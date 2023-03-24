Ford Capri вернётся в следующем году в виде электрического кроссовера на платформе VW

На этой неделе компания Ford представила разработанный специально для европейского рынка компактный электрический кроссовер Explorer , в основе которого лежит фольксвагеновская модульная платформа MEB, а в следующем году у него появится спортивный родственник, которому, по слухам, дадут легендарное имя Capri.

Имя Capri прежде носили несколько моделей компании Ford, но сегодня оно ассоциируется главным образом со спортивным купе, что выпускалось в период с 1968 по 1986 год и стало одним из самых массовых в своём жанре — совокупный тираж Ford Capri составил около 1,9 млн экземпляров. Capri известен в основном в Европе, хотя машины первых двух серий продавались и в США. Помимо исходного кузова купе автомобиль предлагался также в виде более практичного трёхдверного лифтбека с большой багажной дверью, объединённой с задним стеклом.

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Capri стал известным и популярным благодаря своему довольно эффектному дизайну, доступной цене и бурной карьере в автоспорте. Неудивительно, что компания Ford не раз порывалась вернуть имя Capri на европейский рынок, ведь Capri здесь любят и помнят. В конце позапрошлого десятилетия ходили слухи о том, что Capri вернётся в виде нового купе, но в итоге Ford представил в 2011 году концептуальный купеобразный седан Evos, который через десять лет превратился в купеобрзарный кроссовер для китайского рынка.

Вторая волна слухов о возрождении Capri возникла в 2019 году — якобы Ford опять думает, к чему бы прикрутить залежавшееся имя, но пока оно так и лежит в архиве. Теперь же в нашем распоряжении есть совсем свежие данные от инсайдеров, свидетельствующие о том, что имя Capri получит спортивный купеобразный кроссовер, анонсированный подразделением Ford of Europe ровно год назад.

Благую весть о скором возвращении Capri принёс британский журнал Autocar, который редко ошибается в своих прогнозах — в данном случае он, правда, ссылается на куда менее авторитетный таблоид The Sun, но информацию о новом Capri в завуалированном виде подтвердил шеф-дизайнер Ford of Europe Амко Линартс, давший Autocar большое интервью — мол, Ford сейчас охотно идёт навстречу желаниям клиентов и возвращает легендарные имена, но при этом Линартс честно говорит, что не стоит ждать ретро-дизайна и буквального повторения концепций прошлого.

Короче говоря, всё указывает на то, что в 2024 году на европейский рынок выйдет купеобразный электрический кроссовер Ford Capri на фольксвагеновской платформе MEB (Ford и VW, напомним, заключили альянс в 2020 году), производиться он будет там же, где европейский электрический Explorer, — на головном модернизированном европейском заводе Ford в немецком Кёльне. По части техники Capri, вероятно, будет мало чем отличаться от Эксплорера, наиболее мощная двухмоторная силовая установка которого выдаёт 250 кВт (340 л.с.), но у Capri наверняка будут более спортивные ездовые настройки и масса особенностей в дизайне.

Электрический Ford Capri будет позиционироваться на ступеньку ниже кроссовера Mustang Mach-E и будет заметно доступнее: если Mustang Mach-E сейчас стоит в Германии от 62 900 евро, то Capri приблизится по цене к родственному Эксплореру, который в базовой и при этом довольно богатой комплектации обойдётся мене чем в 45 000 евро.

Любопытно, что к 2025 году у нового Ford Capri появится прямой конкурент от Opel — электрический кроссовер Manta, прежде это имя также принадлежало спортивному купе.

