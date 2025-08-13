Новинки ×

Mitsubishi Pajero Sport нового поколения: первые изображения

13.08.2025 1377 0 1

Не так давно во время испытаний фотошпионами были замечены прототипы нового внедорожника Mitsubishi, который может представлять собой новое поколение популярной модели Pajero Sport.

Среднеразмерный внедорожник Pajero Sport (на некоторых рынках известен как Montero Sport) появился в модельной гамме японского автопроизводителя в 1996 году, встав на ступеньку ниже флагманского Pajero. Сегодня на конвейере третье поколение модели, премьера которого состоялась летом 2015 года. За десять лет производства внедорожник получил несколько обновлений, последнее из которых произошло в прошлом году. Кстати, с 2021 года именно Pajero Sport взял на себя роль флагмана марки, так как производство более крупного Pajero было прекращено. Теперь же ожидается полностью новая модель, и она может получить совершенно другой внешний вид.

Mitsubishi Pajero Sport после последнего рестайлинга
Mitsubishi Pajero Sport после последнего рестайлинга
Mitsubishi Pajero Sport после последнего рестайлинга
Пока нет подтверждённой информации, какое имя получит замеченный во время испытаний новый внедорожник Mitsubishi, среди возможных вариантов — Pajero Sport и просто Pajero (его рендеры мы сделали совсем недавно). Очевидно, что дизайн выполнен в новом стиле бренда, который ранее уже был применён на кроссовере Destinator. При этом новинка явно крупнее по размерам, а на «внедорожность» и рамную конструкцию намекают 6-болтовые крепления колёс, в то время как у более лёгких кроссоверов крепления на пяти болтах. Спереди у новинки схожие с Destinator ходовые огни в виде горизонтальных полосок в верхней части и выстроенных вертикально штрихов чуть ниже, которые также выполняют роль поворотников. При этом блоки основного света у внедорожника расположены горизонтально, в то время как у Destinator блоки вертикальные. Наиболее заметным отличием спереди является решётка радиатора, которая сделана гораздо более простой: у неё трапециевидная форма и несколько горизонтальных перекладин. Боковины схожи, разве что у нового внедорожника не будет столь глубоких выштамповок над арками, и будут иначе оформлены нижние части дверей. Ещё один характерный элемент большинства рамных внедорожников — стационарные подножки. Задняя часть также заметно отличается от Destinator: здесь схожие блоки фонарей, однако они будут визуально объединены (вероятно, со светодиодной полосой), а под этой объединяющей плашкой расположится ниша номерного знака.

Рендер нового Mitsubishi Pajero Sport

О технических особенностях подтверждённой информации также пока нет. Если это действительно Pajero Sport, то будет вполне логично, если он разделит начинку с пикапом L200 шестого поколения. Последний предлагается с единственным мотором — 2,4-литровым 4-цилиндровым турбодизелем 4N16, при этом у него есть три уровня максимальной отдачи для разных версий пикапа: 110 кВт (150 л.с.) и 330 Нм, 135 кВт (184 л.с.) и 430 Нм, 150 кВт (204 л.с.) и 470 Нм. Вполне вероятно, для внедорожника могут увеличить мощность за счёт гибридных модификаций с дополнительными электромоторами.

Рендер нового Mitsubishi Pajero Sport

Учитывая визуальную готовность нового внедорожника, его премьера может состояться до конца этого года. Между тем, в начале месяца Mitsubishi Outlander получил приключенческую версию Trail Edition.

внедорожник рендеры "Колёса.ру" новинки Mitsubishi Mitsubishi Pajero Sport Mitsubishi Pajero

 

0 комментариев

