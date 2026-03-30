Мнение без фильтров ×
30.03.2026 183 3 0
Особенности российского охранительства: можно ли садиться за руль в пожилом возрасте

Как только происходит ДТП, виновником которого стал пожилой водитель, сразу находятся чрезвычайно инициативные личности и даже их группы, которые предлагают каким-то не совсем цивилизованным способом лишить водителей в возрасте старше 60 лет права управлять автомобилем. У меня другое предложение: а давайте лучше лишим возможности садиться за руль неадекватных людей, а? Причём вполне нормальным способом, а не смахивающим на очевидную дискриминацию, которой попахивают все проекты желающих сделать пенсионеров пешеходами.

Не спорю: вряд ли кто-то разбирался в особенностях «российского охранительства» лучше Салтыкова-Щедрина. Но давайте мы попробуем понять хотя бы один пунктик этого «охранительства»: зачем нужна дискриминация пожилых водителей? Почему надо их «не пущать» за руль? В общем-то, с одной стороны, я могу понять опасения МВД: по данным этого ведомства, с 2017 по 2024 год количество ДТП, в которых были виноваты водители в возрасте от 60 лет, возросло ровно на четверть, а количество в них погибших – на треть. Учитывая, что молодеть населению нашей страны не с чего, количество возрастных водителей будет только увеличиваться, а значит, будет расти и количество подобных происшествий. С другой стороны, может ли это являться поводом для списания их вчистую? Конечно же, нет.

Все водители у нас обязаны проходить медкомиссию, которая и даёт заключение о том, есть ли у гражданина медицинские ограничения для управления автомобилем. То есть, хорошо ли он видит, слышит, нормально ли двигает руками, ногами и даже головой. Ну а в идеальном мире эта комиссия ещё и решает, достаточно ли успешно водитель соображает. В реальной жизни чаще всего комиссии на всё это наплевать: оплатил, в очередях посидел – и давай вали за руль. В платной клинике всё то же самое, только не надо сидеть в очередях. А ведь именно этих медкомиссий вполне достаточно, чтобы понять, позволяет ли здоровье человеку водить машину или нет.

Предвижу два возражения. Первое сводится к тому, что комиссии эти проводятся редко, а здоровье после 60 – штука ещё менее предсказуемая, чем прыжки блохи и высказывания Трампа. Хорошо, согласен. Но сейчас есть механизм передачи данных о здоровье водителя в МВД. Зачастил он на приёмы к врачу – повод для беспокойства. Правда, не к любому врачу, потому что вряд ли какой-нибудь стоматолог должен быть поводом для тревоги. Но механизм существует.

Второе возражение: а что, если пожилому водителю стало плохо за рулём совершенно внезапно? Такое же возможно? Да, вполне, и такие случаи на практике встречаются. Но в общем количестве их не так много, а инсульты, к сожалению, часто зарабатывают и достаточно молодые водители, причём профессиональные. Так что это не повод вводить дополнительные меры против пожилых.

Одним словом, механизм профилактики ДТП с пожилыми водителями у нас существует. Правда, работает он через одно место, что никого уже не удивляет, но многих устраивает.

Вопрос другой: а не пора ли нам ввести какой-нибудь тест на идиотизм по примеру немецкой медико-психологической экспертизы под забавным названием Idiotentest? Что-то мне кажется, что идиотов на дорогах намного больше, чем пожилых, но адекватных водителей, а потенциальной опасности от них гораздо больше. Впрочем, никого из инициативных граждан этот факт почему-то не волнует. То ли они слишком молодые, то ли боятся провалить Idiotentest.

авто и общество Мнение без фильтров
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
3 комментария
30.03.2026 07:58
seriberiezhka

Интересно, а есть какая-то инициативная группа по запрету автомобилей марки BMW ? Или по запрету водителей, которые игнорируют использование поворотников и/или соблюдение разметки/знаков ? Я бы рассмотрел возможность вступления в такие инициативные группы. 😂 Деды и бабульки Люди пожилого возраста на дорогах, ИМХО, редко выделяются в какую-то отрицательную сторону, не надо их трогать. 😂😂

30.03.2026 08:13
Snakebyte

Тогда надо и работать после 60-ти запретить. Вернуть назад пенсионный возраст.

1
30.03.2026 11:34
4qwerty

Так можно дорассуждать до того, что некоторым молодым и энергичным пора бы освободить должность

Change privacy settings