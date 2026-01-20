Бизнес ×

20.01.2026 37 2 0
Ford может вернуть седаны на американский рынок

Вернуться к покинутому в прошлом десятилетии сегменту Форд может из-за растущего в США спроса на дешёвые автомобили.

Модельный ряд Ford, предназначенный для североамериканского рынка, в 2019 году расстался с последним седаном – Taurus. После этого бренд стал предлагать в этом регионе только кроссоверы, внедорожники и пикапы. Однако сейчас цены на новые автомобили ощутимо выросли, их доступность снизилась, поэтому в странах региона увеличился интерес к «подзабытому» сегменту недорогих седанов.

На фото: актуальный Ford Mondeo (версия для китайского рынка)

Судя по всему, об этом начали задумываться автопроизводители, в частности, Ford. Не исключено, что компания в дальнейшем вернётся в сегмент седанов. О том, что это возможно, генеральный директор Ford Джим Фарли рассказал в интервью Automotive News. «Рынок седанов очень динамичен. Дело не в том, что там нет рынка. Просто мы не смогли конкурировать и оставаться прибыльными. Что ж, мы можем найти способ, чтобы добиться этого», — добавил он.

Ранее Джим Фарли признался, что Ford «был вынужден» исключить из своего глобального модельного ряда пару востребованных моделей – хэтчбеки Fiesta и Focus, из-за того, что они оказались не в состоянии конкурировать по стоимости с соперниками от марок Toyota, Hyundai и Kia.

Не исключено, в компании как минимум уже начали обсуждать идею о новинке Ford в сегменте седанов на североамериканском рынке. Однако, пока, вероятно, не готовы объявлять о том, что соответствующий проект находится в работе.

На фото: салон актуального китайского Ford Mondeo

Несмотря на то, что Ford Taurus покинул Северную Америку, модель с таким названием всё же по-прежнему существует: такой седан представлен на Ближнем Востоке, при этом он является клоном китайского Ford Mondeo. Кстати, поднебесная четырёхдверка в конце минувшей осени пережила обновление, в ходе которого модели подправили внешность и салон, а также увеличили отдачу моторов. Taurus освежили в декабре, хотя на его технике это не сказалось.

Согласно прогнозу аналитиков, по итогам 2026 года в США ожидается спад продаж новых автомобилей после трёх лет непрерывного роста. При этом здесь зафиксирован и явно возросший спрос на недорогие модели. По данным местных СМИ, компактный пикап Ford Maverick и маленький кроссовер Chevrolet Trax сейчас могут похвалиться рекордными продажами, при этом интерес к ним объясняется их невысоким ценником: это самые доступные модели в линейках Ford и GM в Штатах.

На фото: пикап Ford Maverick

Напомним, одной из грядущих новинок Ford станет электрический компактный пикап, стоимость которого будет начинаться с 30 000 долларов (эквивалентно примерно 2,34 млн рублей по текущему курсу). Согласно плану, выпуск этой модели начнётся в 2027 году на заводе в Луисвилле (штат Кентукки, США). Ещё марка намерена в 2029 году запустить на новом заводе в Теннесси производство недорогих пикапов с ДВС.

седан США авторынок бизнес Ford Ford Taurus Ford Mondeo
2 комментария
21.01.2026 00:10
Кирилл

Так в 2020 они же прекратили выпуск последнего седана fusion он и mondeo так что последний в сша был не Taurus

21.01.2026 00:13
Кирилл

То есть они планируют выпустить пикапы ещё меньше чем maverick? Ещё и новый завод будет, я думал им хватает заводов ведь раньше в 2000х они продавали 4 млн сейчас 2 значит мощностей должно хватать

