Mitsubishi Motors остановила поставки автомобилей в США, дилеры разбегаются

У компании Mitsubishi Motors сейчас нет собственного производства в США, поэтому она больше других пострадала от введённых Дональдом Трампом 25-процентных пошлин на все импортные легковые и лёгкие коммерческие автомобили. В конце прошлой недели Mitsubishi остановила поставки новых автомобилей в США, чем ещё сильнее вогнала местных дилеров в депрессию.

Ещё в начале 2000-х североамериканскому подразделению Mitsubishi Motors North America (MMNA) удавалось продавать в США более 300 000 машин в год, но в 2004-м случился резкий спад, а в 2016-м MMNA закрыла свой единственный американский завод в городе Нормал (штат Иллинойс) — в 2017-м его купил электромобильный стартап Rivian.

В прошлом году MMNA сумела продать в США 109 843 автомобиля, что на 25,8% больше, чем в 2023 году. Рост продолжился и в первом квартале 2025 года: реализовано 31 637 машин (+11,4% по сравнению с АППГ). Несмотря на положительную динамику американские дилеры Mitsubishi Motors, коих сейчас насчитывается около трёх сотен, недовольны скудным и устаревшим модельным рядом японской компании, многие дилеры терпят убытки и переключаются на торговлю подержанными автомобилями, так как не верят, что дела с Mitsubishi в обозримой перспективе пойдут на лад.

Масла в огонь подлил действующий президент США Дональд Трамп, который в начале апреля ввёл 25-процентные пошлины на все импортные легковые и лёгкие коммерческие автомобили, а на прошлой неделе он вообще начал тарифную войну со всем миром, чтобы добиться справедливого, по его мнению, торгового баланса и роста производства внутри США. В тарифной войне уже начались корректировки и попытки администрации Трампа договориться с теми странами, которые готовы договариваться, но 25-процентные пошлины на импортные машины продолжают действовать.

Дешёвый Mitsubishi Mirage ещё есть в наличии у американских дилеров, но его производство уже прекратилось

Есть компании (например, Hyundai Motor Group), которые практически не пострадали от пошлин, так как согласились вложить гигантские деньги в развитие производства в США, но у Mitsubishi Motors сейчас нет лишних денег для строительства или покупки завода в США, все свои машины она привозит сюда из-за границы, в том числе малолитражный Mirage, который вот-вот сойдёт со сцены, так как его производство в Таиланде завершилось ещё в прошлом году.

Модельный ряд Mitsubishi в США свёлся, по сути, к трём кроссоверам — Outlander, Outlander Sport и Eclipse Cross. MMNA считает plug-in гибридный Outlander PHEV отдельной моделью, но это всего лишь маркетинговый приём. Лучше всего продаётся обычный Outlander, который только что пережил рестайлинг.

Обновлённый Mitsubishi Outlander для США

По данным Nikkei Asia, Mitsubishi Motors остановила поставки машин в США до дальнейших распоряжений, накопленных на складах машин хватит примерно на три месяца работы — возможно, чуть меньше, так как некоторые клиенты могут экстренно решиться на покупку в ожидании резкого повышения цен.

Если Трамп и его команда не одумаются, а такая вероятность есть, то MMNA придётся включить пошлины в стоимость новых машин, после чего они не смогут конкурировать по цене с аналогами американского производства. Таким образом, на повестке дня стоит вопрос — а стоит ли вообще продолжать бизнес в США в текущих условиях? Полагаем, именно этот трудный вопрос руководство Mitsubishi Motors будет решать в ближайшие месяцы.

