Рестайлинг ×
  • Обновлённый седан Hongqi H9 появился в России: V6 и полный привод

Обновлённый седан Hongqi H9 появился в России: V6 и полный привод

14.10.2025 188 1 1

Принадлежащий концерну FAW премиум-бренд Hongqi привез в Россию рестайлинговый седан H9. Модель изменилась как снаружи, так и внутри. Кроме того, у нее другая техника.

Флагманский седан Hongqi H9 официально вышел на российский рынок в 2023-м. В Китае же четырехдверка присутствует с 2020-го, а в прошлом году автомобиль на родине обновили. Не так давно модернизированный седан добрался и до стран Ближнего Востока. Теперь же выяснилось, что такой H9 появился в России: рестайлинговую версию внесли в прайс-лист модели, опубликованный на официальном местном потребительском сайте премиум-бренда. При этом, по информации Kolesa.ru, в РФ в продажу пока поступила ограниченная партия обновленных машин.

Обновленный Hongqi H9
1 / 3
Обновленный Hongqi H9
2 / 3
Обновленный Hongqi H9
3 / 3

Рестайлинг принес Hongqi H9 другие бамперы. Также изменена радиаторная решетка, блоки основных фар стали больше, а у расположенных сверху ходовых огней другое диодное наполнение. В Китае и на остальных экспортных рынках обновленный Hongqi H9 еще представлен в «оспортивленной» версии: у такого седана решетка с другим узором, черные вставки в переднем бампере и черная окантовка стекол вместо хромированной. Какой именно вариант привезли в Россию – неизвестно, ведь фирменных фото нашего обновленного H9 пока нет.

Обновленный Hongqi H9

В салоне посвежевшей четырехдверки – новая передняя панель. Отвечающих за «климат» шайб больше нет, вместо них – ряд кнопок. Приборный экран и тачскрин мультимедиа поместили в один корпус, причем табло возвышается над панелью, тогда как у дореформенного седана отдельный планшет встроен в нее.

Обновленный Hongqi H9 с черным декором

Прежний Hongqi H9 представлен в России в единственной комплектации Deluxe с бензиновой турбочетверкой 2.0 (245 л.с., 380 Нм), 48-вольтовым стартер-генератором, семиступенчатым роботом и задним приводом. У обновленного седана тоже одна версия – Executive. И совсем другая техника: такой H9 имеет бензиновый турбомотор V6 3.0 (326 л.с., 450 Нм), классический восьмиступенчатый автомат и полный привод. Кроме того, у модернизированной четырехдверки пневмоподвеска вместо обычных пружин и амортизаторов. Дорожный просвет регулируется в диапазоне 188 – 248 мм.

Салон обновленного Hongqi H9

В списке оборудования полноприводного Hongqi H9 еще заявлены электродоводчики дверей, отделка сидений кожей Nappa и алькантарой и беспроводная зарядка смартфона для задних пассажиров. В остальном наполнение версии Executive такое же, как у дореформенного седана в комплектации Deluxe. Есть панорамный люк, электропривод багажника, проекционный дисплей, аудиосистема Bose, подогрев, вентиляция и массажер всех сидений, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения.

Дореформенный Hongqi H9
1 / 2
Дореформенный Hongqi H9
2 / 2


Согласно сайту Hongqi, «сезонная цена» рестайлингового H9 с V6 3.0T и полным приводом составляет 9 990 000 рублей, тогда как «сезонная цена» прежнего заднеприводного седана с 2.0T и 7DCT – 4 777 500 рублей.

седан Россия Китай авторынок новинки рестайлинг Hongqi Hongqi H9

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
1 комментарий
14.10.2025 17:35
Ярослав

Его и H5 будут собирать на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге?

Новые статьи

Статьи / Шины и диски Вечная классика: семь причин выбрать шипованные шины Споры о том, что лучше, шипованные шины или фрикционные, можно считать вечными. В этом нет ничего удивительного: у каждого типа есть свои поклонники. Но остаются и те, кто до сих пор не може... 483 0 0 14.10.2025
Статьи / Авто и технологии «Слишком жидко»: почему производители рекомендуют маловязкие масла и стоит ли этому следовать Даже несмотря на почтенный средний возраст автопарка в РФ, превысивший 15 лет, на российском рынке неуклонно растет доля так называемых энергосберегающих моторных масел. Впервые за всю истор... 2161 2 2 13.10.2025
Статьи / Мнение без фильтров Да здравствует бензин: моторы, прощайте? Читаю новости и радуюсь, насколько разносторонне развит наш народ. Раньше куда ни плюнь – попадёшь в эпидемиолога. Потом – в политолога или, не дай бог, эксперта в области экономики, цифрови... 3681 5 1 13.10.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 13689 4 3 02.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Дорогой ты мой бюджетник: тест-драйв Solaris KRX До известных событий основу российского рынка легковых автомобилей составляли модели сегмента В+. Но после ухода корейских и европейских компаний, когда пустоту заполнили китайские бренды, и... 12636 25 3 28.09.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв 45 сил, шины из цветочных клумб и мотор из армейского генератора: опыт владения Москвич-403 Эта относительно редкая переходная модель практически неотличима от куда более массового Москвича-407. Однако на любом фестивале автомобилю гарантировано внимание знатоков и фанатов марки, к... 10420 3 7 03.07.2025
Обсуждаемое
31 Mercedes-Benz S-Class (W140) с пробегом: ад для электрика и коррозия п...
11 Результаты продаж бренда Exeed в сентябре
5 Да здравствует бензин: моторы, прощайте?
Новые комментарии
Change privacy settings