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Новый кроссовер Ford Capri: первые изображения

29.03.2023 218 0 0

На прошлой неделе появилась информация о том, что компания Ford планирует возродить имя Capri и дать его новому электрическому внедорожнику. Каким он будет?

Под именем Capri с 1968 по 1986 годы выпускалось купе, сделанное на базе модель Ford Cortina. Изначально автомобиль был задуман в качестве европейского аналога Мустанга и оказался очень успешным: за время производства было реализовано около 1,9 миллиона экземпляров. За последние годы неоднократно появлялись слухи о возрождении известного имени, в основном предполагалось, что сделают наследника той самой модели в кузове купе. Однако теперь всё указывает на то, что имя Capri получит спортивный купеобразный кроссовер с электрической силовой установкой.

Рендер нового Ford Capri

Информации о его внешнем виде пока практически нет, можно лишь ориентироваться на ещё одну недавнюю новинку компании – электрический кроссовер Explorer EV. Также существует тизер с несколькими будущими новинками Форда, одной из которых предположительно является именно новый Capri. На этом тизере видна лишь характерная графика светодиодных ходовых огней, состоящая из четырёх дугообразных элементов в каждой фаре. В некотором смысле это можно считать отсылкой к старым моделям Capri с четырьмя круглыми фарами. Есть вероятность, что и задняя оптика будет сделана в аналогичном стиле. Также изображённый на рендерах кроссовер получил более низкую крышу по сравнению с электрическим Эксплорером и более сильный наклон задних стоек, характерный для модных ныне купеобразных кроссоверов.

Рендер нового Ford Capri

Как и Explorer EV, новинка будет построена на фольксвагеновской платформе MEB (Ford и VW заключили альянс в 2020 году). Эксплорер предлагается с тремя силовыми установками, две из которых моноприводные с единственным электромотором на задней оси, который выдаёт 125 кВт (170 л.с.) либо 210 кВт (286 л.с.). Также есть полноприводная модификация с двумя моторами совокупной мощностью в 250 кВт (340 л.с.).

Премьера новинки ожидается в следующем году.

Ford Capri '1972-73
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Ford Capri '1972-73
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Ford Capri '1972-73
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Между тем, ранее появилась новая информация о большом кроссовере Ford Edge L.  

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