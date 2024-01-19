Belgee расширит линейку: в этом году появится ещё пара «новинок» на базе Geely

Белорусский завод начнёт по лицензии выпускать ещё две модели китайской марки. Уже известны названия, которые получат новинки – X70 и S50.

Первая модель под белорусской маркой Belgee была выпущена в прошлом году, ей стал кроссовер X50, который представляет собой бэйдж-инжиниринговый дореформенный Geely Coolray. Напомним, производство этого «китайца» налажено на заводе компании «БелДжи», который находится в Беларуси. Belgee X50 вышел на российский рынок в начале минувшей осени. В дальнейшем эта марка намерена расширить свой модельный ряд.

На фото: Belgee X50

Ожидается, что новые модели Belgee появятся уже в текущем году: как сообщает Belta.by, в 2024-м компания намерена получить от Geely лицензии на выпуск ещё двух автомобилей под иными шильдиками. Известно, что они получат названия X70 и S50.



Напомним, первенец белорусской марки получил такое же название, как у слегка переделанного Coolray, который выпускается в Малайзии под именем Proton X50 (акциями этой марки владеет китайский холдинг Geely). Так что можно предположить, что под названием X70 БелДжи в скором будущем начнёт выпускать кроссовер Atlas Pro. А за именем S50, вероятно, «прячется» седан Emgrand, хотя у аналогичного Протона с изменённой радиаторной решёткой другой индекс – S70. Производство обеих моделей под китайской маркой сейчас налажено на белорусском заводе.

На фото: Geely Atlas Pro

Указанные модели Geely представлены в том числе на российском рынке. При этом Atlas Pro по итогам прошлого года входит в список наиболее востребованных моделей в РФ. Согласно статистике АЕБ, модель за прошлый год разошлась тиражом в 17 658 экземпляров, что обеспечило ей десятое место в ТОП-25 самых продаваемых автомобилей в стране.



На сегодняшний день рекомендованная розничная стоимость кроссовера Geely Atlas Pro в России стартует с отметки в 2 763 990 рублей, а за седан Emgrand просят как минимум 2 009 990 рублей. Новинки Belgee, скорее всего, появятся в РФ. Какими окажутся их ценники, станет известно позже. Для сравнения, на российском рынке начальная стоимость Belgee X50 равна 2 290 990 рублей, что на 54 тыс. дешевле, чем дореформенный Geely Coolray. Все цены указаны без учёта действующих акций.

На фото: Geely Emgrand

Под капотом у Belgee X50 та же «начинка», что и у исходника. Речь идёт о бензиновой 1,5-литровой турботройке мощностью 150 л.с., которая работает в паре с семиступенчатой автоматической коробкой передач с двумя «мокрыми» сцеплениями. Привод у такого кроссовера может быть только передним.



Тем временем на российский рынок ещё в октябре вышел обновлённый кроссовер Geely Coolray (образца 2022 года). Этот паркетник оснащается турбочетвёркой объёмом 1,5 литра. Мощность этого мотора в российской спецификации составляет 147 л.с., а максимальный крутящий момент – 270 Нм. Он работает в комплекте с тем же преселективным роботом. Привод по-прежнему только передний. Согласно официальному прайс-листу, его ценник стартует с отметки 2 609 990 рублей.