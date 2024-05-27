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  • Кроссовер Belgee X70 выходит на рынок: цена осталась такой же, как у Geely Atlas Pro

Кроссовер Belgee X70 выходит на рынок: цена осталась такой же, как у Geely Atlas Pro

27.05.2024 55 0 0

Бейдж-инжиниринговая «новинка» в ближайшее время появится в продаже в Беларуси, производство на заводе в Жодино уже стартовало.

Первенцем молодой белорусской марки Belgee стал кроссовер X50, сошедший с конвейера в прошлом году. Эта модель является близнецом дореформенного Geely Coolray, который ранее выпускался на том же заводе в Жодино. Сейчас паркетник Belgee присутствует в том числе на российском рынке, он появился у дилеров минувшей осенью. Отметим, «икс пятидесятый» позволил бренду войти в список самых востребованных в РФ по итогам апреля.

Belgee X70 (фото — av.by)

Как мы сообщали ещё в начале текущего года, марка Belgee собирается расширить свой модельный ряд: судя по всему, компания уже получила от Geely лицензии на выпуск ещё двух автомобилей под собственным шильдиком. Одним из них стал Belgee X70: известно, что этот индекс получил бейдж-инжиниринговый Geely Atlas Pro. Как сообщает издание av.by, производство «донора» уже было завершено.

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Belgee X70 (фото — av.by)

Теперь с конвейера начала сходить вторая модель Belgee, которая получила своё название от Proton X70: под ним кроссовер Geely Atlas Pro выпускается в Малайзии (аналогично ситуации с Belgee X50 и Proton X50, который является местной слегка переделанной «копией» Coolray). Напомним, акциями Протона владеет китайский холдинг Джили.

Belgee X70 (фото — av.by)

«Начинка» Belgee X70 досталась от «донора». Базовой для модели является бензиновая 177-сильная турботройка объёмом 1,5 литра, которая идёт в паре либо с семиступенчатым преселективным роботом DCT с двумя мокрыми сцеплениями, либо с шестиступенчатой автоматической коробкой передач (доступна переднеприводной модификации). Автомобиль предлагается и с системой полного привода с электронно-управляемой муфтой; у такого кроссовера есть четыре режима вождения для различных условий эксплуатации (Eco, Comfort, Sport и Offroad).

Ещё X70 оснащается мягкогибридной силовой установкой, в основе которой лежит тот же 1,5-литровый мотор, работающий в тандеме с 48-вольтовым стартер-генератором и небольшой литий-ионной батареей. При этом гибридный «довесок» работает в рамках системы старт-стоп и выдает до 50 Нм дополнительного крутящего момента, помогая в первые секунды разгона.

Geely Atlas Pro (фото — Geely)

Паркетник белорусской марки оснащается светодиодной оптикой, 18-дюймовыми легкосплавными колёсными дисками, подсветкой зоны выхода при открывании дверей, а также автоматической системой управления дальним светом. У топовой версии есть ещё панорамная крыша с люком с электроприводом и функцией антизащемления, функции бесключевого доступа в салон и запуска двигателя кнопкой.

Geely Atlas Pro (фото — Geely)

Модель имеет также шесть подушек безопасности, передние и задние датчики парковки, комплект электронных водительских помощников, систему кругового обзора (360°), функции удержания в полосе и предупреждения о съезде с полосы движения. Ещё есть система распознавания дорожных знаков, датчик давления в шинах, мониторинг состояния водителя и др.

По данным издания, цена Belgee X70 осталась такой же, как у Geely Atlas Pro. В Беларуси покупка стартовой версии китайского кроссовера на сегодняшний день обходится в 77 640 местных рублей (эквивалентно примерно 2,2 млн российских рублей по текущему курсу). А за мягкогибридный вариант просят не менее 85 560 белорусских рублей (около 2,4 млн рублей). Топовая версия стоит 92 040 белорусских рублей (около 2,6 млн рублей). Отметим, рекомендованная розничная цена Geely Atlas Pro в РФ сейчас варьируется в диапазоне от 2 763 990 до 3 393 990 рублей.

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