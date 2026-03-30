Особенности российского охранительства: можно ли садиться за руль в пожилом возрасте

Не спорю: вряд ли кто-то разбирался в особенностях «российского охранительства» лучше Салтыкова-Щедрина. Но давайте мы попробуем понять хотя бы один пунктик этого «охранительства»: зачем нужна дискриминация пожилых водителей? Почему надо их «не пущать» за руль? В общем-то, с одной стороны, я могу понять опасения МВД: по данным этого ведомства, с 2017 по 2024 год количество ДТП, в которых были виноваты водители в возрасте от 60 лет, возросло ровно на четверть, а количество в них погибших – на треть. Учитывая, что молодеть населению нашей страны не с чего, количество возрастных водителей будет только увеличиваться, а значит, будет расти и количество подобных происшествий. С другой стороны, может ли это являться поводом для списания их вчистую? Конечно же, нет.

Все водители у нас обязаны проходить медкомиссию, которая и даёт заключение о том, есть ли у гражданина медицинские ограничения для управления автомобилем. То есть, хорошо ли он видит, слышит, нормально ли двигает руками, ногами и даже головой. Ну а в идеальном мире эта комиссия ещё и решает, достаточно ли успешно водитель соображает. В реальной жизни чаще всего комиссии на всё это наплевать: оплатил, в очередях посидел – и давай вали за руль. В платной клинике всё то же самое, только не надо сидеть в очередях. А ведь именно этих медкомиссий вполне достаточно, чтобы понять, позволяет ли здоровье человеку водить машину или нет.

Предвижу два возражения. Первое сводится к тому, что комиссии эти проводятся редко, а здоровье после 60 – штука ещё менее предсказуемая, чем прыжки блохи и высказывания Трампа. Хорошо, согласен. Но сейчас есть механизм передачи данных о здоровье водителя в МВД. Зачастил он на приёмы к врачу – повод для беспокойства. Правда, не к любому врачу, потому что вряд ли какой-нибудь стоматолог должен быть поводом для тревоги. Но механизм существует.



Второе возражение: а что, если пожилому водителю стало плохо за рулём совершенно внезапно? Такое же возможно? Да, вполне, и такие случаи на практике встречаются. Но в общем количестве их не так много, а инсульты, к сожалению, часто зарабатывают и достаточно молодые водители, причём профессиональные. Так что это не повод вводить дополнительные меры против пожилых.



Одним словом, механизм профилактики ДТП с пожилыми водителями у нас существует. Правда, работает он через одно место, что никого уже не удивляет, но многих устраивает.

Вопрос другой: а не пора ли нам ввести какой-нибудь тест на идиотизм по примеру немецкой медико-психологической экспертизы под забавным названием Idiotentest? Что-то мне кажется, что идиотов на дорогах намного больше, чем пожилых, но адекватных водителей, а потенциальной опасности от них гораздо больше. Впрочем, никого из инициативных граждан этот факт почему-то не волнует. То ли они слишком молодые, то ли боятся провалить Idiotentest.