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  • Белорусский кроссовер Belgee X70 в России: дешевле, чем Geely Atlas Pro

Белорусский кроссовер Belgee X70 в России: дешевле, чем Geely Atlas Pro

01.07.2024 667 2 0

Технику кроссовер Belgee полностью разделил с китайским исходником. Модель белорусского бренда доступна с полуторалитровой турботройкой, передним или полным приводом.

В прошлом году белорусский завод Белджи (совместное предприятие правительства соседней страны и китайской Geely) запустил собственную марку – Belgee. Первой моделью стал компактный паркетник X50, то есть «импортозамещенный» дореформенный Geely Coolray. Эта пятидверка добралась до нашего рынка в том же 2023-м, изначально за ее продажи и продвижение отвечало российское подразделение Джили. А в текущем году дебютировал второй SUV бренда – старший Belgee X70, он же Geely Atlas предыдущего поколения с приставкой Pro. Для РФ «семидесятку» официально анонсировали в июне. Причем тогда же объявили об отделении Belgee от местного офиса Geely: эксклюзивным дистрибьютором белорусского бренда в России стала фирма Слава Моторс Рус, вдобавок у марки появилась своя дилерская сеть. Так вот теперь опубликован прайс-лист старшего кроссовера.

Напомним, как и в случае с Belgee X50, превращение Geely Atlas Pro в Belgee X70 провели малой кровью: белорусской модели достались лишь другие эмблема и шильдики. Техника перешла с «китайца». Речь идет о бензиновой турботройке 1.5: переднеприводные 150-сильные версии имеют шестиступенчатый автомат; у 177-сильного мотора полноприводных кроссоверов вдобавок есть 48-вольтовый стартер-генератор, такие машины оснащены семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями.

Комплектации переименованы. На нашем рынке Belgee X70 доступен в исполнениях Active, Style, Prestige и Prestige+, тогда как пока присутствующий в продаже Geely Atlas Pro представлен в версиях Comfort, Luxury, Flagship и Flagship+. А вот оборудование осталось прежним.

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Базовый Belgee X70 имеет 17-дюймовые колеса, обогрев форсунок омывателя и лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей, подогрев руля и всех кресел, датчик света, двухзонный климат-контроль, виртуальную приборку на 7 дюймов, мультимедийную систему с тачскрином диагональю 12,3 дюйма, камеру заднего вида и круиз-контроль. В версии Style появляются 18-дюймовые диски, полностью светодиодная оптика, датчик дождя, камеры кругового обзора. Belgee X70 Prestige – это электропривод багажной двери, адаптивный «круиз», системы автоторможения, автоматического переключения света фар и распознавания дорожных знаков. Топовый вариант Prestige+ дополнительно имеет панорамный люк в крыше и антенну-плавник.

За Belgee X70 просят 2 599 990 – 3 199 990 рублей (здесь и далее цены указаны без учета акций). Донорский Geely Atlas Pro дороже – от 2 763 990 до 3 393 990 рублей.

Цены Belgee X70 в России

Комплектация 1.5T (150 л.с.), 6AT, 2WD 1.5T (177 л.с.), 7DCT, 4WD
Active 2 599 990 рублей -
Style 2 719 990 рублей 2 894 990 рублей
Prestige - 3 094 990 рублей
Prestige+ - 3 199 990 рублей
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2 комментария
01.07.2024 14:39
Иван Сергеев

Бульбашовская продрись по цене приличного автомобиля. Идут к успеху. Хотя есть риск, что просчитались. Но где?

1
01.07.2024 19:00
Papirus

Уточнили б хотя бы что в этом китайском ведре белорусского? Или при покупке мешок картошки в багажник грузят?

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