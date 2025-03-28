Навстречу Америке: Hyundai запустила в США новый мегазавод и вложит ещё $21 млрд

Южнокорейская Hyundai Motor Group прямо накануне подписания Дональдом Трампом указа о введении 25-процентных пошлин на все импортные автомобили запустила в США новенький завод HMGMA (Hyundai Motor Group Metaplant America) в штате Джорджия и объявила о дальнейших рекордных инвестициях в развитие своего бизнеса в США.

На самом деле мегазавод HMGMA заработал ещё 3 октября прошлого года, когда с его конвейера сошёл первый электрический кросс-хэтчбек Hyundai Ioniq 5, но с торжественным открытием тянули до 26 марта — вероятно, по просьбе администрации Дональда Трампа, чтобы это яркое событие немного скрасило шквал негатива в СМИ по поводу объявленных вечером того же дня 25-процентных пошлин на все импортные автомобили и ключевые комплектующие для них. На торжественное открытие съехалось всё большое начальство из Южной Кореи, в том числе исполнительный председатель Hyundai Motor Group Исон Чонг — он показан на заглавной фотографии вместе с губернатором штата Джорджия Брайаном Кемпом.

Дональд Трамп накануне поблагодарил и похвалил Hyundai Motor Group за её желание развивать бизнес в США и щедрые инвестиции. HMGMA обошёлся южнокорейской компании в 7,2 млрд долларов, а всего с момента выхода на американский рынок она вложила в него 20,5 млрд долларов. Помимо HMGMA у Hyundai Motor Group есть ещё два действующих завода в США — HMMA (Hyundai Motor Manufacturing Alabama) в городе Монтгомери (штат Алабама) и заводе Kia в городе Вест-Пойнт (штат Джорджия).

HMGMA — это завод полного цикла, со штамповкой, сваркой и окраской кузовов. Его мощность на момент пуска составляет 300 000 машин в год, со временем она будет увеличена до 500 000 машин в год. Завод HMGMA находится, по сути, в чистом поле примерно в получасе езды на северо-запад от города Саванна, его общая площадь поистине гигантская — 11,76 км2, сюда входят в том числе парк с беговыми дорожками и площадками для пикника, укрытая солнечными панелями парковка на 1878 машин и пустые участки, зарезервированные под дальнейшее строительство.

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HMGMA будет выпускать модели всех дочерних брендов Hyundai Motor Group, то есть Hyundai, Kia и Genesis. Сейчас завод помимо Hyundai Ioniq 5 выпускает большой электрический кроссовер Hyundai Ioniq 9, в дальнейшем здесь будет организовано производство неких гибридных моделей, то есть HMGMA рассчитан не только на «электрички». По данным The Detroit News, сейчас на заводе трудятся чуть более 1200 человек. Также это издание сообщает, что завод HMGMA получил государственную поддержку на сумму 2,1 млрд долларов в виде налоговых льгот и субсидий.

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26 марта Hyundai Motor Group объявила вдобавок, что в период с 2025 по 2028 год планирует инвестировать в развитие своего бизнеса в США ещё 21 млрд долларов, в том числе в строительство сталелитейного завода модностью 2,7 млн тонн в год, он должен заработать в 2029 году. Часть нового транша будет вложена в НИОКР в сферах робототехники, искусственного интеллекта, автономного вождения и новой воздушной мобильности (аэротакси и аэромобили с вертикальным взлётом).

Hyundai Ioniq 5 американской сборки

Добавим, что автобизнес Hyundai в США сейчас находится на подъёме: продажи в январе-феврале текущего года составили 116 535 автомобилей (+8% по сравнению с АППГ), и что особенно приятно, растут продажи «электричек». Локальное производство позволит южнокорейской компании обеспечить более низкие цены на свои машины по сравнению с импортными конкурентами, которые, скорее всего, в ближайшее время значительно подорожают из-за введённых Трампом пошлин.