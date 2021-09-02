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Больше дичи: Subaru представила внедорожный Forester Wilderness

02.09.2021 81 0 0

Приключенческая версия Форестера состряпана по тем же лекалам, что и дебютировавший весной кросс-универсал ﻿Outback Wilderness﻿. Пока что линейка Wilderness (переводится с английского как «дикая природа») за пределы североамериканского рынка не выбралась.

 

Премьеру Forester Wilderness совместили с выходом на североамериканский рынок рестайлинговой версии кроссовера, которую в Японии показали ещё в июне. Никаких косметических отличий американская версия Форестера от японской не имеет, поэтому пресс-служба Subaru of America даже не потрудилась как следует обновлённый кроссовер проиллюстрировать и сосредоточилась на фоторяде оффроудной версии Wilderness.

Рестайлинговый Subaru Forester для североамериканского рынка.
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Рестайлинговый Subaru Forester для североамериканского рынка.
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Тем не менее отметим, что все Форестеры получили новое оформление передка с более сложносочинёнными фарами и разным дизайном бамперов в зависимости от комплектации. В оснащении появилась усовершенствованный комплекс электронных ассистентов водителя EyeSight (в богатых комплектациях — с функцией автоматического подруливания в аварийных ситуациях). А ещё в обновлённом кроссовере заявлена усиленная крыша: максимальная статическая нагрузка на неё выросла с 317 до 363 кг, динамическая (то есть масса груза, с которым можно ездить) — с 80 до 100 кг.

Усиленная крыша очень пригодилась оффроудной версии Wilderness — машину можно использовать как основание для палатки. Ну а прочите доработки примерно такие же, как у Outback Wilderness. Дорожный просвет за счёт более высоких пружин и амортизаторов вырос с 221 до 234 мм, угол въезда увеличился с 20 до 23,5 градуса, угол съезда — с 24,6 до 25,4 градуса, угол рампы — с 19,6 до 21 градуса. Настройки подвески оптимизировали для езды по колдобинам, ездовые режимы системы X-Mode заново откалиброваны. 17-дюймовые колёсные диски чёрного цвета обуты во вседорожные шины Yokohama Geolandar A/T с рельефными боковинами, помогающими машине зацепиться за грунт в колее.

Силовой агрегат у всех американских Форестеров один — 2,5-литровый атмосферный бензиновый оппозитник (185 л.с., 239 Нм) в паре с клиноцепным вариатором Lineartronic, у которого есть восемь фиксированных передаточных отношений (их можно переключать в ручном режиме). У версии Wilderness — уникальный набор этих квазипередач, оптимизированный для езды по бездорожью, а вдобавок увеличено передаточное число главной передачи — с 3,7 до 4,1111. В общем, тяговые возможности стали получше.

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Визуальные особенности Forester Wilderness — это защитный пластиковый обвес по нижнему периметру кузова, защита двигателя, пластиковые накладки на колёсных арках и багажной двери, матовая антибликовая наклейка на капоте, уникальный дизайн радиаторной решётки и противотуманок, уникальный дизайн рейлингов на крыше. В салон добавлены яркие оранжевые вставки, а у сидений — водостойкая обивка.

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Минимальная цена Subaru Forester Wilderness составляет 32 820 долларов, у американских дилеров он появится в октябре.

Добавим, что Forester продолжает оставаться самой популярной моделью Subaru в США: с января по август этого года реализовано 120 888 экземпляров, на 2,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Но к Форестеру вплотную подобрался более крупный Outback: за восемь месяцев продано 115 896 шт. (+29,8%). На третьем месте — компактный Crosstrek (в России известен как XV): реализовано 89 203 шт. (+37,3%).

До России обновлённый Forester пока не добрался, но это скоро случится — на новинку уже выдано ОТТС.

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