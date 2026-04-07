В России стартовали продажи нового Changan Uni-S с полным приводом, цены известны

Кроссовер китайской марки представлен на российском рынке в двух комплектациях – «Люкс» и «Техно». Стартовая рекомендованная розничная цена – 2 979 900 рублей.

Changan минувшей осенью анонсировал несколько новинок, предназначенных для российского рынка, одной из них являлся кроссовер Uni-S нового поколения. Речь идёт об актуальном паркетнике CS55 Plus, который вышел на домашний рынок в сентябре 2025-го. Одним из главных отличий российской версии нового паркетника от варианта, предназначенного для поднебесного рынка, стало наличие полного привода.

На фото: Changan Uni-S нового поколения (версия для российского рынка)

Changan Uni-S нового поколения оснащается 1,5-литровым бензиновым турбомотором семейства Blue Core, его максимальная мощность составляет 181 л.с., а крутящий момент – 280 Нм. Двигатель работает в паре с семиступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением мокрого типа. На разгон с места до «сотни» этому кроссоверу требуется 8,9 секунды, максимальная скорость равна 180 км/ч. Предусмотрено несколько ездовых режимов – «Снег», «Грязь» и «Песок».

Кроссовер представлен на российском рынке в двух комплектациях – «Люкс» и «Техно». Рекомендованная розничная цена стартовой версии нового Changan Uni-S составляет 2 979 900 рублей, а за топовый вариант просят 3 149 900 рублей (без учёта действующих скидок). В список базового оснащения входит полный зимний пакет, включающий подогрев руля, передних и задних кресел, обогрев лобового стекла, форсунок омывателя и наружных зеркал. У новинки все элементы кузова, кроме крыши, выполнены из оцинкованной стали.

Кроме того, варианту «Люкс» положены 18-дюймовые колёсные диски, панорамная крыша, электропривод багажной двери, адаптивный круиз-контроль, комплекс водительских ассистентов, шесть подушек безопасности, система панорамного обзора 540° с функцией «прозрачное шасси» и видеорегистратором, а в салоне есть устройство для беспроводной зарядки смартфонов.

В списке оснащения нового Changan Uni-S в версии «Техно» числятся: 19-дюймовые колёсные диски, двухзонный климат-контроль, автоматический парковщик, салонное зеркало заднего вида с автозатемнением, акустика с восемью динамиками, функция «приветственная посадка», вентиляция передних кресел, а сиденью водителя ещё положены поясничная поддержка и функция запоминания настроек.

На передней панели располагается два дисплея – один, диагональю 12,8 дюйма, исполняет роль виртуального щитка приборов, а по центру располагается тачскрин информационно-развлекательной системы с тачскрином диагональю 14,6 дюйма (у топ-версии), поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, сервисами Яндекса, включая навигацию, а также с функцией голосового управления.

Габаритная длина Changan Uni-S нового поколения составляет 4550 мм (на 35 мм больше, чем у предшественника), расстояние между осями осталось прежним – 2656 мм, а дорожный просвет подрос на 17 мм до 188 мм. Угол въезда – 22°, угол съезда – 19°. Объем багажного отделения равен 475 литра, при сложенных сидениях второго ряда грузовое пространство можно увеличить до 1415 литров. Объём топливного бака по сравнению с предшественником увеличился на 13 литров до 68 литров. Автомобили уже доступны у официальных дилеров марки в РФ.