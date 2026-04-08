08.04.2026 738 0 0
Новый Chevrolet Camaro появится в 2027 году вместе с новыми седанами Buick и Cadillac

Корпорация General Motors решила, что ей не хватает традиционных легковушек и готовит к выходу на американский рынок сразу три соплатформенные новинки с ДВС: Chevrolet Camaro седьмого поколения, Cadillac CT5 второго поколения и родственный седан под маркой Buick, имя которого пока засекречено.

Производство Chevrolet Camaro шестого поколения завершилось в декабре 2023 года, с тех пор руководство GM долго не могло решить, что делать с именем Camaro дальше. В 2022 году вроде как было принято решение превратить Camaro в суббренд спортивных электромобилей, в составе которого планировалось выпускать не только купе и кабриолеты, но и кроссоверы. В 2023 году началось глобальное замедление спроса на электромобили, из-за которого прежние планы по Camaro потеряли смысл.

Chevrolet Camaro шестого поколения

Осенью прошлого года поползли слухи о том, что GM всё-таки решила вернуться к традиционным легковушкам с ДВС, так как Дональд Трамп буквально выбил у «электричек» почву из-под ног, их коммерческие перспективы в США в ближайшие годы будут очень блеклыми. Сегодня издание Automotive News подтвердило эти слухи со ссылкой на информированный источник из числа поставщиков General Motors.

Согласно свежим данным, осенью 2027 года GM запустит на своём заводе Лансинг-Гранд-Ривер (США, штат Мичиган) три новые модели на модернизированной платформе Alpha 2 — новые Сhevrolet Camaro и Cadillac CT5, а также некий новый седан Buick.

Cadillac CT4 и Cadillac CT5

На платформе Alpha 2 с продольным расположением силового агрегата и базовым задним приводом построены нынешний Cadillac CT5 первого поколения (фактически это преемник модели CTS), младший седан Cadillac CT4 (преемник модели ATS) и ушедший Camaro шестого поколения. Сохранение этой платформы объясняет тот факт, что новые модели будут подготовлены достаточно оперативно. Нынешний Cadillac CT4 будет снят с производства в июне этого года, нового поколения пока не будет.

В американском модельном ряду Buick сейчас есть только кроссоверы, а последняя традиционная легковая модель была снята с производства в 2020 году — это был Buick Regal, клон немецкого Opel Insignia. Массовое истребление седанов в США привело к тому, что теперь у потребителей сформировался голод по таким машинам, кроссоверы поднадоели, хочется разнообразия, вот руководство GM и решило, что время для возвращения седана Buick на американский рынок пришло.

Следует отдать должное трезвости расчётов отдела планирования GM: как сообщают инсайдеры, завод Лансинг-Гранд-Ривер готовится выпускать в год всего 60 000 — 70 000 новых легковушек на платформе Alpha 2, то есть все они будут, по сути, нишевыми моделями. Следовательно никаких радикальных технических инноваций ждать не стоит: вероятно, будут только версии с ДВС без всякой электрификации плюс свежий дизайн и новейшая электроника.

«Седьмой» Camaro, вероятно, получит дебютировавший в прошлом месяце на Corvette Grand Sport 6,7-литровый атмосферный V8 LS6 мощностью 542 л.с., он станет главным аргументом нового Camaro в борьбе с нынешними Ford Mustang, у которого базовый 5,0-литровый V8 слабее, и Dodge Charger, который пока и вовсе довольствуется 3,0-литровой рядной «битурбошестёркой», но процесс имплантации ему двигателя V8 уже идёт.

General Motors утечку информации о новых легковых моделях пока никак не комментирует, но издание Automotive News зарекомендовало себя как очень надёжный источник по части планов автомобильных компаний, так что мы не сомневаемся, что официальные анонсы не заставят себя долго ждать.

купе кабриолет седан США спортивные авто слухи General Motors новинки Chevrolet Chevrolet Camaro Buick Cadillac Cadillac CT5
