Кроссовер Ford Edge перешёл в новое поколение: больше и богаче

Китайский минпром «слил» кросс Ford Edge третьего поколения еще летом прошлого года, потом были эскизы и многочисленные шпионские снимки. И вот, наконец, паркетник представлен официально, его «живые» фото опубликовало издание Autohome. Как несложно догадаться, пока новый Edge адресован лишь Поднебесной, там по-прежнему будут продавать машины локального производства, за выпуск модели отвечает СП Форда и компании Changan. Ну и напомним, что самый первый кроссовер дебютировал в 2016 году, модель второй генерации в строю с 2014-го (к слову, этот SUV пытались продавать и в России, у нас даже наладили сборку, но Edge быстро покинул российский рынок из-за слабого спроса), последнюю более-менее серьезную модернизацию она пережила в 2020-м.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Китайский «третий» Ford Edge обрел приставку L (у местного предшественника тоже есть «фамилия» — Plus), ее местные СМИ расшифровывают как Large, Leading, Lounge и Lifestyle. К первому определению (large – «большой») вопросов нет, новый паркетник действительно заметно прибавил в габаритах. Длина модели составляет 5000 мм (+122 мм по сравнению с прежним Edge Plus), ширина – 1961 мм (+36 мм), высота – 1773 мм (+39 мм), колесная база увеличена сразу на 100 мм до 2950 мм. То есть Edge приблизился к рестайлинговому Ford Explorer.



Внешность оформили в стиле других свежих Фордов для Китая, особенности – мудреная диодная оптика, широкая радиаторная решетка и выдвижные ручки дверей. Фишка именно Edge – подоконная линия с «плавниками» в районе кормы. Клиентам также предложат «оспортивленную» версию ST-Line (синяя машина на фото), у такого кроссовера своя решетка, черная вставка на переднем бампере и аналогичного цвета крыша.



1 / 2 2 / 2

Внутри – гигантский дисплей мультимедиа-системы (27”), который протянулся почти до пассажирской двери. Приборка, разумеется, виртуальная, и она отдельная (12,3”): этот дисплей чуть утоплен. Еще паркетнику достались трехспицевое рулевое колесо и двухэтажный центральный тоннель. Новый Ford Edge имеет семиместный салон (2+2+3). Спинки сидений второго ряда можно откинуть назад, плюс у этих кресел есть подлокотники со встроенными площадками для зарядки смартфонов, а еще они могут иметь подставки для ног. Прежний Ford Edge Plus тоже бывает как двух-, так и трехрядным, а вот предусмотрена ли пятиместная версия для свежей модели – пока неизвестно.



1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Китайцам «третий» кроссовер предложат с бензиновым битурбированным четырехцилиндровым мотором 2.0 мощностью 252 л.с. (378 Нм). Кроме того, можно будет выбрать гибрид HEV (без возможности зарядки от электросети) с установкой на основе двухлитрового же турбомотора, совокупная отдача этой версии – 275 л.с. и 405 Нм. В Ford утверждают, что гибридный Edge наберет первую «сотню» за 7,1 секунды, расход топлива этого варианта составит 6,31 л/100 км (по циклу WLTC). Для паркетника предусмотрен полный привод.



1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

«Традиционный» Ford Edge нового поколения выйдет на китайский рынок в апреле, гибрид появится в продаже летом. На данный момент нет информации о том, когда такой кроссовер выберется за пределы Поднебесной (да и выберется ли вообще).

