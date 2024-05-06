Авторынок РФ в апреле: спад по сравнению с прошлым месяцем, в первую десятку вернулся Tank

На российском рынке новых легковых автомобилей за первую треть текущего года было реализовано около 467,7 тыс. машин. Этот результат примерно на 89% больше, по сравнению с показателем января-апреля 2023-го.

Судя по свежему отчёту агентства «Автостат», в апреле 2024 года в РФ было продано в общей сложности 137 047 новых легковых автомобилей. Этот результат на 81,2% больше по сравнению с показателем аналогичного месяца прошлого года. Для сравнения, в марте этого года было продано 146 526 экземпляров, это значит, что в апреле спад составил 6,5%. Снова напомним, что аналитики используют сведения о государственной регистрации новых машин в стране, что позволяет учитывать в итоговой статистике и те экземпляры, которые были официально проданы дилерами, и те, которые ввезли в РФ по схеме параллельного импорта (была легализована в 2022-м).

На фото: Lada Vesta

Первую десятку марок в стране по итогам апреля по-прежнему возглавляет Lada, её доля на авторынке РФ составляет 30,8%. Кстати, годом ранее показатель был больше – 33,4%. Два бестселлера бренда всё так же возглавляют ТОП-10 самых продаваемых моделей в стране: на долю Granta в прошлом месяце пришлось 14,2%, у Vesta – 9,7%. Ещё в первую пятёрку вошли внедорожники Lada Niva Travel (доля – 3,7%) и Niva Legend (3,3%).



Гранта и Веста за месяц не поменяли свои позиции, то же относится к бывшей «Шниве», а вот классический вазовский вездеход с марта сумел подняться на несколько строчек выше – с седьмого на пятое место. Отметим, в этом месяце АВТОВАЗ намерен запустить серийное производство универсалов и фургонов Lada Largus на предприятии в Ижевске.

Место Марка Продажи в апреле 2024 года, шт. Продажи в апреле 2023 года, шт. Разница, % 1 Lada 42 270 25 287 + 67,2 2 Haval 14 586 6829 + 113,6 3 Chery 12 867 9263 + 38,9 4 Geely 11 479 7108 + 61,5 5 Changan 8437 1489 + 466,6 6 Omoda 4819 2472 + 94,9 7 Exeed 4422 3177 + 39,2 8 Jetour 3131 - - 9 Belgee 3005 - - 10 Tank 2409 517 + 366,0

Наиболее востребованным иностранным брендом по итогам апреля снова стал китайский Haval с долей рынка, равной 10,6%. В первую десятку наиболее продаваемых машин вошло две модели бренда. Так, замыкает тройку лидеров кроссовер Jolion (его доля на российском рынке в прошлом месяце составила 4,5%), а на десятом месте расположился паркетник Haval M6 (2,4%).



На третье место среди марок по итогам апреля взобралась «поднебесная» Chery, доля бренда в РФ составляет 9,4% (для сравнения, годом ранее показатель был равен 12,3%). Бестселлерами Чери остаются кроссоверы Tiggo 7 Pro Max (остался на прежнем шестом месте) и Tiggo 4 Pro (поднялся с десятой позиции на седьмую); их доля на российском рынке по итогам прошлого месяца составила 3,2 и 3,1% соответственно.

На фото: Haval Jolion

В списке марок следом располагается китайская Geely, занявшая 8,4% авторынка РФ в апреле. В первой десятке популярных моделей числится только один представитель – кроссовер Monjaro (доля – 2,4%). По сравнению с мартом, он опустился на несколько «этажей» – с пятого на девятое место. Первую пятёрку брендов замыкает Changan, традиционно «не засветивший» свои модели в ТОП-10 автомобилей в РФ.



Omoda (один из суббрендов Чери) поднялась на строку вверх и по итогам апреля находится на шестой (доля – 3,5%). Её бестселлер прежний – кроссовер С5, занявший на рынке 2,6%. На седьмом месте расположился Exeed (ещё один суббренд Chery), его доля равна 3,2%. В первой десятке моделей никто из представителей марки не представлен.

Место Модель Продажи в апреле 2024 года, шт. Продажи в апреле 2023 года, шт. Разница, % 1 Lada Granta 19 421 18 342 + 5,9 2 Lada Vesta 13 276 262 + 4967,2 3 Haval Jolion 6112 3528 + 104,6 4 Lada Niva Travel 5044 3777 + 33,5 5 Lada Niva Legend 4501 2804 + 60,5 6 Chery Tiggo 7 Pro Max 4379 2561 + 71,0 7 Chery Tiggo 4 Pro 4286 3447 + 24,3 8 Omoda C5 3499 2467 + 41,8 9 Geely Monjaro 3302 638 + 417,6 10 Haval M6 3235 - -

Для оставшихся трёх брендов первой десятки места в ТОП-10 самых продаваемых машин места в апреле тоже не нашлось. Так, на восьмом месте находится поднявшийся на две строчки вверх Jetour (тоже из обширного портфеля Chery), его доля составляет 2,3%. На девятом – белорусская марка Belgee (пока продаёт только одну модель – кроссовер X50, то есть дореформенный Geely Coolray), доля – 2,2%. Замыкает десятку вернувшийся Tank (принадлежит Great Wall), он занимает на рынке 1,8%.



По подсчётам агентства, за первую треть текущего года на российском рынке новых легковых автомобилей было реализовано 467 739 экземпляров, что на 89,4% больше, чем в январе-апреле 2023-го.