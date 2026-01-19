Мнение без фильтров ×
Отзывные рекорды: почему новые автомобили так часто ломаются

19.01.2026 87 0 0
Если вам кажется, что новинки автопрома становятся менее надёжны, то… вы абсолютно правы. Судя по отзывным кампаниям 2025 года, машины возвращаются производителю быстрее, чем владелец успевает снять плёнку с экрана. И нет, это не исключения. Это новая реальность.

Раньше автомобили отзывали в основном из-за проблем с рулевым управлением, тормозами или, скажем, подушками безопасности. Сегодня – из-за софта. Машина может ехать идеально, пока в одном из электронных блоков что-то не пойдёт не так, контроллер обидится, прошивка уйдёт в астрал, датчик увидит призрака – и вот производитель просит вас срочно приехать на бесплатное обновление ПО. Бесплатное, правда, только на бумаге. Ведь ваше время и нервы уже включены в счёт.

Так, в 2025 году в США зарегистрировано более 360 отзывных акций, охватывающих, по данным NHTSA, более 24,4 млн автомобилей. Ford перевыполнил план и провёл рекордные 152 реколла, затронув почти 12,9 млн машин – больше, чем следующие девять производителей в списке, вместе взятые. Даже Toyota, которая, как у нас принято считать, не ломается, отзывала 1,02 млн автомобилей из-за глюка в камере заднего вида и 591 тысячу машин из-за поломки цифровой приборной панели. Honda объявляла реколл для 250 тысяч Accord из-за потери мощности вследствие программной ошибки, а Stellantis попросил привезти к дилерам 1,2 млн автомобилей на перепрошивку софта.

Да, современный автомобиль – больше не железка. Это смартфон на колёсах, только без кнопки Reset. Тут перезагрузка может закончиться тем, что машина перестанет видеть какой-нибудь датчик, агрегат или саму себя. И чем умнее автомобиль, тем выше шанс, что однажды он вдруг решит пожить своей жизнью. Оно и понятно – производители спешат выйти на рынок, экономят на тестировании, а испытателями становятся сами покупатели.

Самое ироничное, что отзывные кампании подаются как благо. «Мы заботимся о вас», – говорят бренды, одновременно выпуская машины, которые без регулярных обновлений работают хуже, чем кнопочный телефон из нулевых. 

Вывод простой, но, увы, неприятный: надёжность больше не включена по умолчанию. Её нужно ждать – желательно пару лет после старта модели. А раз автопром осваивает философию «сначала продать, потом исправить», то и реколл – больше не тревожный звонок. Теперь это стандартная функция автомобиля. Как подогрев сиденья, только греет она исключительно производителей.

авторынок новые авто Мнение без фильтров
