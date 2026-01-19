Mitsubishi готовит Pajero следующего поколения: новые подробности

Не исключено, что в основу грядущего SUV японской марки ляжет та же платформа, на которой базируется актуальный пикап Mitsubishi L200 / Triton.

Mitsubishi начала выпускать полноразмерный внедорожник Pajero в 1981-м, а последний на сегодняшний день экземпляр сошёл с конвейера в 2021 году. На некоторых рынках модель продавалась под названиями Montero, а также Shogun. За время существования SUV трижды сменил генерацию, при этом автомобиль четвёртого поколения просуществовал 15 лет. Предполагается, что сейчас японская марка разрабатывает новинку, которая позволит возродить известное имя.

Тизер нового внедорожника Mitsubishi

﻿Как Kolesa.ru сообщал в начале текущего месяца, Mitsubishi опубликовала ролик, в конце которого появляется некий новый автомобиль, правда, этот тизер не сопровождался подробностями. Предполагается, что таким образом японский производитель анонсировал возрождённый Pajero. В рамках минувшего автосалона в Токио глава компании Такао Като пока что подтвердил лишь то, что Mitsubishi выпустит «новый полноценный внедорожник в 2026 году».

Официальной информации о «начинке» потенциальной новинки пока нет. Ранее в СМИ появлялись разные слухи о том, каким окажется новый Mitsubishi Pajero. Изначально предполагалось, что он позаимствует платформу у актуального полноразмерного внедорожника Nissan Patrol. Позже появилась информация о том, что он разделит «тележку» с возрождаемым рамным внедорожником Xterra, который пока тоже находится на стадии проекта, а его возращение на североамериканский рынок намечено на 2028 год.

На фото: актуальный пикап Mitsubishi Triton (версия для японского рынка)

Согласно новой информации от японского издания BestCar, в основу нового Mitsubishi Pajero может лечь та же платформа, на которой базируется актуальный пикап Mitsubishi L200 (на некоторых рынках – Triton). По предварительным данным, грядущий полноприводный внедорожник могут оснастить битурбодизелем объёмом 2,4 литра, максимальная мощность которого составляет 204 л.с., а крутящий момент – 470 Нм.

Не исключено, что у будущего Mitsubishi Pajero пятого поколения будет и электрифицированная версия. Есть вероятность, что он получит технику от Outlander PHEV. На большинстве рынков он предлагается с установкой, в основе которой лежит 136-сильный бензиновый атмосферник объёмом 2,4 литра, работающий в тандеме с парой электромоторов. Совокупная отдача – 306 л.с. Система также включает в себя тяговую батарею ёмкостью 22,7 кВт*ч, запас хода при движении только на электротяге – 86 км.

Японское издание также рассказало об ориентировочном ценнике предполагаемого нового Mitsubishi Pajero. Ожидается, что на домашнем рынке за стартовую версию нового внедорожника попросят около 5,5 млн иен (эквивалентно примерно 2,7 млн рублей по текущему курсу), а покупка топового варианта обойдётся в 7,5 млн иен (около 3,7 млн рублей).

Рендер нового Mitsubishi Pajero 1 / 2 Рендер нового Mitsubishi Pajero 2 / 2

Напомним, летом 2025 года дизайнер Kolesa.ru Никита Чуйко предположил, какой может оказаться внешность нового Mitsubishi Pajero. Совпали ли представления художника с реальностью, мы узнаем после презентации этой новинки. Информации о том, когда именно в текущем году пройдёт премьера, пока нет.