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Возрождение Chevrolet Camaro застопорилось, ни один из проектов не получил зелёный свет

19.02.2025 230 1 0

Уже больше года прошло с тех пор, как корпорация General Motors прекратила производство спорткара Chevrolet Camaro шестого поколения, не подготовив ему замены. GM пообещала лишь, что имя Camaro будет жить, но без какой-либо конкретики, а свежая информация от инсайдеров говорит о том, что будущее Camaro до сих пор не определено.

Производство «шестого» Camaro завершилось в декабре 2023 года, притом что машины из прощальной серии Collector’s Edition относились к 2024 модельному году и в течение 2024 календарного года дилеры распродавали складские запасы. Сейчас линейку спортивных моделей Chevrolet составляют различные версии среднемоторного суперкара Corvette, а имя Camaro положено на полку до лучших времён.

В 2022 году ходили слухи о том, что General Motors превратит Camaro, Corvette и Escalade в суббренды с несколькими моделями. В линейке Camaro, в частности, были запланированы электрические купе и кабриолет с посадочной формулой 2+2, кроссовер с трёх- и пятидверным кузовами и некий флагманский спорткар. Эти планы были частью амбициозной электромобильной стратегии GM, которая с тех пор была сильно сокращена из-за глобального замедления спроса на электромобили и новых политических реалий — вернувшийся на пост президента США Дональд Трамп пообещал отменить все государственные программы поддержки электромобилей.

В общем, судя по всему, проект Camaro как электромобильного суббренда похоронен, но, как сообщает интернет-ресурс GM Authority со ссылкой на осведомлённые источники, внутри General Motors возникла инициативная группа, которая предложила высшему руководству GM проект возрождения Camaro в виде традиционного спорткара седьмого поколения, причём авторы проекта хотели сделать новый Camaro максимально доступным, чтобы обеспечить большие тиражи. Увы, этот проект не нашёл поддержки в верхах и был раскритикован как неэффективный с экономической точки зрения.

Chevrolet Camaro шестого поколения

В итоге на данный момент у GM нет чёткого плана возрождения Camaro, а это значит, что в ближайшие годы новых моделей с таким именем мы не увидим. Между тем Ford совершенно не собирается отказываться от своего Мустанга, ныне пребывающего в седьмом поколении, и расширяет его линейку модификаций, а Stellantis вслед за новым электрическим Dodge Charger Daytona готовится вывести на рынок его бензиновые версии.

Почему руководство GM не видит потенциала в сегменте масл-каров, можно только гадать, официальных заявлений на эту тему не было. Возможно, дело в том, что сейчас корпорация находится в процессе переосмысления стратегии развития, анализирует ошибки и реструктуризует убыточный бизнес в Китае, то есть пока ей не до нового Camaro, несмотря на то, что поклонники этой модели очень ждут её возвращения.

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1 комментарий
19.02.2025 17:48
Артём Мазуров

К сожалению, всё логично... причин много и по отдельности, а вместе мы получаем то, что... не получаем. Что такое "самый доступный" спорткар? Это, внезапно, самый дешёвый)) А то есть, он будет неминуемо проигрывать конкурентам во многом. При том сэкономить-то, в таком случае, фактически не на чем... на безопасности, экологичности - запрещено, а неважная управляемость, динамика и дизайн похоронят машину на рынке) Что остаётся, отделка салона? Но у Шевроле уже есть суперкар "для бедных", и это Корвет. Который тоже, вероятно, обошёлся в копеечку. А внутренней конкуренции с ним можно избежать на растущем рынке, а не на падающем. Как ни жаль Комарика, но руководство GM я прекрасно понимаю...
В целом, зарабатывать хоть на чём-то дешёвом становится всё сложнее и сложнее.. Ибо от дешёвого, всё быстрее начинают требовать всего того же, что и от дорогого, НО ДЕШЕВЛЕ)))

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