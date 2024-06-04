Белорусская марка Belgee в России: отдельная дилерская сеть и анонс нового кроссовера X70

На самом деле, паркетник Belgee X70 уже знаком россиянам – это Geely Atlas предыдущего поколения с другими эмблемой и шильдиками. Технику белорусский кросс перенял от «китайца».

В прошлом году белорусский завод Белджи (совместное предприятие правительства соседней страны и китайской Geely) запустил собственный бренд – Belgee. Первенцем стал компактный паркетник X50, то есть «импортозамещенный» дореформенный Geely Coolray. Этот паркетник добрался до нашего рынка в том же 2023-м, изначально за его продажи и продвижение отвечало российское подразделение Geely. А теперь объявлено о том, что марка Belgee будет представлена в РФ отдельно: ее эксклюзивным дистрибьютором в РФ стала компания ООО «Слава Моторс Рус». Сообщается, что у бренда появится своя дилерская сеть, ее запустят с 1 июля текущего года.

Belgee X50 1 / 4 Belgee X50 2 / 4 Belgee X50 3 / 4 Belgee X50 4 / 4

«Стратегическое партнерство между Россией и Беларусью способствует укреплению экономической синергии двух стран для дальнейшего устойчивого развития. Благодаря упрощению логистических цепочек, эксклюзивный дистрибьютор обеспечит наличие запасных частей и расходных материалов, необходимых для своевременного сервисного обслуживания», — отмечается в релизе дистрибьютора.



Одновременно анонсировано расширение гаммы Belgee – во второй половине лета в России появится старший кроссовер X70, он же Geely Atlas предыдущего поколения с приставкой Pro. Кстати, на белорусский рынок второй SUV марки Belgee вышел буквально несколько дней назад.

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Как и в случае с Belgee X50, превращение Geely Atlas Pro в Belgee X70 провели малой кровью: модели достались лишь другие эмблема и шильдики. Техника перешла с «китайца». Это бензиновая турботройка 1.5: переднеприводные 150-сильные версии имеют шестиступенчатый автомат; у 177-сильного мотора полноприводных кроссоверов вдобавок имеется 48-вольтовый стартер-генератор, такие машины укомплектованы семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями.



Цены Belgee X70 для России раскроют позже. Geely Atlas Pro сейчас стоит от 2 763 990 рублей (без учета акций). А цена Belgee X50 (1.5T, 150 л.с., 7DCT, 2WD) начинается с отметки 2 290 990 рублей.

При этом, как рассказали Kolesa.ru в пресс-службе «Слава Моторс Рус», «во время переходного этапа, в течение нескольких месяцев, модели Belgee также могут предлагаться в дилерских центрах Geely».