Минивэн Mitsubishi Delica D:5 скромно доработали на фоне обвала продаж

Дизайн однообъемника японской марки не изменился, двигатель тоже прежний. Зато улучшена работа дворников, также расширен список доступного оборудования для некоторых комплектаций.

Вэн Mitsubishi Delica актуального, пятого, поколения в строю с 2007-го, но полноценный рестайлинг он пережил лишь в конце 2018-го: модель кардинально преобразилась снаружи и внутри, плюс модернизировали дизель, появился новый «автомат». Поначалу такой однообъемник пользовался высоким спросом. Так, в 2019-м на родине было реализовано 20 085 единиц, что на 49% больше, чем годом ранее. Однако по итогам января-ноября ковидного 2020-го продажи рухнули на 46% до 10 037 штук. На этом фоне в Mitsubishi решили доработать Delica D:5, правда, на этот раз обновки скромные.

Mitsubishi Delica D:5 Urban Gear. Такая версия у рестайлингового вэна имеется с самого начала продаж, фишки – своя решетка, другой обвес и черный интерьер 1 / 3 Mitsubishi Delica D:5 Urban Gear. Такая версия у рестайлингового вэна имеется с самого начала продаж, фишки – своя решетка, другой обвес и черный интерьер 2 / 3 Mitsubishi Delica D:5 Urban Gear. Такая версия у рестайлингового вэна имеется с самого начала продаж, фишки – своя решетка, другой обвес и черный интерьер 3 / 3

Итак, дизайн экстерьера менять не стали, в салоне тоже все по-прежнему. Что нового? Японцы доработали датчик дождя – с ним дворники лучше подстраиваются под интенсивность осадков. Также улучшена система автоматического включения фар – они теперь загораются быстрее. А у богатых версий в списке стандартного оборудования отныне значится обогрев рулевого колеса. Вот, собственно, и все. Ну и еще в Mitsubishi отметили, что продолжается выпуск варианта исполнения Jasper, его особенности – красные брызговики и обивка кресел водоотталкивающей тканью.



Mitsubishi Delica D:5 Jasper, особенности этого варианта – красные брызговики и водоотталкивающая ткань в салоне

Как и прежде, для Delica D:5 также предусмотрены светодиодная оптика, климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, системы предотвращения фронтального столкновения (с функцией обнаружения пешеходов), предупреждения о выходе из занимаемой полосы, предупреждения столкновения при движении задним ходом, камеры кругового обзора.



Двигатель тоже прежний – модель оснащается турбодизелем 4N14 2.3, который выдает 145 л.с. и 380 Нм. Мотор работает в паре исключительно с восьмиступенчатой автоматической коробкой, у Delica полный привод.

Цены минивэна лежат в диапазоне от 3 913 800 до 4 489 100 йен, что эквивалентно примерно 2 753 000 – 3 157 000 рублей по текущему курсу.

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В России Mitsubishi Delica D:5 официально не представлена. Еще до смены имиджа компания рассматривала возможность выхода модели на наш рынок, но, увы, леворульные вэны все так же не производят.



Между тем в начале следующего года родственный Delica кроссовер Mitsubishi Outlander перейдет в новое поколение. А там, глядишь, подоспеет и совсем новый минивэн, который – кто знает – японцы могут превратить в глобальную модель.