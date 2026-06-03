На прошлой неделе был официально анонсирован новый Mitsubishi Pajero, а вместе с этим был опубликован тизер внедорожника, благодаря которому у нас есть возможность составить более точное представление о его внешнем виде.

История модели Pajero началась в 1982 году, именно тогда стартовало производство внедорожника первого поколения. Последней на сегодняшний день является четвёртая генерация (которая по сути является глубоким рестайлингом Pajero третьего поколения), премьера которой состоялась в 2006 году. Внедорожник с несколькими обновлениями продержался на конвейере до 2021 года, не получив никакого наследника. С прошлого года фотошпионам регулярно попадаются тестовые образцы большого внедорожника, и только несколько дней назад стало понятно, что это именно новый Pajero.

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Его дизайн выполнен в современной стилистике Mitsubishi, а из нынешних моделей он больше всего похож на компактный кроссовер Destinator, премьера которого состоялась летом прошлого года. Свежий тизер демонстрирует передние ходовые огни, растянувшиеся практически во всю ширину передней части. Они состоят из сдвоенной горизонтальной полоски, разделённой эмблемой по центру, и несколькими горизонтальными штрихами, выстроенными вертикально по краям. У внедорожника относительно простая трапециевидная решётка радиатора с горизонтальными перекладинами, обошлось и без «двухэтажных» фар: блоки основного света относительно компактны и расположены на традиционном месте. Новый Pajero получит так называемую «парящую» крышу с чёрными стойками по кругу, традиционные дверные ручки под «естественный хват» и декоративные вставки в передних крыльях, которые, вероятно, также будут выполнять роль воздуховодов. Фонари будут перекликаться по форме с передней оптикой, можно также ожидать аналогичный рисунок габаритных огней. Впервые для модели Pajero не получит запасного колеса на задней двери, а ниша номерного знака разместится в её центре.

Рендеры нового Mitsubishi Pajero 1 / 2 Рендеры нового Mitsubishi Pajero 2 / 2

Согласно официальному пресс-релизу, опубликованному на прошлой неделе, новый Pajero будет построен на «высокопрочной рамной конструкции», аналогичной пикапу Triton/L200 последнего поколения. При этом у внедорожника будет перенастроенная подвеска, которая должна будет обеспечить более высокий комфорт для нового флагмана бренда. Моторная гамма пока официально не подтверждена, однако ожидается, что под капотом окажется 2,4-литровый дизельный турбомотор мощностью 201 л.с. и крутящим моментом 470 Нм, также платформа поддерживает электрифицированные силовые установки.

Рендер нового Mitsubishi Pajero

Премьера нового Mitsubishi Pajero ожидается в третьем квартале этого года, а производство будет налажено в Таиланде — там же, где выпускается пикап Triton. Между тем, позавчера стало известно о том, что под именем Pajero будет выпускаться целая линейка моделей, включающая в себя кроссоверы, пикапы и вэны.