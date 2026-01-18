90 лет назад началось производство первого автомобиля фирмы Toyota – легковой модели AA. Сложно сказать, подготовил ли японский автоконцерн себе на юбилей какой-нибудь подарок, но, судя по тому, что раньше такие подарки делались, нельзя исключать, что и в наступившем году Toyota придумает что-нибудь интересное. Хотя бы – что-то вроде Toyota Classic, которую японцы выпустили на своё шестидесятилетие.

Как всё начиналось

В начале тридцатых годов прошлого века глава фирмы Toyoda Automatic Loom Works Киитиро Тойода решил расширить бизнес-горизонты и выполнить волю своего покойного отца Сакити Тойоды. Последний завещал сыну не только продолжать заниматься производством ткацких станков, но и обратить внимание на автомобилестроение. Сакити был уверен, что это направление очень перспективное, и не ошибся.

Киитиро Тойода никогда не сомневался в деловых качествах отца, поэтому воспринял его последнее желание более чем серьёзно. Он верил, что отец подсказал ему одно из самых многообещающих и верных направлений дальнейшего развития предприятия. В 1931 году было создано конструкторское бюро, которое занялось тщательным изучением автомобилей и двигателей концерна General Motors. Но только через два года, после того, как японские инженеры поняли, что и как им предстоит делать, было принято решение об организации полноценного автомобильного производства. В городе Коромо, что недалеко от Нагои, был построен автозавод, который должен был выпускать легковую и грузовую модели – АА и G1 соответственно. Что интересно, как и в случае с советским Горьковским автозаводом, стартовала Toyota с машин, имевших американскую родословную, а первым грузовиком стала «полуторка» G1.

Toyota G1. Фото: autowp.ru 1 / 2 Toyota AA. Фото: autowp.ru 2 / 2

А вот Toyota AA сильно отличалась от нижегородского легкового первенца фаэтона ГАЗ-А, так как имела цельнометаллический кузов. Если её и можно было с чем-нибудь сравнивать, так это с «эмкой» М1, вставшей на конвейер одновременно с японским автомобилем в 1936 году. Впрочем, в кузове фаэтон Toyota АА тоже была, но такая модификация популярностью не пользовалась и выпускалась в мизерных количествах. Если седанов Toyota AA было построено 1404 штуки, то фаэтонов Toyota AB – всего 353. Как бы то ни было, в 1936 году с конвейера завода в Коромо сошли первые легковые автомобили будущего японского автогиганта – Toyota AA. Если быть точнее, то машина называлась Toyoda AA, так как бренд Toyota официально появился только 28 августа 1937 года.

Toyota AA. Фото: autowp.ru 1 / 4 Toyota AA. Фото: autowp.ru 2 / 4 Toyota AA. Фото: autowp.ru 3 / 4 Toyota AA. Фото: autowp.ru 4 / 4

Машина оснащалась рядным шестицилиндровым двигателем объемом 3,4 литра и мощностью 62 л.с. и трёхступенчатой механической коробкой передач. Двигатель Toyota Type A был позаимствован у General Motors, являясь фактически нелицензионной копией мотора Chevrolet Stovebolt L6 207, правда, с некоторыми доработками.

Двигатель Toyota Type A. Фото: Morio, wikipedia.org

Покупательная способность среднестатистических японцев в тридцатые годы была на очень низком уровне, поэтому большая часть выпущенных Toyota AA отправлялась в госструктуры. Автомобилем пользовались не только японские чиновники, но и военные. В милитаристской Японии армия снабжалась автотранспортом в приоритетном порядке, поэтому и легковые автомобили, и грузовики в первую очередь доставались военным. Не стала исключением и Toyota AA, которая использовалась офицерским составом японской армии вплоть до 1945 года.

Toyota AA. Фото: autowp.ru

В том же году история фирмы Toyota едва не закончилась, причём закончиться она могла сразу по двум причинам: утром 14 августа 1945 года американская авиация разбомбила автозавод в Коромо, а через несколько часов стало известно, что Япония решила капитулировать. И после подписания акта о капитуляции 2 сентября 1945 года полновластными хозяевами в стране стали американцы, которые предпочитали видеть Японию деиндустриализированной страной с неразвитым автопромом. Они хотели поставлять в Японию свои автомобили, как это делали в двадцатые-тридцатые годы Ford и General Motors. Однако Киитиро Тойода сумел договориться с нужными людьми, восстановил завод в Коромо и потихоньку начал выпуск автомобилей. Пусть и в небольших количествах, но это позволило фирме продолжить своё существование. А полностью восстановиться она смогла в начале пятидесятых годов, когда началась Корейская война и теперь уже сами американцы стали размещать заказы на японских автозаводах, загрузив их выпуском автомобилей для воюющей в Корее американской армии. Toyota производила для американцев грузовики, а вскоре последовал правительственный заказ на внедорожники для японской полиции. И тут весьма кстати пришлась модель Toyota BJ, впоследствии получившая название Land Cruiser.

Toyota BJ. Фото: autowp.ru

В 1986 году в связи с пятидесятилетним юбилеем фирмы Toyota решила воссоздать копию модели АА для заводского музея. Но оказалось, что не сохранилось не только ни одного экземпляра оригинальной Toyota AA, но даже её чертежей, которые, по-видимому, погибли во время американской бомбардировки завода. Пришлось создавать реплику «на глазок», используя старые фотографии и немногие найденные фрагменты техдокументации. Самое интересное заключалось в том, что один экземпляр Toyota AA все же сохранился, но находился он не в Японии, а… в России! Машина в очень плохом состоянии и с массой неоригинальных деталей была случайно обнаружена в 2008 году в каком-то сарае под Владивостоком. Судя по всему, это был трофейный автомобиль из числа тех, что захватила Красная Армия после разгрома Квантунской армии в Маньчжурии в августе 1945 года. Сейчас единственная сохранившаяся Toyota AA является экспонатом автомобильного музея Лоумана в Гааге, соседствуя с машинами Уинстона Черчилля и Элвиса Пресли. К сожалению, голландцы не стали реставрировать машину, и она находится всё в том же удручающем состоянии, в каком её обнаружили в том сарае.

Toyoda AA в музее Лоумана. Фото: Alf van Beem, wikipedia.org

Реплика Toyota AA. Фото: Mytho88, wikipedia.org

Подарок на шестидесятилетие

В 1996 году в ознаменование 60-летнего юбилея фирмы Toyota решила выпустить лимитированную партию в сто машин «по мотивам» Toyota AA. В качестве донора было решено использовать пикап Toyota Hilux пятого поколения, чья колёсная база (2,85 м) полностью совпадала с аналогичным параметром Toyota AA. Да и прочие размеры тоже совпали, в частности, ширина – 1,73 м. Небольшие отличия имелись лишь по длине кузова и высоте.

Toyota Hilux. Фото: autowp.ru

Понятно, что гигантскому концерну возиться с партией в сотню машин было неинтересно, поэтому выпуск автомобиля, получившей название Toyota Classic, поручили фирме Technocraft, входящей в структуру Toyota Motor Corporation и занимающейся различными спецпроектами. По сути, Technocraft должна была заняться тем же самым, чем занимается всю свою историю другая японская фирма – Mitsuoka, создающая на базе серийных японских машин, преимущественно Nissan, автомобили с кузовами в ретростиле.

Toyota Classic. Фото: autowp.ru

Изготовленный Technocraft кузов и салон заметно отличался от оригинальной Toyota AA, но стопроцентного копирования никто и не добивался. Тем более что в проекте для снижения себестоимости широко использовались различные детали от Hilux. Toyota Classic получила обычные двери, в то время как у Toyota AA задние двери были заднепетельные или, как их ещё называют, «суицидальные». Остекление, приборную панель, дверные ручки, аудиосистему, кондиционер, гидроусилитель руля и много ещё чего по мелочи взяли от Hilux. Салон отделали кожей и деревянным вставками, установили руль Nardi и зачем-то – легкосплавные колёсные диски, что, мягко говоря, не очень хорошо сочеталось с дизайном тридцатых годов. Не совсем понятно, зачем кузов покрасили в два цвета: оригинальная Toyota AA такой цветовой гаммы не имела. Под капотом прописался двухлитровый бензиновый мотор мощностью 97 л.с., с которым на пару трудился 4-ступенчатый автомат.

Toyota Classic. Фото: autowp.ru 1 / 6 Toyota Classic. Фото: autowp.ru 2 / 6 Toyota Classic. Фото: autowp.ru 3 / 6 Toyota Classic. Фото: autowp.ru 4 / 6 Toyota Classic. Фото: autowp.ru 5 / 6 Toyota Classic. Фото: autowp.ru 6 / 6

Автомобиль поступил в продажу в 1996 году и стоил порядка 75 000 долларов. Разумеется, вся юбилейная партия была раскуплена, хотя многие автомобильные журналисты недоумевали: а стоило ли покупать эту не самую удачную стилизацию под Toyota AA за такие большие деньги? Ведь фактически это был всего лишь пикап Toyota Hilux с весьма сомнительными кузовом, салоном и посредственными характеристиками. Тем более что ретроавтомобилями в Японии никого не удивить – Mitsuoka не даст соврать. А кто-то и вовсе не постеснялся назвать творение Technocraft китчёвой поделкой, и если уж взялись отдать дань памяти первому автомобилю Toyota, то при выполнении такого серьёзного заказа можно было бы проявить больше ответственности. Однако многим автомобиль понравился, свидетельством чего служил быстро раскупленный тираж Toyota Classic.

Наши дни

Несмотря на принадлежность к лимитированной серии, коллекционной редкостью Toyota Classic, похоже, в Японии так и не стала. Объявления о продаже встречаются постоянно, причем предлагается не один автомобиль, а несколько. Обычно, если автомобиль по-настоящему коллекционный, то он появляется на аукционах раз в несколько лет, и его появление сразу же вызывает повышенную активность ценителей. В случае Toyota Classic такой активности не наблюдается – видимо, потому, что предложения о продаже появляются довольно часто.

Разумеется, не могли обойти машину вниманием и те из наших граждан, кто занимается доставкой сюда подержанных японских автомобилей. Как минимум два экземпляра Toyota Classic ввезены на территорию России. Как нетрудно догадаться, их путь по российским дорогам начался там же, где в 2008 году был обнаружен единственный доживший до наших дней оригинальный Toyota AA – в Приморском крае. Так что купить этот автомобиль можно и у нас, если, конечно, найдутся желающие расстаться с несколькими миллионами рублей.

Toyota Classic. Фото: autowp.ru

Что касается 90-летнего юбилея фирмы Toyota, то пока сложно сказать, какой подарок японская компания приготовила сама себе. Но можно не сомневаться, что он будет, ведь – шутка ли? – кто мог предположить в начале тридцатых годов, что Toyota не только проживёт без малого век, но и станет одним из крупнейших мировых автоконцернов? Причем долгие годы компания успешно конкурировала с гигантом в лице General Motors, с разборки и изучения машин которого и началась история Toyota. Конечно же, такое достижение надо отпраздновать, и без хорошего подарка точно не обойтись.