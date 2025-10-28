Новинки Changan для России: CS35 Max, полноприводные Uni-S и CS75 Plus и другие

Компания Changan анонсировала новые модели, которые в ближайшем будущем появятся на российском рынке. Речь не только о машинах материнской марки, но и о премьерах различных суббрендов производителя.

Российское подразделение Changan провело конференцию, которая собрала более 350 участников – дилеров и бизнес-партнеров со всей страны. Как сообщили в пресс-службе компании, в рамках мероприятия были «представлены обновленные стандарты клиентского сервиса» и награждены лучшие центры, а также продемонстрированы новинки, которые планируется вывести на наш рынок до конца 2025-го и в течение 2026 года. Причем часть автомобилей уже показывали в РФ ранее, а вот некоторые модели анонсированы впервые. С них-то и начнем.

Новый Changan Uni-S для России

Так, в Россию планируют привезти кроссовер Changan Uni-S нового поколения. Под этим названием у нас будут продавать свежий CS55 Plus, который в родном Китае стартовал всего месяц назад. Предшественник, напомним, в РФ сегодня предложен и под исходными маркой и именем, и под отпочковавшимся суббрендом Uni.

Новый Changan CS55 Plus для Китая, он же новый Uni-S для РФ 1 / 3 Новый Changan CS55 Plus для Китая, он же новый Uni-S для РФ 2 / 3 Новый Changan CS55 Plus для Китая, он же новый Uni-S для РФ 3 / 3

Про наш новый Uni-S пока сказано лишь то, что для него предусмотрен полный привод, хотя в Поднебесной у модели версии 4WD нет. Там такой Changan CS55 Plus доступен с единственной бензиновой турбочетверкой 1.5 (192 л.с.) и семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями.

Changan X5 Plus для Китая. Предполагается, что именно этот кроссовер в РФ появится как Changan CS35 Max 1 / 3 Changan X5 Plus для Китая. Предполагается, что именно этот кроссовер в РФ появится как Changan CS35 Max 2 / 3 Changan X5 Plus для Китая. Предполагается, что именно этот кроссовер в РФ появится как Changan CS35 Max 3 / 3

Другая совершенно новая для нашего рынка модель – кроссовер Changan CS35 Max. Увы, фото на момент публикации новости местный офис компании не предоставил, информации о технике нашей версии тоже пока нет. Между тем ранее в Сеть уже выкладывали схематичные изображения из ОТТС паркетника. Судя по всему, приставка Max досталась пятидверке, которая в Китае представлена как Changan X5 Plus (это бывший Oshan X5 Plus). Длина кроссовера равна 4540 мм, колесная база – 2715 мм. Для сравнения, показатели нашего актуального Changan CS35 Plus – 4330 и 2600 мм соответственно. В Китае X5 Plus сегодня доступен с атмосферником 1.5 (110 л.с.) или турбомотором аналогичного объема (188 или 192 л.с.). Базовый двигатель сочетается с пятиступенчатой механикой, 1.5T положен робот 7DCT, привод только передний.

Новый Changan CS75 Plus 1 / 3 Deepal G318 2 / 3 Avatr 12 3 / 3

Среди анонсированных ранее для России премьер – паркетник Changan CS75 Plus следующего поколения, брутальный гибридный кроссовер Deepal G318 и роскошный электрический седан Avatr 12. Про эти модели мы уже рассказывали отдельно, подробности – в нашем материале. Отметим только, что в Changan подтвердили, что, как и в Казахстане, российский новый CS75 Plus будет иметь полный привод, и что этот кроссовер должен выйти на российский рынок в ближайшее время, то есть, возможно, уже в этом году.

Больше информации о каждой из новинок компании Changan и ее суббрендов будет появляться ближе к дате старта продаж.