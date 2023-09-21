Рестайлинговый Geely Coolray скоро стартует в России: новый мотор и богатые комплектации

Обновленный паркетник будут продавать параллельно с дорестайлинговой машиной, которая теперь представлена под другим брендом и с другим именем.

В начале этой недели в России объявили цены и комплектации кроссовера Belgee X50 – так теперь называется первозданный Geely Coolray, то есть образца 2018 года. Belgee – это, напомним, собственный бренд белорусского СП Белджи, которое и производит модель. Отдельная марка понадобилась заводу, чтобы упростить локализацию паркетника: предприятие приобрело расширенную лицензию на исходный SUV, и теперь оно, в частности, может не согласовывать смену поставщиков. У нас продажами Belgee X50 занимается российское подразделение Geely, причем сам оригинальный Coolray пока еще в строю. Однако совсем скоро он уступит место рестайлинговой пятидверке: сегодня компания Джили поделилась подробностями о грядущей новинке. Кстати, в релизе нет ни слова о белорусской сборке, то есть непосредственно Geely Coolray к нам, видимо, будут поставлять напрямую из Китая.

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В Россию решено привезти кроссовер после второго рестайлинга. На родине такой SUV дебютировал в прошлом году, там модель зовется Geely Binyue Cool. Паркетник получил новые фары и задние фонари, еще заменили капот, бамперы и багажную дверь, а радиаторная решетка теперь «сплошная» и в сетку, хотя верхнюю окантовку-щит оставили. Длина свежего Geely Coolray равна 4380 мм, ширина – 1810 мм, высота – 1615 мм. Для сравнения, размеры прежнего российского кросса (и Belgee X50): 4330/1800/1609 мм. Колесная база не изменилась – 2600 мм.



Обновленный Geely Coolray

Интерьер нашего рестайлингового Geely Coolray еще не показали, но он, скорее всего, такой же, как в Китае. Тут новые передняя панель, руль, центральный тоннель, карты дверей и джойстик коробки. Приборка теперь визуально объединена с экраном мультимедийной системы, хотя это все же два отдельных дисплея. Вместо блока управления «климатом» с шайбами – ряд кнопок.



Интерьер версии для Китая, но у нас, скорее всего, будет такой же салон 1 / 3 Интерьер версии для Китая, но у нас, скорее всего, будет такой же салон 2 / 3 Интерьер версии для Китая, но у нас, скорее всего, будет такой же салон 3 / 3

На смену бензиновой турботройке 1.5 пришел четырехцилиндровый турбомотор аналогичного объема. Объявлено, что на российском кроссовере турбочетверка выдает 147 л.с. и 270 Нм, тогда как мощность прежнего двигателя в РФ составляет 150 л.с. (но крутящий момент ниже – 255 Нм). В Китае же новый 1.5T настроен на 181 л.с. и 290 Нм. Geely Coolray все так же имеет семиступенчатую роботизированную коробку с двумя сцеплениями, привод только передний.



Обновленный Geely Coolray

В России обновленный паркетник будет доступен в четырех комплектациях: Comfort, Luxury, Flagship и Exclusive. Если сравнивать с предшественником, то базовая версия стала богаче: добавлены подогрев задних сидений (самый дешевый дореформенный Coolray имеет подогрев лишь передних кресел), обогрев руля и всего лобового стекла (прежде был обогрев зоны покоя стеклоочистителей), «кожаная» обивка. В списке стандартного оборудования исполнения Comfort также значатся 17-дюймовые колеса, встроенные в фары светодиодные ДХО, цифровая монохромная приборка и мультимедиа-система (10,25 и 12,3 дюйма соответственно, у прежнего кроссовера экраны меньше), электромеханический стояночный тормоз с функцией удержания AutoHold, система курсовой устойчивости, пара подушек безопасности, система старт-стоп, кнопка запуска мотора, камера заднего вида, круиз-контроль.



Обновленный Geely Coolray

В комплектации Luxury появляются 18-дюймовые диски черного цвета, панорамный люк в крыше, электропривод складывания наружных зеркал, цветная виртуальная приборка, боковые «эйрбэги» и система бесключевого доступа. Geely Coolray Flagship – это еще вертикальные ходовые огни в бампере, красные тормозные суппорты, черная крыша, спойлер, электропривод багажной двери, беспроводная зарядка для смартфона, обивка с замшевыми вставками, металлические накладки на педалях, штатный видеорегистратор, шторки безопасности, камеры кругового обзора, адаптивный «круиз», системы автоторможения, слежения за разметкой и мониторинга слепых зон. Наконец, версия Exclusive отличилась двухцветными дисками оригинального дизайна и эксклюзивным цветом кузова «Лиловый перламутр».



Belgee X50, он же дореформенный Geely Coolray 1 / 4 Belgee X50, он же дореформенный Geely Coolray 2 / 4 Belgee X50, он же дореформенный Geely Coolray 3 / 4 Belgee X50, он же дореформенный Geely Coolray 4 / 4

В продажу обновленный Geely Coolray поступит в ближайшее время, цены еще не названы. Дореформенный кроссовер сейчас стоит 2 329 990 – 2 739 990 рублей, при этом до конца сентября при покупке Кулрея действует прямая скидка в размере от 25 000 до 175 000 рублей (в зависимости от комплектации; есть и другие спецпредложения). Паркетник Belgee X50 обойдется в 2 235 990 – 2 445 990 рублей (без учета акций).

