,9% больше по сравнению с тем же месяцем 2023-го. Однако по сравнению с маем 2024 года зафиксирован спад – 2,2%. Кстати, продажи постепенно снижаются с апреля; пиковым в текущем году был март, когда на госучёт было поставлено 150 640 новых машин.

На фото: Geely Monjaro

Первая десятка самых востребованных брендов в РФ за месяц не изменилась: все марки-участницы даже остались на своих местах. Возглавляет список российская Lada, которая занимает 43,8% местного автомобильного рынка. Один из её бестселлеров – «классический» внедорожник Niva Legend – покинул ТОП-10 самых продаваемых моделей в стране. «Золото» по-прежнему у Granta (доля на рынке – 12,9%), «серебро» – у Vesta (9,3%), а на девятой строчке расположился внедорожник Niva Travel (2,8%). Напомним, во второй половине прошлого месяца в продажу вернулись универсалы и фургоны Lada Largus, производство которых налажено на заводе в Ижевске.



Место Марка Продажи в июне 2024 года, шт. Разница к июню 2023 года, % Продажи в I полугодии 2024 года, шт. Разница к I полугодию 2023 года, % 1 Lada 34 199 + 43,8 207 404 + 54,1 2 Haval 15 210 + 83,7 81 450 + 111,3 3 Chery 13 577 + 34,7 71 357 + 51,3 4 Geely 11 088 + 60,6 69 102 + 111,4 5 Changan 10 071 + 188,6 48 702 + 455,9 6 Omoda 5096 + 51,9 25 126 + 82,1 7 Exeed 3542 + 15,6 22 679 + 37,1 8 Belgee 3246 - 14 109 - 9 Jetour 3161 - 14 473 - 10 Jaecoo 2415 - 10 832 -

Самым востребованным иностранным брендом в июне остался китайский Haval (доля на российском рынке – 12,2%). Его бестселлером остаётся паркетник Jolion, выпуск которого налажен на предприятии в Тульской области (доля – 5,6%). На третьем месте среди марок располагается поднебесная Chery, занимающая в РФ 10,9%. В первую десятку моделей от неё вошли кроссоверы Tiggo 7 Pro Max (доля – 4,4%, 4 место) и Tiggo 4 Pro (3,9%, 5 место).



На четвёртой строчке среди марок находится китайская Geely, её доля на российском рынке равна 8,9%. В прошлом месяце в ТОП-10 бестселлеров вернулся кроссовер Monjaro (на седьмое место), хотя в мае он отсутствовал; его доля в РФ равна 3,2%. Замыкает первую пятёрку ещё один поднебесный бренд – Changan (8,1%), он дал списку востребованных автомобилей паркетник CS 55 Plus (тоже 3,2%).

В списке марок на шестой позиции находится один из суббрендов Чери – Omoda (доля – 4,1%), в первой десятке моделей на восьмом месте находится её SUV с индексом C5 (2,9%). Второй суббренд Chery – на этот раз Exeed – располагается на седьмой строчке, он занимает на рынке РФ 2,6%.

Место Модель Продажи в июне 2024 года, шт. Разница к июню 2023 года, % Продажи в I полугодии 2024 года, шт. Разница к I полугодию 2023 года, % 1 Lada Granta 16 009 + 0,8 95 988 + 2,0 2 Lada Vesta 11 590 + 401,7 62 192 + 1466,9 3 Haval Jolion 6983 + 47,5 35 219 + 82,6 4 Chery Tiggo 7 Pro Max 5510 + 22,0 27 169 + 106,8 5 Chery Tiggo 4 Pro 4874 + 88,6 22 007 + 89,4 6 Changan CS 55 Plus 3936 + 267,5 16 112 + 837,3 7 Geely Monjaro 3933 + 291,0 23 822 + 834,6 8 Omoda C5 3582 + 16,8 19 340 + 44,2 9 Lada Niva Travel 3515 + 19,0 25 368 + 24,4 10 Belgee X50 3246 - 14 109 -

Среди марок восьмое место занимает белорусская Belgee (доля на рынке в июне составила 2,6%), все её продажи пока что приходятся на одну модель – кроссовер X50, который является близнецом дореформенного Geely Coolray. В списке моделей он занимает десятую строчку. Кстати, в начале текущего месяца был опубликован российский прайс-лист Belgee X70 (представляет собой копию Geely Atlas предыдущего поколения с приставкой Pro). На девятой позиции среди брендов по итогам прошлого месяца располагается Jetour (доля на российском авторынке – 2,5%), на десятой – Jaecoo (1,9%).



По подсчётам Автостата, за первую половину 2024 года на российском рынке новых легковых автомобилей было реализовано 719 311 экземпляров, что на 79,1% больше, чем в январе-июне прошлого года.

Согласно прогнозу председателя Комитета автопроизводителей АЕБ Алексея Калицева, совокупный объём рынка новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей по итогам 2024 года может составить 1,45 млн шт. (примерно на 29% больше по сравнению с показателем прошлого года).