Новый кроссовер Ford Edge L оказался дешевле конкурента от Toyota

В третьем поколении паркетник не только радикально преобразился снаружи и внутри, но еще и заметно подрос. Кроме того, у модели появилась гибридная версия.

Первый показ нового Ford Edge провели в Китае под конец февраля, а теперь там раскрыты все характеристики, вдобавок объявлены предварительные цены, дилеры уже принимают заказы. В Поднебесной паркетник третьей генерации обрел приставку L; как и предыдущий кросс (у прежней китайской версии тоже есть «фамилия» — Plus), модель производит совместное предприятие Форда и компании Changan. Кстати, SUV третьего поколения нигде больше пока не анонсирован: не исключено, что Edge станет эксклюзивом для КНР. Ну и напомним, что модель в строю с 2006 года, во второе поколение она перешла в 2014-м (и такой кроссовер пытались продавать в России, у нас даже наладили сборку, но Edge быстро покинул рынок из-за слабого спроса), последнюю более-менее серьезную модернизацию «пятидверка» пережила в 2020-м.

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«Третий» Ford Edge L заметно прибавил в габаритах. Длина кроссовера равна 5000 мм (+122 мм по сравнению с прежним Edge Plus), ширина – 1961 мм (+36 мм), высота – 1773 мм (+39 мм), колесная база выросла сразу на 100 мм до 2950 мм. Таким образом, паркетник приблизился к рестайлинговому Ford Explorer. Но при этом у Эджа все так же довольно простая платформа с базовым передним приводом.



Снаружи и внутри кроссовер подражает другим свежим китайским Фордам. Особенности дизайна экстерьера – широкая радиаторная решетка, мудреная диодная оптика и выдвижные ручки дверей. Фишка непосредственно Ford Edge – подоконная линия с «плавниками» в районе кормы. В салоне – огромный дисплей мультимедиа-системы (27”), который протянулся почти до пассажирской двери. Приборка, разумеется, виртуальная, и она отдельная (12,3”) — этот экран чуть утоплен. Ford Edge L бывает пяти- или семиместным, при этом у трехрядного кросса две конфигурации: с креслами, расположенными по схеме 2+3+2 или 2+2+3. К последнему исполнению вернемся чуть позже.

Наряду со стандартной моделью клиентам предложен и «оспортивленный» Edge ST-Line, у такого паркетника своя решетка, черная вставка на переднем бампере и аналогичного цвета крыша, 21-дюймовые колеса (обычному паркетнику положены 19- или 20-дюймовые), темный же интерьер с красным декором.

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Китайцам Ford Edge L доступен с бензиновой «турбочетверкой» 2.0 мощностью 252 л.с. (378 Нм), которая сочетается с классическим восьмиступенчатым «автоматом». Кроме того, в новом поколении кросс стал гибридом (но без возможности подзарядки от электросети): у версии HEV установка на основе того же 2.0T и электромеханический вариатор, совокупная отдача — 275 л.с. и 405 Нм. Утверждается, что самый экономичный вариант потребляет 6,31 л/100 км (по циклу WLTC). Для обеих модификаций предусмотрен полный привод, причем гибрид тоже имеет традиционную трансмиссию, а не отдельный электродвигатель.



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В арсенале самой дешевой версии значатся: электропривод и обогрев зеркал, панорамный люк в крыше, трехзонный климат-контроль, цифровая приборка, мультимедиа-система с тачскрином диагональю 13,2 дюйма, камера заднего вида, автопарковщик, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения. В комплектациях подороже появляются тот самый 27-дюймовый экран мультимедиа, подогрев передних и задних сидений (передние кресла еще и с вентиляцией), камеры кругового обзора и расширенный комплекс ассистентов.

Ну а топовый новый Edge L – это отдельные кресла во втором ряду с вентиляцией и подогревом, откидными подставками для ног и встроенными в расположенные посередине подлокотники площадками для беспроводной зарядки. Спинки таких сидений можно отклонить назад на 60 градусов. Топ-версии еще положен проекционный дисплей.

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Чисто бензиновый Ford Edge L сейчас стоит от 33 300 до 42 000 долларов, гибрид – от 37 700 до 46 400 долларов. Отметим, «предварительный» прайс-лист в Китае обычно означает, что реальные цены окажутся чуть ниже. «Живые» продажи начнутся в апреле. Между тем один из главных конкурентов нового Форда обойдется дороже: за Toyota Highlander в КНР сегодня просят минимум 39 000 долларов (кросс Тойоты там бывает только в виде гибрида).



Россию легковые Форды покинули еще до начала всем известных событий. Не исключено, что впоследствии кто-нибудь из российских дилеров решится привезти к нам новый Edge L из Китая по схеме параллельного импорта.