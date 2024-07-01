Белорусский кроссовер Belgee X70 в России: дешевле, чем Geely Atlas Pro

В прошлом году белорусский завод Белджи (совместное предприятие правительства соседней страны и китайской Geely) запустил собственную марку – Belgee. Первой моделью стал компактный паркетник X50, то есть «импортозамещенный» дореформенный Geely Coolray. Эта пятидверка добралась до нашего рынка в том же 2023-м, изначально за ее продажи и продвижение отвечало российское подразделение Джили. А в текущем году дебютировал второй SUV бренда – старший Belgee X70, он же Geely Atlas предыдущего поколения с приставкой Pro. Для РФ «семидесятку» официально анонсировали в июне. Причем тогда же объявили об отделении Belgee от местного офиса Geely: эксклюзивным дистрибьютором белорусского бренда в России стала фирма Слава Моторс Рус, вдобавок у марки появилась своя дилерская сеть. Так вот теперь опубликован прайс-лист старшего кроссовера.

Напомним, как и в случае с Belgee X50, превращение Geely Atlas Pro в Belgee X70 провели малой кровью: белорусской модели достались лишь другие эмблема и шильдики. Техника перешла с «китайца». Речь идет о бензиновой турботройке 1.5: переднеприводные 150-сильные версии имеют шестиступенчатый автомат; у 177-сильного мотора полноприводных кроссоверов вдобавок есть 48-вольтовый стартер-генератор, такие машины оснащены семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями.



Комплектации переименованы. На нашем рынке Belgee X70 доступен в исполнениях Active, Style, Prestige и Prestige+, тогда как пока присутствующий в продаже Geely Atlas Pro представлен в версиях Comfort, Luxury, Flagship и Flagship+. А вот оборудование осталось прежним.



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Базовый Belgee X70 имеет 17-дюймовые колеса, обогрев форсунок омывателя и лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей, подогрев руля и всех кресел, датчик света, двухзонный климат-контроль, виртуальную приборку на 7 дюймов, мультимедийную систему с тачскрином диагональю 12,3 дюйма, камеру заднего вида и круиз-контроль. В версии Style появляются 18-дюймовые диски, полностью светодиодная оптика, датчик дождя, камеры кругового обзора. Belgee X70 Prestige – это электропривод багажной двери, адаптивный «круиз», системы автоторможения, автоматического переключения света фар и распознавания дорожных знаков. Топовый вариант Prestige+ дополнительно имеет панорамный люк в крыше и антенну-плавник.



За Belgee X70 просят 2 599 990 – 3 199 990 рублей (здесь и далее цены указаны без учета акций). Донорский Geely Atlas Pro дороже – от 2 763 990 до 3 393 990 рублей.

Цены Belgee X70 в России