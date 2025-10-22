Новый Changan CS75 Plus стартовал в Казахстане перед дебютом в России. Есть полный привод

Как и на родине, на казахстанском рынке паркетник Changan CS75 Plus нового поколения доступен с турбомоторами 1.5 и 2.0. При этом в соседней стране модель со старшим двигателем предложена как с передним, так и с полным приводом, тогда как в Китае кроссовер представлен исключительно в версии 2WD. Впоследствии новый SUV должен добраться и до России.

В Китае новый кроссовер Changan CS75 Plus стартовал в прошлом году. Напомним, там такой паркетник официально объявлен четвертым поколением, хотя на деле это третья генерация, ведь предыдущий Плюс – лишь рестайлинговая версия. Как бы то ни было, но теперь свежий CS75 Plus добрался и до соседнего с нами Казахстана. Причем, как отмечают местные СМИ, клиентам доступны машины локальной сборки: выпуск модели ведется на заводе Astana Motors Manufacturing Kazakhstan в Алматинской области.

В плане дизайна адресованный казахстанскому рынку новый Changan CS75 Plus от кроссовера для Китая в целом ничем не отличается. Главные особенности внешности – вертикальные блоки фар с горизонтальными светодиодными полосками ходовых огней, безрамочная радиаторная решетка и «пиксельные» задние фонари. В салоне установлены двухспицевый руль и двухэтажный центральный тоннель, а вместо привычного селектора коробки – подрулевой рычажок. Кроме того, в дорогих комплектациях Changan CS75 Plus имеет трехэкранное табло (в исполнениях попроще отсутствует пассажирский дисплей).

Длина нового Плюса равна 4770 мм, ширина – 1910 мм, высота в зависимости от версии – 1695 или 1705 мм, колесная база – 2800 мм. Для сравнения, габариты актуального Changan CS75 Plus для России: 4710/1865/1710 мм, расстояние между осями – 2710 мм. Казахстанский паркетник имеет 18- или 19-дюймовые диски. Паспортный дорожный просвет – 190 мм.

Как и в Китае, новый кроссовер предложен с бензиновыми турбочетверками 1.5 и 2.0, но у них другие настройки. Базовый двигатель казахстанской модели выдает 181 л.с. и 280 Нм, таким мотором оснащен CS75 Plus в самой дешевой комплектации Comfort, это исполнение исключительно переднеприводное. В версии Luxe двигатель 2.0T выдает 227 л.с. и 380 Нм, привод тоже только передний. При этом CS75 Plus Luxe также может быть с 2.0T мощностью 235 л.с. (390 Нм) и полным приводом. И лишь самый мощный турбомотор и полный привод положены топовому варианту Tech. Коробка едина для всех – классический восьмиступенчатый автомат. В Китае 1.5T выдает 188 л.с./300 Нм или 192 л.с./310 Нм, отдача 2.0T там составляет 233 л.с. (390 Нм). Полного привода у модели на родине нет.

В списке стандартного оборудования предназначенного для Казахстана паркетника значатся: светодиодная оптика, обогрев лобового стекла, панорамный люк в крыше, подогрев руля и всех сидений (передние – еще и с вентиляцией), объединенные виртуальная приборка (10,25 дюйма) и тачскрин мультимедиа (14,6 дюйма), передние и боковые подушки безопасности, штатный видеорегистратор, камеры кругового обзора. Начиная с версии Luxe появляются датчики дождя и света, двухзонный климат-контроль (в базовой комплектации – однозонный), беспроводная зарядка для смартфона, адаптивный круиз-контроль вместо обычного, системы слежения за разметкой и распознавания дорожных знаков. У паркетника с полным приводом есть упомянутый третий дисплей на передней панели (12,3 дюйма). Ну а топовый кроссовер – это еще автопарковщик и переднее пассажирское кресло с откидной подставкой для ног и массажером.

Новый Changan CS75 Plus оценили в 12 890 000 – 15 590 000 тенге, что эквивалентно примерно 1,95 млн – 2,36 млн рублей по текущему курсу.

Между тем кроссовер нового поколения скоро должен добраться и до нашего рынка. Российскую презентацию такого CS75 Plus провели еще летом. Характеристики кроссовера для РФ, как и точную дату старта продаж, объявят дополнительно.