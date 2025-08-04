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  • Mitsubishi Outlander обзавёлся в США приключенческой версией Trail Edition

Mitsubishi Outlander обзавёлся в США приключенческой версией Trail Edition

04.08.2025 88 0 0

Компания Mitsubishi пытается переманить клиентов у автомобилей Subaru линейки Wilderness с помощью хардкорной версии Trail Edition своего флагманского кроссовера Outlander. Особенности версии Trail Edition в основном косметические, на доработку для бездорожья ходовой части кроссовера компания Mitsubishi поскупилась.

Актуальный Mitsubishi Outlander четвёртого поколения для североамериканского рынка в феврале пережил рестайлинг, а теперь обзавёлся спецверсией Trail Edition для любителей приключений на дикой природе. Её состряпали, по сути, на коленке, то есть с помощью различных аксессуаров, никаких технических изменений в конструкции нет, тогда как кроссоверы Subaru линейки Wilderness имеют усиленную подвеску, увеличенный дорожный просвет и дополнительную защиту.

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К особенностям версии Trail Edition относятся чёрные наклейки на капоте, чёрный наружный декор вместо хромированного, расширенные чёрные накладки на бамперах, порогах и колёсных арках, чёрные зеркала заднего вида и 18-дюймовые литые колёса особого дизайна. В виде опций предлагаются «зубастые» шины Cooper Discoverer Road+Trail AT размерности 235/60 R 18, боковые декоративные полоски для кузова с изображением горного ландшафта, экспедиционный багажник Thule для крыши и различные крепления для навесного оборудования.

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Салон Mitsubishi Outlander в версии Trail Edition получил всепогодные коврики с одноимённой надписью, тогда как вся внутренняя отделка совершенно стандартная. Силовой агрегат тоже стандартный — 2,5-литровый бензиновый «атмосферник» (184 л.с., 245 Нм) в паре вариатором, но приводи у версии Trail Edition только полный.

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Стоит Mitsubishi Outlander Trail Edition от 39 295 долларов без учёта доставки, а с доступными опциями цена легко улетает за 45 000 долларов. Для сравнения скажем, что Subaru Forester Wilderness уходящего поколения стоит в США от 36 085 долларов без учёта доставки, но в ближайшие месяцы в продажу поступит новый Forester Wilderness, он наверняка будет дороже.

Добавим, что несмотря на недавнее обновление спрос на Mitsubishi Outlander в США в первой половине 2025 года просел на 19,1% до 19 813 шт., что в значительной степени связано с недавней паузой в поставках и депрессивными настроениями дилеров, которые уходят от Mitsubishi из-за слишком скудного и медленно обновляемого модельного ряда.

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