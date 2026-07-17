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Chevrolet определился с планами на ближайшую «пятилетку»: готовятся новинки с ДВС

17.07.2026 176 0 0
Chevrolet определился с планами на ближайшую «пятилетку»: готовятся новинки с ДВС

Существующие в модельной линейке «электрички» американская марка в основном убирать не планирует, однако их ждут всего лишь обновления.

Chevrolet является самым массовым брендом на американском рынке в портфеле концерна General Motors. При этом продажи продукции «Шеви» растут в течение последних четырёх лет. Так, по итогам прошлого года дилеры в США реализовали 1 812 715 новых машин марки, что на 4,2% больше, чем в 2024-м. Правда, в текущем году у Chevrolet пока что наблюдается отрицательная динамика: за первую половину 2026-го показатель продаж составил 865 076 экземпляров, что на 5,8% меньше, чем в январе-июне 2025-го.

Теперь стали известны подробности о планах бренда на американском рынке в ближайшие пять лет. Кое о чём мы уже знаем: предполагается, что в линейку вернётся Chevrolet Camaro (производство модели шестого поколения завершилось в декабре 2023-го), причём это культовое имя, вероятно, отдадут новому спортивному седану, который будет оснащён двигателем внутреннего сгорания.

На фото: Chevrolet Camaro SS Collector’s Edition

По предварительным данным, производство нового Chevrolet Camaro стартует осенью 2027 года на принадлежащем концерну GM заводе Лансинг-Гранд-Ривер (штат Мичиган, США). Как Колёса.ру сообщали ранее, в основу грядущего спортседана может лечь модернизированная платформа Alpha 2, которая породнит новинку с будущим Cadillac CT5, а также с некой анонсированной четырёхдверкой Buick (ожидается, что они будут сходить с того же конвейера).

На рынок новый заднеприводный спортседан Chevrolet, оснащённый ДВС, предположительно выйдет в 2028 году. Сообщается, что такая модель в итоге может стать идейным наследником не только уже упомянутого Camaro, но и Malibu – седана, который покинул конвейер и был отправлен в отставку в Штатах в 2024 году.

На фото: Chevrolet Silverado EV

Как сообщает Automotive News, марка Chevrolet в значительной мере отказалась от планов по масштабному «озеленению» модельного ряда к 2030 году, что не удивительно, если учесть что спрос на «электрички» оказался не таким высоким, как ожидали многие автопроизводители, сыграла свою роль и отмена федеральных налоговых льгот.

На фото: Chevrolet Bolt EV

По данным агентства, большую часть нынешних электромобилей в ближайшие годы ждут только обновления. Так, в 2028 году плановый рестайлинг ожидает Blazer EV и Equinox EV. А ещё компания решила продолжить выпуск пикапа Chevrolet Silverado EV, дабы сыграть на прекращении производства главного конкурента – Ford F-150 Lightning (Форд принял это решение в конце прошлого года).

На фото: Chevrolet Corvette ZR1X

Сообщается, что в начале 2027 года будет завершено производство электрического паркетника начального уровня – Chevrolet Bolt EV. Таким образом он освободит место для некоего нового кроссовера с двигателем внутреннего сгорания. Известно, что производство этого SUV будет налажено на заводе Fairfax Assembly, который расположен в штате Канзас, подробности о нём, вероятно, появятся позже. Кроме того, на 2029 год намечен дебют Corvette следующего поколения.

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Обновлено 18.07.2026

 

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