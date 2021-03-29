Новый Subaru Outback для Европы: с огромным планшетом, но без турбомотора. Россия на очереди

Внешне внедорожный «сарай», скорее, эволюционировал, а главная обновка внутри — мультимедиа-система с вертикальным экраном. В Старом Свете модель по-прежнему доступна с «атмосферником» 2.5, но его модернизировали.

Универсал Subaru Outback шестого поколения дебютировал еще в 2019-м, первыми такую «пятидверку» получили американцы, ведь Штаты являются приоритетным рынком для модели, там доступны машины локальной сборки. И лишь недавно свежий «сарай» встал на конвейер японского предприятия. В начале марта «шестой» Аутбек добрался до Австралии, а с апреля начнутся продажи и в Европе.

Напомним, универсал перевели на модульную платформу SGP (Subaru Global Platform), которая также лежит в основе остальных последних моделей марки. Внешне глобальная версия отличается от американской лишь нюансами – например, у «мирового» Outback немного иные бамперы и головная оптика. Ну а если сравнивать с предшественником, то на кардинально иной дизайн экстерьера в Subaru не решились – он, скорее, эволюционировал. Со сменой поколений Аутбек подрос: длина европейского варианта увеличена на 50 мм до 4870 мм, ширина теперь равна 1875 мм (на 35 мм больше, чем у предыдущей модели), высота – 1675 мм (+70 мм). Но колесная база прежняя – 2745 мм. Зато дорожный просвет у варианта для Старого Света отныне составляет 213 мм (+13 мм).

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Чуть просторнее стало и в салоне – к примеру, расстояние между первым и вторым рядом кресел выросло почти на 11 мм. Также доработана шумоизоляция. А еще европейский Outback следом за американским братом обзавелся мультимедийной системой с вертикальный тачскрином диагональю 11,6 дюйма, причем она входит «в базу». Кроме того, в списке стандартного оборудования предназначенного для Европы кросс-универсала значится комплекс EyeSight (под лобовым стеклом установлена стереокамера), в него входят адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе движения, предотвращения столкновений на перекрестках, распознавания дорожных знаков. Плюс для модели предусмотрена салонная камера, распознающая лицо водителя (следит за усталостью, также, благодаря ей, электроника автоматически «подгонит» кресло под «пилота» и настроит «климат»). Камера заднего вида теперь с омывателем.



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Турбомотор 2.4, который есть у «шестого» Outback в Штатах, европейской версии не достался: на «старосветском» рынке универсал будет доступен с модернизированным «атмосферником» 2.5. У этого двигателя отныне непосредственный впрыск и повышенная степень сжатия, также в компании отметили, что у него 90% новых компонентов. Мотор выдает 169 л.с. и 252 Нм (у предыдущего Аутбека для Европы – 175 л.с. и 235 Нм, у нового для США – 185 л.с. и 239 Нм), он сочетается с доработанным клиноцепным вариатором Lineartronic. «Старосветский» универсал по умолчанию имеет полный привод, электронную систему управления вектором тяги и систему помощи на бездорожье X-mode (режимы «снег/грунт» и «снег/грязь»).



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В Германии, например, новый Subaru Outback стоит от 40 890 евро, что эквивалентно около 3 648 000 рублей по текущему курсу.



Кросс-универсал шестого поколения доберется и до России – у нас прием заказов обещали открыть грядущим летом. Скорее всего, наш новый Аутбек повторит европейский.