Туалетная бумага вместо внедорожников: Mitsubishi продала завод, где выпускали Pajero

Выпуск легендарного внедорожника Pajero в Японии завершился в прошлом году. Наследника у флагманского SUV не будет, а производственную площадку в префектуре Гифу Mitsubishi Motors на днях продала производителю бумаги Daio Paper.

Завод в Гифу основан в 1943 году, последнюю модернизацию он пережил 2002 году, в результате котрой его мощность выросла до пиковых 170 тысяч машин в год. В последние годы завод работал примерно на треть мощности, вместе с Pajero здесь делали минивэны Delica D:5. Производство Pajero завершилось летом прошлого года, а выпуск минивэнов перенесли на площадку в Окадзаки. С тех пор завод в Гифу простаивал, и не было понятно, какова будет его дальнейшая судьба.

Можно было ожидать, что завод выкупит какой-нибудь другой автопроизводитель или сама Mitsubishi Motors со временем перепрофилирует его на выпуск других моделей, в том числе созданных в рамках альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, но, увы, этого не будет: информагентство Nikkei сообщило, что завод продан корпорации Daio Paper, никак с автобизнесом не связанной. Стоимость сделки составила примерно 4 млрд японских иен или 34 млн американских долларов.

Mitsubishi Pajero IV

Daio Paper выпускает широкий спектр изделий из бумаги, в том числе гигиенические средства, офисную бумагу, пакеты, коробки и упаковки. Площадку в Гифу Daio Paper в 2023 году переоборудует под производство туалетной бумаги и салфеток, спрос на которые за время пандемии COVID-19 сильно вырос.



Mitsubishi Pajero IV

Историю внедорожников Mitsubishi продолжает рамный Pajero Sport, а вот обычный Pajero, который в третьем и последнем четвёртом поколениях имел раму, интегрированную в кузов, остался без наследника — его разработку альянс Renault-Nissan-Mitsubishi счёл нецелесообразной, хотя мысли на сей счёт у самой Mitsubishi Motors были. Не исключено, что Pajero когда-нибудь всё-таки возродится (например, в виде электромобиля), ну а пока это имя полежит в архиве.



Mitsubishi Pajero IV

В России финальная партия Pajero из 500 машин поступила в продажу осенью 2019 года и распродавали их почти год — последние экземпляры были реализованы в августе 2020-го. В последнем полном году продаж, то есть в 2019-м, Pajero разошёлся в нашей стране тиражом 1205 шт., а в лучшие годы, например, в докризисном 2014-м, Pajero нашёл в России 7927 покупателей.

