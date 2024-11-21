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  • Ford не смог, а корейцы смогли: представлен большой электрический SUV Hyundai Ioniq 9

Ford не смог, а корейцы смогли: представлен большой электрический SUV Hyundai Ioniq 9

21.11.2024 284 0 0

Накануне открытия автосалона в Лос-Анджелесе компания Hyundai представила флагманский электрический кроссовер Ioniq 9, он выйдет на рынок в первой половине 2025 в одномоторной (задний привод) и двухмоторной (полный привод) модификациях.

Минувшим летом компания Ford, являющаяся одним из главных игроков американского авторынка, свернула разработку большого электрического кроссовера (он должен был выйти на рынок в 2025 году), так как не верит в то, что он будет хорошо продаваться и принесёт прибыль. Между тем Hyundai Motor Group, несмотря на начавшееся в прошлом году глобальное замедление спроса на электромобили, продолжает расширять электрические линейки своих брендов Hyundai, Kia и Genesis.

Предвестником Hyundai Ioniq 9 был концепт Hyundai Seven образца 2021 года, многие элементы его дизайна достались серийному кроссоверу, в том числе пиксельная оптика и слегка оквадраченные колёсные арки с «бровями». В нижней «губе» переднего бампера есть подвижные заслонки для снижения аэродинамического сопротивления на высоких скоростях. Заявленный минимальный cx= 0,259 (при использовании 19-дюймовых колёс и камер вместо наружных зеркал).

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Hyundai Ioniq 9 — это на данный момент самая крупная модель на модульной платформе E-GMP с 800-вольтовой электрической архитектурой: габаритная длина — 5060 мм, ширина — 1980 мм, высота — 1790 мм, колёсная база — 3130 мм. Ближайшим родственником Hyundai Ioniq 9 является дебютировавший в прошлом году большой кроссовер Kia EV9, но он чуть меньше по всем ключевым размерам и оснащается менее ёмкими батареями, потому что в иерархии Hyundai Motor Group материнская марка Hyundai позиционируется выше, чем Kia. Передняя подвеска — типа McPherson, задняя — независимая многорычажная, адаптивные амортизаторы снабжены гидравлическими отбойниками для улучшения плавности хода.

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Трёхрядный салон Hyundai Ioniq 9 рассчитан на шесть либо семь седоков, то есть во втором ряду может быть установлен классический трёхместный диван либо два раздельных кресла повышенной комфортности с выдвижными подпорками для ног. Во втором случае кресла второго ряда можно развернуть на 180 градусов лицом к пассажирам третьего ряда. Всем седокам положены 100-ваттные зарядные порты USB-С для гаджетов. На лаконичной передней панели установлено панорамное табло, состоящее из 12-дюймового приборного и 12-дюймового мультимедийного экранов. На центральной консоли имеются несколько физических клавиш и рукояток для управления наиболее востребованными функциями климат-контроля и аудиосистемы. Топовая аудиосистема Bose насчитывает 14 громкоговорителей. Камеры вместо наружных зеркал будут предложены в виде опции.

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Объём багажника со всеми задействованными местами составляет 620 л по методике SAE и 1323 л со сложенной галёркой. Спереди имеется дополнительный багажник, его объём у одномоторных версий составляет 88 л, у двухмоторных — 52 л. В салоне предусмотрено много мест для мелочей, в том числе вместительна двухъярусная тумба-подлокотник между передними креслами: под верхней крышкой находится бокс объёмом 5,6 л, этажом ниже — бокс объёмом 12,6 л, всю конструкцию можно двигать вперёд-назад в диапазоне 190 мм, чтобы тумбой было удобно пользоваться пассажирам второго ряда.

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Базовая версия кроссовера Long-Range RWD имеет единственный электромотор на задней оси (217,5 л.с., 350 Нм), он обеспечивает разгон до 100 км/ч за 9,4 с. На полноприводной версии Long-Range AWD передний электромотор выдаёт 95 л.с. и 255 Нм, задний — 217,5 л.с. и 350 Нм, первую «сотню» такой кроссовера набирает за 6,7 с. На топовой полнопирводной версии Performance AWD максимальная отдача каждого электромотора составляет 217,5 л.с. и 350 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 5,2 с. Максимальная скорость всех версий ограничена на отметке 200 км/ч. Максимальная масса буксируемого прицепа — 2,5 т.

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Ёмкость батареи у всех версий — 110,3 кВт·ч (у Kia EV9 максимум 99,8 кВт·ч), запас хода на одной зарядке пока указан только для базовой версии Long-Range RWD на 19-дюймовых колёсах — 620 км по циклу WLTP и 539 км по циклу EPA (оба показателя ещё предстоит подтвердить в ходе сертификации). При использовании 20- и 21-дюймовых колёс запас хода будет чуть меньше. Штатная размерность шин — 255/60 R 19, 275/50 R 20 и 285/45 R 21. Максимальная мощность зарядки батареи — 350 кВт, пополнить на ней заряд с 10% до 80% можно за 24 минуты.

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В стандартное оснащение Hyundai Ioniq 9 войдут 10 подушек безопасности и богатый набор электронных ассистентов водителя, но подробные комплектации и цены пока не раскрыты. В США и родной Южной Корее Ioniq 9 поступит в продажу в первой половине следующего года, в Европе и на других рынках — чуть позже. США, очевидно, будут главным рынком для Hyundai Ioniq 9 — во всяком случае Kia EV9 лучше всего продаётся именно здесь: с января по октябрь этого год реализовано 17 717 шт. Продажи младших «электричек» Hyundai в США сейчас вопреки общему тренду растут: кроссовер Ioniq 5 за первые десять месяцев этого года разошёлся тиражом 34 816 шт. (+23% по сравнению с АППГ), продажи седана Ioniq 6 составили 9934 (+4%).

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