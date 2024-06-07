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  • Авторынок РФ в мае: внушительные «плюсы» по процентам, но по сравнению с апрелем – снова спад

Авторынок РФ в мае: внушительные «плюсы» по процентам, но по сравнению с апрелем – снова спад

07.06.2024 86 0 0

Самой популярной маркой на российском рынке остается отечественная Lada, лидер среди зарубежных брендов тоже прежний – Haval.

Агентство «Автостат» опубликовало свежий отчет по продажам новых легковых автомобилей в РФ. Статистика, напомним, включает как официальные представленные на нашем рынке марки и модели, так и машины, ввезенные по схеме параллельного импорта. Согласно данным «Автостата», в мае текущего года в России было реализовано 127 178 новых легковушек, что на 76,2% больше, чем в мае 2023-го. Однако если сравнивать с апрелем 2024-го, то объемы продаж снизились на 7% (в апреле было продано 137 047 шт.). Причем апрельский результат тоже был на 6,5% хуже, чем в марте этого года.

В майском ТОП-10 марок почти все продемонстрировали внушительные «плюсы» (не считая, конечно, новичков). Лидером остается российская Lada, и лидирует она с огромным отрывом: по информации аналитиков, продано 40 065 шт. 

Lada Granta

Самым популярным иностранным брендом снова стал Haval (14 015 шт.), далее идут Chery (13 020 шт.), Geely (10 271 шт.) и Changan (9978 шт.). Таким образом, по сравнению с апрелем 2024-го первая пятерка брендов не изменилась. Зато во второй половине списка есть перемены: в частности, белорусская Belgee поднялась на одну позицию (теперь восьмое место), а замыкает десятку в мае Jaecoo (из списка вылетел Tank).

ТОП-10 марок по продажам новых легковых автомобилей

Место Марка Продажи в мае 2024 года, шт. Продажи в мае 2023 года, шт. Разница, %
1 Lada 40 065 22 028 +81,9
2 Haval 14 015 7432 +88,6
3 Chery 13 020 7444 +74,9
4 Geely 10 271 6690 +53,5
5 Changan 9978 1983 +403,2
6 Omoda 4788 2569 +86,4
7 Exeed 3872 3028 +27,9
8 Belgee 3598 - -
9 Jetour 3100 - -
10 Jaecoo 2292 - -

В десятке самых популярных моделей тоже сплошные «плюсы». Бестселлером российского авторынка вновь стала Lada Granta (18 543 шт.), при этом вазовский бюджетник показал самый низкий прирост продаж. На второй строчке оказалась Lada Vesta (13 626 шт.): у нее, напротив, наибольший прирост, но это объясняется тем, что полноценные продажи возобновились лишь год назад. Третье место у кроссовера Haval Jolion (6354 шт.). То есть тройка лидеров такая же, как в апреле 2024-го. 

Haval Jolion

Если сравнивать с апрельским модельным рейтингом, то в мае свои позиции улучшили Chery Tiggo 7 Pro Max и Chery Tiggo 4 Pro – они обошли вазовские внедорожники Lada Niva Travel и Lada Niva Legend. Кроме того, в свежем списке присутствуют Belgee X50, Changan CS55 Plus и Omoda C5 (в апрельском ТОП-10 были Geely Monjaro и Haval M6).

ТОП-10 моделей по продажам новых легковых автомобилей

Место Модель Продажи в мае 2024 года, шт. Продажи в мае 2023 года, шт. Разница, %
1 Lada Granta 18 543 15 791 +17,4
2 Lada Vesta 13 626 241 +5553,9
3 Haval Jolion 6354 3864 +64,4
4 Chery Tiggo 7 Pro Max 5084 3114 +63,3
5 Chery Tiggo 4 Pro 4256 1917 +122
6 Lada Niva Travel 4203 3210 +30,9
7 Lada Niva Legend 3676 2683 +37
8 Belgee X50 3598 - -
9 Changan CS55 Plus 3525 440 +701,1
10 Omoda C5 3487 2477 +40,8

Всего за пять месяцев 2024 года, согласно статистике «Автостата», в России продано 594 517 новых легковых автомобилей – это на 86,4% больше, чем в январе-мае 2023-го.

Россия АВТОВАЗ авторынок бизнес Lada Lada Lada Granta Haval Haval Jolion Chery Geely

 

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