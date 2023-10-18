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  • Обновлённый кроссовер Geely Coolray вышел на российский рынок: четыре версии, другая техника

Обновлённый кроссовер Geely Coolray вышел на российский рынок: четыре версии, другая техника

18.10.2023 186 2 0

Стартовая рекомендованная розничная цена посвежевшего паркетника китайской марки в РФ составляет 2 594 990 рублей, за топовый вариант просят не менее 2 934 990 рублей.

Местное представительство Geely официально анонсировало обновлённый Coolray для российского рынка во второй половине сентября 2023 года, а прайс-лист был опубликовал в начале текущего месяца, тогда же дилеры бренда начали собирать предзаказы. Сегодня российский офис объявил о старте продаж новинки: речь идёт о паркетнике образца 2022 года (то есть о результате второго рестайлинга модели). Напомним, на домашнем рынке такой паркетник получил имя Binyue Cool.

На фото: обновлённый кроссовер Geely Coolray

В ходе недавнего обновления кроссовер получил изменённые задние фонари и головную оптику, решётку радиатора иной формы с сетчатым рисунком, другие выштамповки на капоте, бамперы, большой воздухозаборник и иначе оформленную багажную дверь. В оснащение стартовой версии входят светодиодные ходовые огни, повторители поворотников в корпусах наружных зеркал, рейлинги на крыше и 17-дюймовые легкосплавные колёсные диски.

Как Kolesa.ru сообщал ранее, в длину посвежевший Coolray растянулся до 4380 мм (на 50 мм больше, чем предшественник), в ширину – до 1810 мм (на 10 мм больше), в высоту – до 1615 мм (на 6 мм больше). Расстояние между осями осталось прежним – 2600 мм, не изменился и дорожный просвет – 180 мм.

У посвежевшего кроссовера изменился салон. Такой Geely Coolray получил новые карты дверей, рулевое колесо (подогрев – уже в базе), переднюю панель, центральный тоннель, а также джойстик коробки передач. Виртуальная приборка (диагональ – 10,25 дюйма) визуально составляет единое целое с тачскрином информационно-развлекательной системы (12,3 дюйма), однако это по-прежнему два отдельных экрана. Шайбы блока управления климатической установкой заменили рядом кнопок. Акустическая система включает в себя шесть динамиков.

На фото: салон обновлённого кроссовера Geely Coolray

В список базового оборудования нового паркетника входят фронтальные подушки безопасности, антиблокировочная система тормозов с функцией распределения тормозных усилий, электронная система стабилизации курсовой устойчивости. Кроме того, обновлённый Coolray снабдили различными водительскими помощниками, иммобилайзером, противоугонной сигнализацией и датчиками давления в шинах.

Вариант Luxury отличается за счёт 18-дюймовых легкосплавных дисков чёрного цвета, панорамной крыши с люком и электроприводом. Исполнение Flagship можно визуально отличить по красным тормозным суппортам, черной крыше и передним стойкам «в тон», спойлеру на багажной двери. У такого Coolray есть датчик дождя, дополнительные передние парктроники, камеры кругового обзора с функцией «прозрачное шасси», беспроводная зарядка смартфонов. Топовой версии достались двухцветные колёсные диски и особый цвет кузова.

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В ходе рестайлинга Geely Coolray сменил «начинку»: место 1,5-литровой турботройки заняла турбочетвёрка такого же объёма. Мощность нового мотора в российской спецификации равна 147 л.с., а максимальный крутящий момент – 270 Нм (у предшественника – 150 л.с. и 255 Нм). В пару по-прежнему предлагается семиступенчатый преселективный автомат с двумя «мокрыми» сцеплениями. Привод – только передний. На разгон с места до «сотни» посвежевшему паркетнику требуется 8,1 секунды, а его максимальная скорость равна 195 км/ч. Для сравнения, у дореформенной модели показатели равны 8,4 секунды и 190 км/ч.

Обновлённый Geely Coolray доступен в РФ в четырёх версиях – стартовой Comfort (рекомендованная розничная цена равна 2 594 990 рублей), Luxury (2 704 990 рублей), Flagship (2 904 990 рублей) и топовой Exclusive (2 934 990 рублей). Автомобили доступны для покупки в шоу-румах китайского бренда.

Стоит напомнить, что дореформенный кроссовер с российского рынка не уходит, причём пока что он представлен и как Geely Coolray, и как Belgee X50: первая модель в скором времени покинет РФ, а вторая будет предлагаться одновременно с посвежевшим паркетником.

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2 комментария
18.10.2023 18:59
4qwerty

Эх, а мы только недавно на работу Кулрей взяли, надо было подождать новую версию :(

18.10.2023 19:18
Papirus

Он сгниёт через полгода и можно будет идти за новым ведром

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