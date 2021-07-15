Новый Subaru Outback добрался до России: один мотор, огромный планшет, дороже Volvo V60 CC

На нашем рынке свежий японский внедорожный универсал представлен в трех вариантах исполнения на выбор. «Сарай» заметно подорожал, но и комплектации теперь богаче.

Кросс-универсал Subaru Outback перешел в новое поколение еще в 2019-м, первыми такую «пятидверку» получили американцы. Весной модель добралась до Австралии и Европы, а теперь и российские дилеры начали принимать заказы на новинку. Как и прежде, к нам машины поставляют из Японии.

Напомним, Outback переехал на модульную платформу SGP (Subaru Global Platform), которая также лежит в основе остальных последних моделей марки. Внешне вариант для РФ не отличается от европейского, а если сравнивать с американским Аутбеком, то у нашего и «старосветского» универсалов немного иные бамперы и головная оптика. По сравнению с предшественником длина выросла на 50 мм до 4870 мм, ширина составляет 1875 мм (на 35 мм больше, чем у предыдущей модели), высота и колесная база прежние – 1675 и 2745 мм соответственно. Дорожный просвет российской версии тоже не изменился – все те же 213 мм. Минимальный объем багажника нового Subaru Outback – 522 литра, со сложенными спинками задних кресел этот показатель увеличится до 1797 литров.

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Шестицилиндровый двигатель 3.6 отправлен в отставку, турбомотор 2.4, который есть у американской версии, нашему универсалу тоже не положен: в РФ модель предложена с модернизированным горизонтально-оппозитным «атмосферником» 2.5. У движка теперь непосредственный впрыск и 90% новых деталей, мощность составляет 188 л.с. против 175 л.с. у прежнего «сарая», максимальный крутящий момент – 245 Нм (было 235 Нм). К слову, мотор европейского свежего Outback выдает 169 л.с. и 252 Нм. Двигатель сочетается с доработанным клиноцепным вариатором Lineartronic (например, был расширен диапазон передаточных чисел). Разумеется, Subaru Outback по умолчанию имеет полный привод, также «в базе» есть противобуксовочная система X-Mode. Заявленное время разгона с места до «сотни» — 9,6 секунды, максимальная скорость – 206 км/ч (у предшественника – 10,2 с и 198 км/ч).



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В России новый Outback доступен в комплектациях Elegance ES, Field ES и Premium ES. Цены заметно выросли: если еще весной прежний универсал стоил от 3 049 000 рублей, то за свежий теперь просят минимум 3 869 000 рублей. Для сравнения, представленный в РФ в единственном варианте исполнения Volvo V60 Cross Country с двухлитровым мотором (249 л.с.) и полным приводом стоит от 3 499 000 рублей. Впрочем, в новом поколении «японец» стал богаче.



Цены нового Subaru Outback:

Elegance ES – 3 869 000 рублей

Field ES – 3 929 900 рублей

Premium ES – 3 999 900 рублей

Так, все версии модели японской марки в РФ имеют комплекс систем безопасности EyeSight Safety Plus (буквы ES в названиях комплектаций и обозначают этот набор) со стереокамерой под лобовым стеклом, у которой увеличили угол обзора и улучшили программное обеспечение. В комплекс входят: адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе, предупреждения о начале движения идущей впереди машины, мониторинга «слепых» зон, предупреждения о возможном столкновении с перекрестным транспортом при движении задним ходом. Также у всех машин есть система мониторинга состояния водителя (в салоне установлена камера, распознающая его лицо), плюс светодиодная проекция режимов работы EyeSight на лобовое стекло.

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Кроме того, в списке стандартного оборудования значатся мультимедийная система с вертикальным тачскрином диагональю 11,6 дюйма и навигатором, светодиодная оптика, двухзонный климат-контроль, восемь подушек безопасности, три наружные камеры, подогрев рулевого колеса и всех сидений, обогрев зоны щеток стеклоочистителей и зеркал заднего вида.

В начальной версии Elegance и топовой Premium сиденья обиты натуральной кожей Nappa, салон Outback Field отделан эко-кожей с водоотталкивающим покрытием. Последний вариант еще отличился черным наружным декором (шильдики, рейлинги и корпуса зеркал). Ну и, начиная с комплектации Field, появляются люк в крыше и аудиосистема Harman Kardon с десятью динамиками, усилителем и сабвуфером.



Между тем Subaru готовит еще одну премьеру для России – под конец года к нам привезут рестайлинговый Forester.