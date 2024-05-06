Авторынок РФ в апреле: спад по сравнению с прошлым месяцем, в первую десятку вернулся Tank

Судя по свежему отчёту агентства «Автостат», в апреле 2024 года в РФ было продано в общей сложности 137 047 новых легковых автомобилей. Этот результат на 81,2% больше по сравнению с показателем аналогичного месяца прошлого года. Для сравнения, в марте этого года было продано 146 526 экземпляров, это значит, что в апреле спад составил 6,5%. Снова напомним, что аналитики используют сведения о государственной регистрации новых машин в стране, что позволяет учитывать в итоговой статистике и те экземпляры, которые были официально проданы дилерами, и те, которые ввезли в РФ по схеме параллельного импорта (была легализована в 2022-м).
Первую десятку марок в стране по итогам апреля по-прежнему возглавляет Lada, её доля на авторынке РФ составляет 30,8%. Кстати, годом ранее показатель был больше – 33,4%. Два бестселлера бренда всё так же возглавляют ТОП-10 самых продаваемых моделей в стране: на долю Granta в прошлом месяце пришлось 14,2%, у Vesta – 9,7%. Ещё в первую пятёрку вошли внедорожники Lada Niva Travel (доля – 3,7%) и Niva Legend (3,3%).
Гранта и Веста за месяц не поменяли свои позиции, то же относится к бывшей «Шниве», а вот классический вазовский вездеход с марта сумел подняться на несколько строчек выше – с седьмого на пятое место. Отметим, в этом месяце АВТОВАЗ намерен запустить серийное производство универсалов и фургонов Lada Largus на предприятии в Ижевске.
|Место
|Марка
|Продажи в апреле 2024 года, шт.
|Продажи в апреле 2023 года, шт.
|Разница, %
|1
|Lada
|42 270
|25 287
|+ 67,2
|2
|Haval
|14 586
|6829
|+ 113,6
|3
|Chery
|12 867
|9263
|+ 38,9
|4
|Geely
|11 479
|7108
|+ 61,5
|5
|Changan
|8437
|1489
|+ 466,6
|6
|Omoda
|4819
|2472
|+ 94,9
|7
|Exeed
|4422
|3177
|+ 39,2
|8
|Jetour
|3131
|-
|-
|9
|Belgee
|3005
|-
|-
|10
|Tank
|2409
|517
|+ 366,0
Наиболее востребованным иностранным брендом по итогам апреля снова стал китайский Haval с долей рынка, равной 10,6%. В первую десятку наиболее продаваемых машин вошло две модели бренда. Так, замыкает тройку лидеров кроссовер Jolion (его доля на российском рынке в прошлом месяце составила 4,5%), а на десятом месте расположился паркетник Haval M6 (2,4%).
На третье место среди марок по итогам апреля взобралась «поднебесная» Chery, доля бренда в РФ составляет 9,4% (для сравнения, годом ранее показатель был равен 12,3%). Бестселлерами Чери остаются кроссоверы Tiggo 7 Pro Max (остался на прежнем шестом месте) и Tiggo 4 Pro (поднялся с десятой позиции на седьмую); их доля на российском рынке по итогам прошлого месяца составила 3,2 и 3,1% соответственно.
В списке марок следом располагается китайская Geely, занявшая 8,4% авторынка РФ в апреле. В первой десятке популярных моделей числится только один представитель – кроссовер Monjaro (доля – 2,4%). По сравнению с мартом, он опустился на несколько «этажей» – с пятого на девятое место. Первую пятёрку брендов замыкает Changan, традиционно «не засветивший» свои модели в ТОП-10 автомобилей в РФ.
Omoda (один из суббрендов Чери) поднялась на строку вверх и по итогам апреля находится на шестой (доля – 3,5%). Её бестселлер прежний – кроссовер С5, занявший на рынке 2,6%. На седьмом месте расположился Exeed (ещё один суббренд Chery), его доля равна 3,2%. В первой десятке моделей никто из представителей марки не представлен.
|Место
|Модель
|Продажи в апреле 2024 года, шт.
|Продажи в апреле 2023 года, шт.
|Разница, %
|1
|Lada Granta
|19 421
|18 342
|+ 5,9
|2
|Lada Vesta
|13 276
|262
|+ 4967,2
|3
|Haval Jolion
|6112
|3528
|+ 104,6
|4
|Lada Niva Travel
|5044
|3777
|+ 33,5
|5
|Lada Niva Legend
|4501
|2804
|+ 60,5
|6
|Chery Tiggo 7 Pro Max
|4379
|2561
|+ 71,0
|7
|Chery Tiggo 4 Pro
|4286
|3447
|+ 24,3
|8
|Omoda C5
|3499
|2467
|+ 41,8
|9
|Geely Monjaro
|3302
|638
|+ 417,6
|10
|Haval M6
|3235
|-
|-
Для оставшихся трёх брендов первой десятки места в ТОП-10 самых продаваемых машин места в апреле тоже не нашлось. Так, на восьмом месте находится поднявшийся на две строчки вверх Jetour (тоже из обширного портфеля Chery), его доля составляет 2,3%. На девятом – белорусская марка Belgee (пока продаёт только одну модель – кроссовер X50, то есть дореформенный Geely Coolray), доля – 2,2%. Замыкает десятку вернувшийся Tank (принадлежит Great Wall), он занимает на рынке 1,8%.
По подсчётам агентства, за первую треть текущего года на российском рынке новых легковых автомобилей было реализовано 467 739 экземпляров, что на 89,4% больше, чем в январе-апреле 2023-го.
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