GM потратит более 5 млрд долларов на реструктуризацию убыточного бизнеса в Китае

Принадлежащие корпорации General Motors бренды вместе с другими иномарками стремительно сдают позиции на китайском рынке под натиском набравших силу местных автопроизводителей. Если раньше китайское подразделение кормило GM, то теперь приносит убытки и опустошает карман, поэтому пришло время принимать меры — тоже, к сожалению, не бесплатные.

General Motors работает в Китае через совместные предприятия SAIC-GM (основано в 1997 году, выпускает и продаёт автомобили под брендами Buick, Cadillac и Chevrolet) и SAIC-GM-Wuling (основано в 2002 году, выпускает и продаёт автомобили под брендами Wuling и Baojun). Wuling и Baojun — это китайский дизайн и инжиниринг в сочетании с доступными ценами, немудрено поэтому, что оба бренда сейчас на подъёме: Wuling за первые десять месяцев этого года, по данным CAAM, реализовал в Китае 580 326 машин (+9,1% по сравнению с АППГ), Baojun — 34 304 (+41,6%).

Buick, Cadillac и Chevrolet продают в Китае автомобили, разработанные под непосредственным контролем GM, тем более что многие из них являются глобальными и поставляются на внешние рынки. За последние пять лет продажи SAIC-GM в Китае упали примерно в два раза и продолжают падать: Buick с января по октябрь 2024 года продал в Китае 277 022 автомобиля (-36,4%), Cadillac — 90 101 (-40%), Chevrolet — 43 993 (-69,8%).

Причины падения продаж хорошо известны: американский инжиниринг и американские платформы стоят дорого, при этом обновление модельных рядов Buick, Cadillac и Chevrolet происходит гораздо медленнее, чем обновление модельных рядов китайских марок, в том числе Wuling и Baojun. Надежды GM поправить дела в Китае с помощью электромобилей на платформе Ultium не оправдались — эта платформа тоже вышла слишком дорогой и не способна конкурировать по цене и технологической гибкости с китайскими аналогами, например, с очень многоликой платформой SEA от Geely.

Дебютировавший в прошлом году электрический кроссовер Buick Electra E5 на платформе Ultium оказался не в состоянии конкурировать с исконно китайскими аналогами от марок BYD, AITO, Zeekr, Xpeng, Leapmotor и т.д. Продажи Buick Electra E5 в Китае за первые десять месяцев этого года сократились на 22,9% до 14 545 шт.

К слову, в минувшем октябре General Motors отказалась от имени Ultium, потому что якобы переросла эту платформу и теперь применяет более гибкие технологические решения по части химии аккумуляторов и их форм-фактора, тогда как изначально имя Ultium было привязано к сотрудничеству GM с LG. Официального нового названия у платформы Ultium нет, в Википедии она теперь обозначена просто как GM BEV3, то бишь электромобильная платформа третьего поколения.

Короче говоря, совместное предприятие SAIC-GM медленно, но верно идёт ко дну, руководство GM вынуждено с этим что-то делать и, как сообщает Reuters, на этой неделе объявило акционерам корпорации о намерении потратить на реструктуризацию бизнеса в Китае от 5,3 млрд до 5,6 млрд долларов, часть этих расходов будет отражена в годовой отчётности GM. Конкретные меры по реструктуризации китайского бизнеса GM на данный момент не раскрыла, а по данным инсайдеров, меры в основном заключаются в сокращении модельных линеек и закрытии лишних заводов — в общем, всё как у других компаний, оказавшихся в похожем положении, например, Volkswagen и Nissan.

