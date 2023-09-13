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  • Обновлённый Cadillac CT5: передок в китайском стиле и 33-дюймовое табло

Обновлённый Cadillac CT5: передок в китайском стиле и 33-дюймовое табло

13.09.2023 133 0 0

Премиальный седан 2025 модельного года сохранил прежнюю линейку силовых агрегатов и получил более современную электронную начинку.

Cadillac CT5 пришёл в 2019 году на смену среднеразмерному седану CTS. Главным рынком сбыта для Cadillac CT5 является Китай, локальную версию производит завод SAIC-GM в Шанхае, с момента запуска продано более 200 000 тысяч экземпляров, из них около 50 000 пришлись на первые три квартала этого года. В США спрос на Cadillac CT5 на порядок меньше, но премьера обновлённого седана прошла именно здесь в рамках открывшегося сегодня автосалоне в Детройте.

Обновок у Cadillac CT5 не так уж много, все внешние сконцентрированы на передке: его пластика стала более сложной, радиаторная решётка увеличилась в размерах, а фары приобрели замысловатый вид со светодиодными «подтёками», словно это какой-нибудь GAC, — китайский потребитель должен быть доволен.

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В салоне сохранилась прежняя передняя панель с обилием физических клавиш, но к ней прикрутили новомодный панорамный 33-дюймовый экран с 9К-разрешением, из-за чего пришлось уменьшить высоту левого воздуховода, а правый остался прежним — получилось как-то аляповато. На центральном тоннеле сохранилась ротационно-нажимная шайба, посредством которой можно управлять мультимедийной частью табло, а не тыкать в него пальцем — это, безусловно, удобно. В мультимедийную систему интегрированы современные сервисы Google, в оснащение добавлен Wi-Fi-роутер 5G, обновлены электронные ассистенты водителя.

На этом, собственно, всё, других обновок у американской версии седана нет (возможно, они будут у китайской). Двигатели прежние, бензиновые, наддувные: 2,0 л (240 л.с., 350 Нм) и 3,0 л V6 (340 л.с., 549 Нм), коробка передач — только 10-ступенчатый гидромеханический «автомат». Ведущие колёса — задние, но за доплату предлагается система полного привода с муфтой отбора мощности на переднюю ось.

Обновлённые спортивные версии CT5-V и CT5-V Blackwing пока не рассекречены, их представят позже отдельно. Cadillac CT5-V Blackwing, напомним, оснащается 6,2-литровым 667-сильным компрессорным V8 и он доступен в сочетании с 6-ступенчатой МКП — уникальное предложение в классе бизнес-седанов, которое, хочется верить, останется и после рестайлинга.

Производство рестайлингового Cadillac CT5 на заводе GM в Лансинге (штат Мичиган) начнётся весной следующего года, цены пока не объявлены.

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