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  • Минивэн Mitsubishi Delica D:5 скромно доработали на фоне обвала продаж

Минивэн Mitsubishi Delica D:5 скромно доработали на фоне обвала продаж

10.12.2020 124 0 0

Дизайн однообъемника японской марки не изменился, двигатель тоже прежний. Зато улучшена работа дворников, также расширен список доступного оборудования для некоторых комплектаций.

 

Вэн Mitsubishi Delica актуального, пятого, поколения в строю с 2007-го, но полноценный рестайлинг он пережил лишь в конце 2018-го: модель кардинально преобразилась снаружи и внутри, плюс модернизировали дизель, появился новый «автомат». Поначалу такой однообъемник пользовался высоким спросом. Так, в 2019-м на родине было реализовано 20 085 единиц, что на 49% больше, чем годом ранее. Однако по итогам января-ноября ковидного 2020-го продажи рухнули на 46% до 10 037 штук. На этом фоне в Mitsubishi решили доработать Delica D:5, правда, на этот раз обновки скромные.

Mitsubishi Delica D:5 Urban Gear. Такая версия у рестайлингового вэна имеется с самого начала продаж, фишки – своя решетка, другой обвес и черный интерьер
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Mitsubishi Delica D:5 Urban Gear. Такая версия у рестайлингового вэна имеется с самого начала продаж, фишки – своя решетка, другой обвес и черный интерьер
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Mitsubishi Delica D:5 Urban Gear. Такая версия у рестайлингового вэна имеется с самого начала продаж, фишки – своя решетка, другой обвес и черный интерьер
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Итак, дизайн экстерьера менять не стали, в салоне тоже все по-прежнему. Что нового? Японцы доработали датчик дождя – с ним дворники лучше подстраиваются под интенсивность осадков. Также улучшена система автоматического включения фар – они теперь загораются быстрее. А у богатых версий в списке стандартного оборудования отныне значится обогрев рулевого колеса. Вот, собственно, и все. Ну и еще в Mitsubishi отметили, что продолжается выпуск варианта исполнения Jasper, его особенности – красные брызговики и обивка кресел водоотталкивающей тканью.

Mitsubishi Delica D:5 Jasper, особенности этого варианта – красные брызговики и водоотталкивающая ткань в салоне

Как и прежде, для Delica D:5 также предусмотрены светодиодная оптика, климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, системы предотвращения фронтального столкновения (с функцией обнаружения пешеходов), предупреждения о выходе из занимаемой полосы, предупреждения столкновения при движении задним ходом, камеры кругового обзора.

Двигатель тоже прежний – модель оснащается турбодизелем 4N14 2.3, который выдает 145 л.с. и 380 Нм. Мотор работает в паре исключительно с восьмиступенчатой автоматической коробкой, у Delica полный привод.

Цены минивэна лежат в диапазоне от 3 913 800 до 4 489 100 йен, что эквивалентно примерно 2 753 000 – 3 157 000 рублей по текущему курсу.

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В России Mitsubishi Delica D:5 официально не представлена. Еще до смены имиджа компания рассматривала возможность выхода модели на наш рынок, но, увы, леворульные вэны все так же не производят.

Между тем в начале следующего года родственный Delica кроссовер Mitsubishi Outlander перейдет в новое поколение. А там, глядишь, подоспеет и совсем новый минивэн, который – кто знает – японцы могут превратить в глобальную модель.

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