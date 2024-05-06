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  • Авторынок РФ в апреле: спад по сравнению с прошлым месяцем, в первую десятку вернулся Tank

Авторынок РФ в апреле: спад по сравнению с прошлым месяцем, в первую десятку вернулся Tank

06.05.2024 130 0 0

На российском рынке новых легковых автомобилей за первую треть текущего года было реализовано около 467,7 тыс. машин. Этот результат примерно на 89% больше, по сравнению с показателем января-апреля 2023-го.

Судя по свежему отчёту агентства «Автостат», в апреле 2024 года в РФ было продано в общей сложности 137 047 новых легковых автомобилей. Этот результат на 81,2% больше по сравнению с показателем аналогичного месяца прошлого года. Для сравнения, в марте этого года было продано 146 526 экземпляров, это значит, что в апреле спад составил 6,5%. Снова напомним, что аналитики используют сведения о государственной регистрации новых машин в стране, что позволяет учитывать в итоговой статистике и те экземпляры, которые были официально проданы дилерами, и те, которые ввезли в РФ по схеме параллельного импорта (была легализована в 2022-м).

На фото: Lada Vesta

Первую десятку марок в стране по итогам апреля по-прежнему возглавляет Lada, её доля на авторынке РФ составляет 30,8%. Кстати, годом ранее показатель был больше – 33,4%. Два бестселлера бренда всё так же возглавляют ТОП-10 самых продаваемых моделей в стране: на долю Granta в прошлом месяце пришлось 14,2%, у Vesta – 9,7%. Ещё в первую пятёрку вошли внедорожники Lada Niva Travel (доля – 3,7%) и Niva Legend (3,3%).

Гранта и Веста за месяц не поменяли свои позиции, то же относится к бывшей «Шниве», а вот классический вазовский вездеход с марта сумел подняться на несколько строчек выше – с седьмого на пятое место. Отметим, в этом месяце АВТОВАЗ намерен запустить серийное производство универсалов и фургонов Lada Largus на предприятии в Ижевске.

МестоМаркаПродажи в апреле 2024 года, шт.Продажи в апреле 2023 года, шт.Разница, %
1Lada42 27025 287+ 67,2
2Haval14 5866829+ 113,6
3Chery12 8679263+ 38,9
4Geely11 4797108+ 61,5
5Changan84371489+ 466,6
6Omoda48192472+ 94,9
7Exeed44223177+ 39,2
8Jetour3131--
9Belgee3005--
10Tank2409517+ 366,0

Наиболее востребованным иностранным брендом по итогам апреля снова стал китайский Haval с долей рынка, равной 10,6%. В первую десятку наиболее продаваемых машин вошло две модели бренда. Так, замыкает тройку лидеров кроссовер Jolion (его доля на российском рынке в прошлом месяце составила 4,5%), а на десятом месте расположился паркетник Haval M6 (2,4%).

На третье место среди марок по итогам апреля взобралась «поднебесная» Chery, доля бренда в РФ составляет 9,4% (для сравнения, годом ранее показатель был равен 12,3%). Бестселлерами Чери остаются кроссоверы Tiggo 7 Pro Max (остался на прежнем шестом месте) и Tiggo 4 Pro (поднялся с десятой позиции на седьмую); их доля на российском рынке по итогам прошлого месяца составила 3,2 и 3,1% соответственно.

На фото: Haval Jolion

В списке марок следом располагается китайская Geely, занявшая 8,4% авторынка РФ в апреле. В первой десятке популярных моделей числится только один представитель – кроссовер Monjaro (доля – 2,4%). По сравнению с мартом, он опустился на несколько «этажей» – с пятого на девятое место. Первую пятёрку брендов замыкает Changan, традиционно «не засветивший» свои модели в ТОП-10 автомобилей в РФ.

Omoda (один из суббрендов Чери) поднялась на строку вверх и по итогам апреля находится на шестой (доля – 3,5%). Её бестселлер прежний – кроссовер С5, занявший на рынке 2,6%. На седьмом месте расположился Exeed (ещё один суббренд Chery), его доля равна 3,2%. В первой десятке моделей никто из представителей марки не представлен.

МестоМодельПродажи в апреле 2024 года, шт. Продажи в апреле 2023 года, шт.Разница, %
1Lada Granta19 42118 342+ 5,9
2Lada Vesta13 276262+ 4967,2
3Haval Jolion61123528+ 104,6
4Lada Niva Travel50443777+ 33,5
5Lada Niva Legend45012804+ 60,5
6Chery Tiggo 7 Pro Max43792561+ 71,0
7Chery Tiggo 4 Pro42863447+ 24,3
8Omoda C534992467+ 41,8
9Geely Monjaro3302638+ 417,6
10Haval M63235--

Для оставшихся трёх брендов первой десятки места в ТОП-10 самых продаваемых машин места в апреле тоже не нашлось. Так, на восьмом месте находится поднявшийся на две строчки вверх Jetour (тоже из обширного портфеля Chery), его доля составляет 2,3%. На девятом – белорусская марка Belgee (пока продаёт только одну модель – кроссовер X50, то есть дореформенный Geely Coolray), доля – 2,2%. Замыкает десятку вернувшийся Tank (принадлежит Great Wall), он занимает на рынке 1,8%.

По подсчётам агентства, за первую треть текущего года на российском рынке новых легковых автомобилей было реализовано 467 739 экземпляров, что на 89,4% больше, чем в январе-апреле 2023-го.

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