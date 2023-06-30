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Ford Fiesta уходит в историю: компакт покинет конвейер через неделю

30.06.2023 18 0 0

Освободившееся место на предприятии в Кёльне (Германия) займёт электрический кроссовер Ford Explorer, предназначенный для европейского рынка.

Американская компания Ford выпускает компакт Fiesta с 1976 года. За прошедшие годы модель успела не раз сменить поколение. Так, Фиеста актуальной седьмой генерации была представлена в конце 2017 года, а обновление пережила осенью 2021-го. На европейском рынке были представлены трёх- и пятидверные хэтчбеки, производство всех версий было налажено на заводе компании Ford в Кёльне (Германия).

На фото: Ford Fiesta

Трёхдверные версии Ford Fiesta покинули конвейер ещё в прошлом году. Предполагалось, что пятидверка задержится в линейке марки на некоторое время, однако уже в октябре 2022-го стало известно, что дни компакта сочтены: Фиесте дали срок до лета 2023 года. Как сообщает британский Autocar, последние экземпляры модели сойдут с конвейера предприятия в Кёльне через неделю, 7 июля.

Пару последних выпущенных автомобилей Форд оставит себе: они пополнят коллекции машин марки, при этом один экземпляр останется в музее немецкого завода, а второй будет отправлен в британский парк. Стоит отметить, что на решение сделать Fiesta частью истории повлияло снижение спроса на эту модель. В свои лучшие годы Фиеста расходилась по Европе тиражом свыше 450 тыс. машин, тогда как в 2021-м показатель впервые за всё время не добрался до отметки в 100 тыс. единиц (дилеры за год реализовали всего 86,4 тыс. машин).

На фото: салон Ford Fiesta

Также в компании отметили, что Ford Fiesta покидает конвейер, чтобы освободить место для производства новинки бренда, предназначенной для европейского рынка. Речь идёт о полностью электрическом кроссовере Ford Explorer, который был рассекречен в марте текущего года. Напомним, его ближайшим родственником является соплатформенный кроссовер Volkswagen ID.4.

На фото: электрический кроссовер Ford Explorer

«Зелёный» Explorer европейцам предложат с тремя вариантами «начинки» на выбор. Так, стартовой версии положен единственный 170-сильный электромотор, расположенный на задней оси. Среднее исполнение оснастили электродвигателем мощностью 286 л.с.. Топовый же вариант получил двухмоторную установку, совокупная отдача которой составляет 340 л.с.

У электрокара два варианта тяговых батарей: базовому кроссоверу достался аккумулятор ёмкостью 55 кВт*ч (полезная ёмкость – 52 кВт*ч), а две другие версии получили батарею на 82 кВт*ч (77 кВт*ч). У стартового исполнения такого Explorer запас хода на одной зарядке составляет 350 км, у средней версии показатель является самым высоким – 540 км, тогда как у полноприводного SUV он равен 490 км.

На фото: салон электрического кроссовера Ford Explorer

Известно, что Ford начнёт выпускать вторую «зелёную» модель на заводе в Кёльне в 2024 году. Она тоже будет предназначена для европейского рынка. Речь идёт о спортивном электрическом кроссовере, имя которого в компании официально пока не раскрыли. По предварительной информации, для него могут возродить название Capri.

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