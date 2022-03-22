Заводы ×
  • Туалетная бумага вместо внедорожников: Mitsubishi продала завод, где выпускали Pajero

Туалетная бумага вместо внедорожников: Mitsubishi продала завод, где выпускали Pajero

22.03.2022 382 0 0

Выпуск легендарного внедорожника Pajero в Японии завершился в прошлом году. Наследника у флагманского SUV не будет, а производственную площадку в префектуре Гифу Mitsubishi Motors на днях продала производителю бумаги Daio Paper.

 

Завод в Гифу основан в 1943 году, последнюю модернизацию он пережил 2002 году, в результате котрой его мощность выросла до пиковых 170 тысяч машин в год. В последние годы завод работал примерно на треть мощности, вместе с Pajero здесь делали минивэны Delica D:5. Производство Pajero завершилось летом прошлого года, а выпуск минивэнов перенесли на площадку в Окадзаки. С тех пор завод в Гифу простаивал, и не было понятно, какова будет его дальнейшая судьба.

Можно было ожидать, что завод выкупит какой-нибудь другой автопроизводитель или сама Mitsubishi Motors со временем перепрофилирует его на выпуск других моделей, в том числе созданных в рамках альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, но, увы, этого не будет: информагентство Nikkei сообщило, что завод продан корпорации Daio Paper, никак с автобизнесом не связанной. Стоимость сделки составила примерно 4 млрд японских иен или 34 млн американских долларов.

Mitsubishi Pajero IV

Daio Paper выпускает широкий спектр изделий из бумаги, в том числе гигиенические средства, офисную бумагу, пакеты, коробки и упаковки. Площадку в Гифу Daio Paper в 2023 году переоборудует под производство туалетной бумаги и салфеток, спрос на которые за время пандемии COVID-19 сильно вырос.

Mitsubishi Pajero IV

Историю внедорожников Mitsubishi продолжает рамный Pajero Sport, а вот обычный Pajero, который в третьем и последнем четвёртом поколениях имел раму, интегрированную в кузов, остался без наследника — его разработку альянс Renault-Nissan-Mitsubishi счёл нецелесообразной, хотя мысли на сей счёт у самой Mitsubishi Motors были. Не исключено, что Pajero когда-нибудь всё-таки возродится (например, в виде электромобиля), ну а пока это имя полежит в архиве.

Mitsubishi Pajero IV

В России финальная партия Pajero из 500 машин поступила в продажу осенью 2019 года и распродавали их почти год — последние экземпляры были реализованы в августе 2020-го. В последнем полном году продаж, то есть в 2019-м, Pajero разошёлся в нашей стране тиражом 1205 шт., а в лучшие годы, например, в докризисном 2014-м, Pajero нашёл в России 7927 покупателей.

внедорожник Япония бизнес заводы Mitsubishi Mitsubishi Pajero

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто недели Неброско, надежно, недорого: стоит ли покупать Nissan Note I за 700 тысяч Вопросом выбора недорогого практичного автомобиля для семьи мы задавались не раз: например, рассматривали покупку Kia Venga или Skoda Roomster. Однако в России был и еще один бестселлер сег... 160 0 0 22.03.2022
Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Toyota Camry XV50 Тойоту вторичном рынке любят за то, что она не ломается. А не любят за то, что она не дешевеет. Но так как у нас последнее время не дешевеет ничего, то способность не ломаться выходит на пер... 270 1 0 22.03.2022
Статьи / Шины и диски Что-то треснет: как ведут себя диски для ГАЗели на стенде для испытания колёс Что-то ломать на испытательном стенде – это всегда интересно. А если «что-то» – это диски для ГАЗели, а стенд предназначен для испытания колёс грузовых автомобилей на круговой изгиб, то лома... 1235 2 2 21.03.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 15 литров, 600 сил и полный комфорт: тест-драйв Урал-ТМ Барс за 20 миллионов Я не очень люблю серийные машины, которые прошли какую-то модернизацию. От них почти всегда веет какой-то небрежностью, кустарщиной, невниманием к деталям, а в самых запущенных случаях – син... 21234 0 22 14.01.2022
Тест-драйвы / Авто с пробегом Полный сток, зелёный салон и 400 тысяч пробега: опыт владения Mercedes S124 Казалось, еще недавно 124-е Мерседесы, любимые народом, вовсю покупали на вторичке для езды как уже непрестижную, но сверхнадежную и неубиваемую машину, однако это время безвозвратно прошло…... 17770 21 23 02.12.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Купить за 180 000 и вложить 3 000 000: опыт владения Jaguar XJR 1995 года Классические старые Ягуары – одни из самых трудных в обслуживании и дорогих в содержании машин. Баснословные цены на несерьезные мелочи, крайне затрудненная диагностика любых проблем... А ор... 13901 18 13 30.12.2021
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings