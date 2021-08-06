Обновлённый Subaru Forester собрался в Россию: кроссовер предложат с прежними моторами

Посвежевший Лесник сертифицирован для нашего рынка. Кроссу подправили внешность, технику же, как и на родине марки, менять не стали.

Переживший рестайлинг Subaru Forester дебютировал в июне этого года в Японии и пока только в местной спецификации. Между тем российское подразделение марки анонсировало такой SUV еще до его премьеры: у нас его должны представить под конец текущего года. А теперь в открытой базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на обновленный кроссовер, оно вступит в силу с 1 сентября. Как и прежде, в РФ машины будут поставлять с японского завода.

Обновленный Subaru Forester для Японии и дореформенный кроссовер для России 1 / 2 Обновленный Subaru Forester для Японии и дореформенный кроссовер для России 2 / 2

На то, что документ выдан именно модернизированному SUV, указывает длина автомобиля – из-за подретушированного переднего бампера этот показатель вырос на 15 мм до 4640 мм. Остальные габариты не изменились: ширина – 1815 мм, высота – 1730 мм, колесная база – 2670 мм. В Японии прежним остался и дорожный просвет, наш Forester, видимо, тоже его сохранил (220 мм в обоих случаях).



Обновленный Subaru Forester для Японии 1 / 2 Обновленный Subaru Forester для Японии 2 / 2

После рестайлинга кросс также обзавелся «урезанными» фарами (светодиодные подковы ходовых огней переделывать не стали), еще перенастроили подвеску, плюс расширена палитра цветов кузова и изменен дизайн дисков. А вот корму реформы не затронули, в салоне тоже без обновок. При этом на родине Subaru кроссовер обрел комплекс систем безопасности EyeSight нового поколения – в частности, стереокамера теперь с увеличенным углом обзора и улучшенным программным обеспечением. В набор EyeSight входят адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, мониторинга «слепых» зон, помощи при перестроении и многое другое. У нашего Forester тоже, скорее всего, будет новый комплекс.



Обновленный Subaru Forester для Японии 1 / 2 Обновленный Subaru Forester для Японии 2 / 2

В Японии техника прежняя. Там, напомним, базовый кроссовер предложен с гибридной установкой e-Boxer на основе двухлитрового «атмосферника» FB20 мощностью 145 л.с. (188 Нм), а версия Sport имеет турбодвигатель CB18 1.8, выдающий 177 л.с. и 300 Нм. Вот и в России моторы не тронули: согласно ОТТС, у нас кросс все так же будет доступен с бензиновыми FB20 2.0 (150 л.с., 196 Нм) и FB25 2.5 (185 л.с., 239 Нм), оба сочетаются с вариатором Lineartronic и «питаются» АИ-95 и выше, полный привод уже «в базе».



На нашем рынке Forester лидирует в личном рейтинге марки: по итогам января-июня 2021-го реализовано 2823 автомобиля, что на 56% больше по сравнению с аналогичным периодом карантинного прошлого года. За дореформенный кроссовер сегодня просят минимум 2 499 000 рублей. После обновления SUV, вероятно, подорожает, как это произошло со сменившим поколение кросс-универсалом Subaru Outback.

