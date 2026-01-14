Люксовый седан Hongqi L1 приготовился к старту продаж в России

В Китае этот большой седан Hongqi (бренд принадлежит концерну FAW) представили два года назад, там он зовется Guoya. В 2024-м же состоялся первый показ модели в России, одновременно было объявлено о том, что на нашем рынке четырехдверка появится под индексом L1. В РФ продажи планировали начать во второй половине 2025-го, но тогда запуск модели так и не состоялся. Впрочем, от планов вывести L1 на наш рынок марка Hongqi не отказывается. Сегодня местное представительство объявило о том, что модель завершила процедуру сертификации и получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Новая предварительная дата запуска – первое полугодие 2026-го.

По своим габаритам седан Hongqi L1 близок к флагманам Audi, BMW и Mercedes. Длина роскошной четырехдверки китайского бренда равна 5353 мм, ширина – 1998 мм, высота – 1511 мм, колесная база – 3260 мм. Для сравнения, длина представленного в России седана Hongqi H9 в зависимости от версии – 5137 или 5140 мм, расстояние между осями – 3060 мм.

О технике нашего L1 пока не рассказали. На домашнем рынке седан доступен в двух гибридных модификациях HEV, обе имеют восьмиступенчатый автомат и полный привод. Согласно китайскому потребительскому сайту марки, силовая установка базового исполнения включает бензиновый турбомотор V6 3.0 (381 л.с.), вариант подороже оснащен V8 4.0 (476 л.с.).

Состав комплектаций предназначенного для РФ седана Hongqi L1 тоже еще не раскрыт, цены не объявлены. В Китае младший гибрид представлен с пятиместным салоном, старший – с четырехместным. На родине в списке стандартного оборудования значатся: матричные фары, классические часы на передней панели, подогрев, вентиляция и массажер всех сидений, четырехзонный климат-контроль, система активного шумоподавления, беспроводные зарядки спереди и сзади, множество водительских ассистентов.

Больше подробностей о Hongqi L1 для России появится ближе к дате старта продаж.