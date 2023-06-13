Ford рассказал о своих планах на завод, где будет налажен выпуск нового Explorer для Европы

На своём модернизированном заводе в Кельне американская марка собирается выпускать более 250 тыс. электромобилей ежегодно к 2026-му.

Американская компания Ford и немецкий концерн Volkswagen в 2020 году заключили соглашение о нескольких совместных проектах. Одним из них стало появление нового полностью электрического Ford Explorer для европейского рынка. Кроссовер был представлен в марте текущего года. Его производство совсем скоро будет налажено в текущем году на головном «старосветском» заводе Ford в Кёльне (Германия).

Фото с завода Ford в Кёльне

Напомним, на модернизацию этой площадки площадью 125 гектаров американская компания потратила 2 млрд евро. В ходе недавнего торжественного открытия в Ford заявили, что это предприятие стало первым углеродно-нейтральным сборочным заводом на планете. В рамках обновления производитель установил новую производственную линию, создал цех по сборке аккумуляторных батарей и закупил современное оборудование.



На фото: электрический кросовер Ford Explorer

Ранее стало известно, что Ford в 2024 году начнёт выпускать вторую «зелёную» модель, предназначенную для европейского рынка, речь идёт о спортивном электрическом кроссовере, имя которого в компании официально пока не раскрыли (не исключено, что он получит возрождённое название Capri).

Согласно обнародованным планам производителя, к концу 2026 года производственные мощности площадки в Кёльне должны превысить 250 тыс. электромобилей в год. В целом к тому же году Форд намерен продавать в Европе свыше 600 тыс. электромобилей ежегодно, а полный переход на «розеточные» модели намечен на 2030-й.



Как ометили в компании, центр по производству электромобилей расположен на территории исторического завода Ford, расположенного в квартале под названием Ниль. Это предприятие было впервые открыто в 1930 году, в общей сложности с местного конвейера сошло более 18 млн автомобилей, в их числе Model A, Capri и Fiesta.



На фото: салон электрического кроссовера Ford Explorer

Как мы уже отметили, первым электромобилем на этой площадке станет «зелёный» Ford Explorer, предназначенный для европейского рынка; его ближайшим «родственником» является соплатформенный кроссовер Volkswagen ID.4. Как сообщалось ранее, модель предложат с тремя силовыми установками на выбор. У стартовой версии единственный 170-сильный электромотор, расположенный на задней оси, среднее исполнение получило электродвигатель мощностью 286 л.с., а топовый вариант снабдили двухмоторной установкой, совокупная отдача которой равна 340 л.с.



Варианта тяговых батарей два – базовому кроссоверу положен аккумулятор ёмкостью 55 кВт*ч (полезная ёмкость – 52 кВт*ч), а оставшиеся версии получили вариант на 82 кВт*ч (77 кВт*ч). В первом случае запас хода без подзарядки составляет 350 км, у среднего исполнения самый высокий показатель – 540 км, а у полноприводного варианта – 490 км.



Скорее всего, у нового спортивного кроссовера Ford, которому могут дать имя Capri, будет такая же «начинка», как и у электрического Эксплорера, предназначенного для Европы. Кстати, ранее дизайнер Kolesa.ru предполагал, какую внешность может получить ещё один «зелёный» паркетник американской марки.