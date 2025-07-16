Классовое неравенство, знакомые моторы и октагон вместо колеса: обзор новинок от Changan

На выставке Иннопром в Екатеринбурге компания Changan Motors Rus представила три потенциальные премьеры второй половины 2025 года. Давайте вместе их изучим с максимально возможным в режиме статической презентации пристрастием.

Три новых автомобиля от Changan – это три разные концепции, три разные эмблемы и три разных бренда. Но все в целом – это единый в трех лицах Changan.

Различия подчеркивает тот факт, что даже штатные шины всех трех машин – разных производителей. И уже по ним можно сделать определенные выводы о позиционировании как конкретных автомобилей, так и брендов. Deepal, например, по задумке – бренд премиальный. Поэтому он обут в глобальный Continental. Avatr тоже не на коленке сделан, и ему подобает, может быть, чуть менее глянцевый, но однозначно взятый не на просторах масс-маркета Dunlop. А Changan CS75 Plus – автомобиль вполне бюджетный, и ему не зазорно красоваться в глубоко локальных, певучих на слух Chao Yang.

При этом с точки зрения общего восприятия и первой оценки все три автомобиля собраны достойно и выглядят весьма прилично. Материалы отделки используются неплохие. Конечно, каждому по его статусу, но без явной экономии на мелочах. Кожа, естественно, искусственная, но такая добротная, что из неё не стыдно и куртку пошить. В багажном отделении всех новинок обязательно присутствует органайзер, на втором ряду – подлокотник. Но музыку тоже делили согласно положению в табели о рангах: в Changan CS75 Plus используется стандартный Pioneer, в Deepal G318 – прежде неизвестный мне бренд акустики Deepal. А в Avatr 12 – отнюдь не рядовой Meridian.То есть, и здесь тоже заметны яркие проявления классового неравенства. Будем разбираться с ним по порядку, начав с самого большого автомобиля.

Deepal G318: гибридный и стильный

Deepal G318 – сильная заявка на классический внедорожник, хотя по факту это просто большой кроссовер с полным приводом и блокировкой. Впрочем, нет, не просто. Deepal G318 – гибрид с последовательной системой. То есть, стоящий под капотом бензиновый двигатель – полуторалитровый рядный 4-цилиндровый 148-сильный JL473QJ – работает исключительно как генератор. Он не имеет прямой связи с колесами и предназначен лишь для того, чтобы питать электромоторы. Общая максимальная мощность последних составляет 439 л.с., выдаваемый максимальный момент – 575 Н·м.

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Заявленный запас хода составляет до 1100 км, из которых 190 км кроссовер способен проехать на электротяге. Разгон до 100 км/ч – 6,3 с. Каковы будут реальные параметры, покажет опыт, но предпосылки к тому, чтобы они не сильно отличались от заявленных, довольно серьезные.

Пока неизвестно, в каких комплектациях и с каким оснащением машины будут поставляться в Россию. Но можно сказать, что в Китае на них используются аккумуляторные батареи емкостью 18,4 кВт⋅ч и 35,1 кВт⋅ч, а клиренс в зависимости от версии составляет 210 или 240 мм. Так же в КНР доступны и моноприводные модификации, но к нам их, скорее всего, не повезут, поскольку главным образом Deepal G318 интересен как полноприводный автомобиль. Хотя, повторимся, это все-таки не настоящий внедорожник, а традиционный SUV.

Он достаточно брутален, чтобы показаться в приличном обществе, в меру высокий и концептуально квадратный. Такой, какие сейчас многие любят. Но эта «квадратность» не должна вводить в заблуждение. Это лишь дань стилю, а атрибуты повышенной проходимости – лишь атрибуты, вряд ли способные помочь преодолеть серьезное бездорожье. Посмотрите на заднюю ось: к сожалению, под рукой не было линейки, но и без нее совершенно ясно, что такое низкое расположение защиты проходимости автомобилю не прибавляет. Не спасают и совсем не маленькие колеса: 255/55 R20 – это вам не шутки. Даже если мы не будет поднимать скользкий вопрос о доступности шин такой размерности на нашем рынке в принципе.

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Чересчур длинный задний свес – из той же оперы. А вместе с ним – и общая «приземленность» автомобиля, существенно сокращающая углы въезда и съезда. Правда, наиболее подверженные риску поверхности (арки колес, низ дверей и некоторые другие) защищены грубым и на ощупь довольно плотным пластиком. Другой однозначный «внедорожный» атрибут – раскрывающаяся в бок пятая дверь. Только китайские инженеры, копируя решения японских коллег, не стали себя утруждать изучением различий компоновок для право- и левостороннего движения и просто срисовали дверь один в один. В итоге она открывается к тротуару.

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В багажном отделении есть и розетка на 220 вольт, и несколько небольших ниш. Выглядит немного аскетично, но тоже совершенно «по-внедорожному». Поэтому, в общем и целом, потенциальной аудитории должно понравиться.

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А вот для чего нужны прямоугольные наросты на капоте – непонятно. Еще более непонятно, как включается конструкция на крыше с четырехламповой люстрой. Кнопок ее включения найти так и не удалось, хотя Deepal G318, по счастью, сенсорный не полностью. Несколько физических переключателей управления климатом и удобные клавиши на рулевом колесе у кроссовера все-таки есть.

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Другое оригинальное решение – порт USB-зарядки на втором ряду в дверных подлокотниках – стоит признать весьма полезным. Сколько километров проводов изуродовано ногами пассажиров галерки – даже представить страшно.

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Changan CS75 Plus: бензиновый и классический

Обновленный Changan CS75 Plus – автомобиль другого роду-племени. Это вполне стандартный городской кроссовер, доступный с опциональным полным приводом. За него в автомобиле отвечает система BorgWarner шестого поколения. Коробка для обеих модификаций – «айсиновская» 8-ступенчатая AWF8, но в двух модификациях: в паре с полуторалитровыми моторами – в версии G30, с двухлитровыми – G45.

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Информации о том, какие машины приедут к нам, так же мало. Вероятно, это должны быть автомобили с одним из двух двигателей – 1,5-литровым или 2,0-литровым. Про первый известно, что в КНР этот мотор с индексом JL473ZQD имеет мощность 192 л.с. и максимальный момент в 310 Нм, второй, под именем JL486ZQ5, – 235 л.с. и 390 Нм соответственно. Оба агрегата не новички, в России уже относительно известны и какого-то явного отторжения у автовладельцев не вызывают. Так же, как и АКП, и система полного привода.

Автомобили этого сегмента должны быть достаточно утилитарны, а определенная невыразительность или чрезмерная вычурность им зачастую прощается – лишь бы техника работала без сбоев. Changan CS75 Plus, по идее, как раз из этого числа. Он не хватает звезд с неба ни в плане оснащения, ни с точки зрения отделки. Материалы используются ноские и даже стильные, но явно недорогие. Дизайн современный, но без экстравагантных решений. Лишь повторитель стоп-сигнала на пятой двери сверху, кочующий по продукции разных брендов, тут добавляет витиеватости. А яркий оскал геометрии радиаторной решетки… Публика уже давно привыкла к подобным решениям и воспринимает их как само собой разумеющееся бремя, от которого никуда не деться. Как и замысловатую светотехнику с яркими узорами.

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Стеганные наподобие бабушкиного матраса сиденья – капля ностальгической слезы, пролитой о давно потерянных днях, когда в автомобилях еще не было избытка электроники. Впрочем, в CS75 Plus хватает и ее. Например, сплошная сенсорная панель, состоящей из трех дисплеев: 10,25-дюймовой приборки, 14,6-дюймовой мультимедийной системы и 12,3-дюймового экрана развлекательной системы для переднего пассажира. Беда этой панели не только в том, что «сенсоров слишком много» и пассажиры в принципе не пользуются своими дисплеями – им хватает общего. Хуже, что она практически не оставляет места для полноценных дефлекторов системы вентиляции. Конечно, люди внутри машины не задохнутся, но с запотеванием стекол явно придется бороться какими-то дополнительными способами.

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Avatr 12: электрический и модный

Больше всего народу на стенде Changan Motors Rus собрал, конечно же, Avatr 12. Он стал второй моделью бренда, которую компания будет продавать на российском рынке после официального запуска марки в нашей стране в конце прошлого года.

Подобные шоу-стопперы всегда работают безотказно. Мало кто может себе позволить купить такую машину, но пофотографироваться и забить потом соцсеть постами – милое дело. Avatr 12 для подобных затей подходит идеально. У него лобовое стекло, переходящее в стеклянную крышу (не дай бог в такую поймать камень), эффектные изломанно-угловатые фары, боковые двери без стекольных рамок и общий антураж дорогущего пятидверного электрического купе. В общем, пройти мимо невозможно. А покупать…

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А чтобы народ был готов покупать, требуется что-то более убедительное. Официальная информация пока довольно скудная. Известно, что машина оснащается электронно-управляемой подвеской и комплектуется аккумуляторной батареей CATL (соучредителя и совладельца бренда) емкостью 94,5 кВт·ч. Запас хода с ней – до 700 км.

На других рынках купе доступно с двумя вариантами силовых установок. В базе электромотор только один, выдающий 313 «лошадок» и установленный на задней оси. В продвинутой версии моторов два: передний – асинхронный переменного тока и задний – синхронный с постоянным магнитом. Их суммарная мощность достигает 578 л. с., максимальный крутящий момент – 650 Нм. Разгон до 100 км/ч полноприводной модификации (скорее всего, как и в случае с Deepal G318, у нас будут доступны только такие версии) занимает всего 3,9 секунды.

Управлять этой мощью производитель предлагает рулевым октагоном (колесом это назвать сложно) и преимущественно 15,6-дюймовым мультимедийным экраном. Хотя несколько кнопочек все-таки есть. Например, стеклоподъемников, управления системой кругового обзора и, судя по всему, режима автоматической парковки. Есть и блоки кнопок на руле, но они настолько многозадачны, что не каждый сумеет достаточно быстро постичь их суть. Однако в конечном итоге постигать все-таки придется, потому что в противном случае не получится даже настроить боковые зеркала.

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Удобно ли это? Вряд ли. Но это модно. Чтобы как-то упростить коммуникацию недоразвитых людишек с цифровым интерфейсом электрокара, производитель предлагает несколько «горячих комбинаций». Но как их все запомнить и не перепутать с перепугу в ответственный момент? На этот вопрос у него ответа нет. Наверное, придется просто включить массаж и расслабиться. Похоже, универсальным выходом из любых ситуаций у китайских автомобилестроителей в последнее время считается массаж. На Avatr 12 он есть на всех посадочных местах, а на заднем диване для его настройки в центральном подлокотнике предусмотрена специальная панель.

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Думается, в ходе длительных тест-драйвов могут обнаружиться и другие забавные странности, которые при знакомстве с этими автомобилями в статике остались незамеченными. Но чтобы с ними встретиться, надо этого теста дождаться. Поэтому набираемся терпения и ждем, когда на этих машинах можно будет покататься. В конце концов, хочется вспомнить, что такое 3,9 секунды до первой сотни. И наконец-то понять, чем хорош этот модный восьмиугольный руль.