У европейских Citroën C3, C3 Aircross и Ami появились версии Outdoor

Принадлежащая автогиганту Stellantis французская марка представила актуальный кросс-хэтчбек Citroën C3 для Европы осенью 2023 года. Премьера нынешнего старосветского паркетника C3 Aircross прошла весной 2024-го. В свою очередь, крошечный электрокар Citroën Ami дебютировал в 2020-м, а обновление пережил в октябре 2024 года. Теперь в пресс-службе компании рассказали о том, что всем трём моделям достались новые версии – с прибавкой Outdoor к названию.

На фото: Citroën C3 Outdoor

Несмотря на название, настоящими «путешественниками» перечисленные модели, конечно не стали. В компании сразу подчеркнули, что новинки не предназначены для экстремальных условий и длительных поездок. Outdoor – это скорее пакет, дополняющий внешность и салон C3, C3 Aircross и Ami различными отличительными особенностями, а также дающий расширенный список стандартного оборудования.

В своих линейках Citroën C3 и C3 Aircross Outdoor находятся выше актуальных топ-версий моделей. Кросс-хэтчбеку и паркетнику достался иной передний бампер с массивной серой накладкой, иначе оформленным крупным воздухозаборником в нижней части, а также ярко-красными вертикальными вставками, плюс в том же цвете выполнены логотипы бренда и акценты в рамке бокового остекления.

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Помимо этого, C3 Aircross Outdoor оснащается светодиодными противотуманками. Задний бампер у обеих моделей тоже другой – с иными серыми накладками в нижней части. Профиль кросс-хэтча и SUV украшен оригинальными 17-дюймовыми легкосплавными колёсными дисками, а ещё наклейками с названием и эмблемой версии, которые можно увидеть в нижней части передних дверей. Моделям в качестве одного из вариантов положен новый цвет кузова – Sequoia Green.

На фото: Citroën C3 Aircross Outdoor

В салоне Citroën C3 и C3 Aircross Outdoor установлены передние кресла Advanced Comfort с забавными эмблемами версии на спинках. В оформлении интерьера использована контрастная красная прострочка, её можно увидеть как на сиденьях, так и на дверных картах и подлокотнике. В этом же цвете выполнены ремни безопасности и логотип бренда на рулевом колесе. На передней панели со стороны переднего пассажира имеется тёмно-серый элемент с названием версии.

В списке оснащения моделей с приставкой Outdoor входят: передние и задние датчики парковки, лобовое стекло с улучшенной шумоизоляцией, устройство для беспроводной зарядки смартфонов, а также информационно-развлекательная система с 3D-навигацией и тачскрином диагональю 10,25 дюйма.

На фото: салон Citroën C3 Aircross Outdoor 1 / 4 На фото: салон Citroën C3 Aircross Outdoor 2 / 4 На фото: салон Citroën C3 Aircross Outdoor 3 / 4 На фото: салон Citroën C3 Aircross Outdoor 4 / 4

Citroën C3 Outdoor доступен с бензиновым мотором, 110-сильной гибридной установкой и электрической начинкой Comfort Range с батареей ёмкостью 44 кВт*ч (запас хода на одной зарядке – до 323 км по циклу WLTP). В свою очередь C3 Aircross Outdoor полагается либо 145-сильная гибридная система, либо электромотор с аккумулятором на 54 кВт*ч (дальнобойность у исполнения Extended Range равна 397 км).

На фото: Citroën Ami Outdoor 1 / 4 На фото: Citroën Ami Outdoor 2 / 4 На фото: Citroën Ami Outdoor 3 / 4 На фото: Citroën Ami Outdoor 4 / 4

В свою очередь Citroën Ami Outdoor создан на базе закрытой версии с дверями, которая при этом имеет тканевый верх (такая крыша ранее была только у версии Buggy). Кузов версии окрашен в тёмно-зелёный цвет Khaki Green, дополнен белыми стальными дисками, декором на колёсных арках, красными акцентами, наклейками и эмблемами Outdoor. Ещё ему достался спойлер в верхней части кормы. Салону достались иная обивка сидений с тиснёнными эмблемами на спинках, красные ремни безопасности, крючок для сумки, карманы для мелочёвки в дверях, коврики и держатель для смартфона.

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Как рассказали в компании, в Нидерландах приём заказов на Citroën C3 и C3 Aircross Outdoor начнётся 1 октября 2026 года. Известно, что здесь покупка C3 Outdoor обойдётся как минимум в 30 950 евро (эквивалентно примерно 3 млн рублей по текущему курсу), а за C3 Outdoor попросят не менее 35 250 евро (около 3,4 млн рублей).