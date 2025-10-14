Обновлённый седан Hongqi H9 появился в России: V6 и полный привод

Принадлежащий концерну FAW премиум-бренд Hongqi привез в Россию рестайлинговый седан H9. Модель изменилась как снаружи, так и внутри. Кроме того, у нее другая техника.

Флагманский седан Hongqi H9 официально вышел на российский рынок в 2023-м. В Китае же четырехдверка присутствует с 2020-го, а в прошлом году автомобиль на родине обновили. Не так давно модернизированный седан добрался и до стран Ближнего Востока. Теперь же выяснилось, что такой H9 появился в России: рестайлинговую версию внесли в прайс-лист модели, опубликованный на официальном местном потребительском сайте премиум-бренда. При этом, по информации Kolesa.ru, в РФ в продажу пока поступила ограниченная партия обновленных машин.

Обновленный Hongqi H9 1 / 3 Обновленный Hongqi H9 2 / 3 Обновленный Hongqi H9 3 / 3

Рестайлинг принес Hongqi H9 другие бамперы. Также изменена радиаторная решетка, блоки основных фар стали больше, а у расположенных сверху ходовых огней другое диодное наполнение. В Китае и на остальных экспортных рынках обновленный Hongqi H9 еще представлен в «оспортивленной» версии: у такого седана решетка с другим узором, черные вставки в переднем бампере и черная окантовка стекол вместо хромированной. Какой именно вариант привезли в Россию – неизвестно, ведь фирменных фото нашего обновленного H9 пока нет.

Обновленный Hongqi H9

В салоне посвежевшей четырехдверки – новая передняя панель. Отвечающих за «климат» шайб больше нет, вместо них – ряд кнопок. Приборный экран и тачскрин мультимедиа поместили в один корпус, причем табло возвышается над панелью, тогда как у дореформенного седана отдельный планшет встроен в нее.

Обновленный Hongqi H9 с черным декором

Прежний Hongqi H9 представлен в России в единственной комплектации Deluxe с бензиновой турбочетверкой 2.0 (245 л.с., 380 Нм), 48-вольтовым стартер-генератором, семиступенчатым роботом и задним приводом. У обновленного седана тоже одна версия – Executive. И совсем другая техника: такой H9 имеет бензиновый турбомотор V6 3.0 (326 л.с., 450 Нм), классический восьмиступенчатый автомат и полный привод. Кроме того, у модернизированной четырехдверки пневмоподвеска вместо обычных пружин и амортизаторов. Дорожный просвет регулируется в диапазоне 188 – 248 мм.

Салон обновленного Hongqi H9

В списке оборудования полноприводного Hongqi H9 еще заявлены электродоводчики дверей, отделка сидений кожей Nappa и алькантарой и беспроводная зарядка смартфона для задних пассажиров. В остальном наполнение версии Executive такое же, как у дореформенного седана в комплектации Deluxe. Есть панорамный люк, электропривод багажника, проекционный дисплей, аудиосистема Bose, подогрев, вентиляция и массажер всех сидений, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения.

Дореформенный Hongqi H9 1 / 2 Дореформенный Hongqi H9 2 / 2



Согласно сайту Hongqi, «сезонная цена» рестайлингового H9 с V6 3.0T и полным приводом составляет 9 990 000 рублей, тогда как «сезонная цена» прежнего заднеприводного седана с 2.0T и 7DCT – 4 777 500 рублей.