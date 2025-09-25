Рестайлинг ×
  • Новый Changan CS55 Plus поступил в продажу: солиднее, богаче и со скидками

25.09.2025 510 1 1

Сменивший имидж компактный паркетник Changan предложен с безальтернативным турбомотором 1.5 и роботом. На выбор доступны четыре комплектации.

Публичную премьеру преобразившегося кроссовера Changan CS55 Plus провели в конце августа на автосалоне в Чэнду. А сегодня в Китае объявили комплектации и цены и дали старт продажам. Напомним, сам производитель считает такой паркетник следующим, уже четвертым по местным меркам поколением. Но на деле это все же очередной рестайлинг «второго» кросса, который в строю с 2021 года. Предыдущую модернизацию CS55 Plus пережил на родине в 2023-м – тот кроссовер и отнесли к третьей генерации. Впрочем, на этот раз доработок действительно много.

У Changan CS55 Plus теперь более солидный дизайн. Среди особенностей внешности – вертикальные блоки фар с интегрированными диодными C-образными ДХО, объединяющая головную оптику светящаяся полоска, безрамочная радиаторная решетка и задние фонари в виде единой плашки. Длина нового Плюса равна 4550 мм, что на 11 мм больше по сравнению с местным предшественником. Колесная база не изменилась – 2656 мм. Новинке положены 18- или 19-дюймовые диски.

Интерьер полностью новый. Тут другие передняя панель, руль, центральный тоннель, карты дверей и кресла. Вместо раздельных экранов приборки установили табло, состоящее из разномастных дисплеев: диагональ приборки составляет 10,25 дюйма, центральный тачскрин – на 12,8 или 14,6 дюйма в зависимости от версии. За управление трансмиссией отвечает подрулевой рычажок.

Новый Changan CS55 Plus доступен с единственной бензиновой турбочетверкой 1.5 с новой системой непосредственного впрыска, которая работает под давлением до 500 бар. Мотор выдает 192 л.с. и 310 Нм, он работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Кстати, аналогичный турбодвигатель недавно обрел и прежний паркетник в КНР. Дореформенный CS55 Plus на родине еще можно купить со старым турбодвигателем 1.5 мощностью 188 л.с. (300 Нм) и 7DCT, а также в виде подзаряжаемого гибрида с установкой на базе атмосферника 1.5. Привод в любом случае только передний.

Кроссовер предложен в четырех комплектациях. В базе есть панорамный люк, климат-контроль, камеры кругового обзора и обычный круиз-контроль. Дорогие версии – это беспроводная зарядка для смартфона, подогрев и вентиляция передних кресел (пассажирское вдобавок имеет массажер и выдвижную подставку для ног), продвинутый автопарковщик, адаптивный «круиз», системы автоторможения, автоматической смены полосы движения и обгона.

Changan CS55 Plus с новым дизайном оценили в 92 900 – 109 900 юаней, что эквивалентно примерно 1 088 000 – 1 287 000 рублей по текущему курсу. При этом покупатели могут воспользоваться спецпредложениями, с их учетом паркетник обойдется в 78 900 – 96 900 юаней (924 000 – 1 135 000 рублей).

В России до сих представлена модель образца 2021 года. Причем в 2024-м у нас паркетник переименовали в Uni-S. А в начале сентября стало известно о том, что Uni на российском рынке выделили в отдельный бренд.

кроссовер Китай авторынок новинки рестайлинг Changan Changan CS55 Changan Uni-S

 

1 комментарий
25.09.2025 22:03
RFR 17

Смотришь сколько она стоит в Китае , и думаешь, что же у нас за страна такая, как с людьми власть и чиновники поступают, что те же машины у нас стоят в 2, а бывает и в 3 раза дороже....

1

