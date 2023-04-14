Премьера Buick Electra E5: передний либо полный привод и роскошная версия Avenir

Внешность Buick Electra E5 была официально раскрыта ещё в декабре прошлого года, в том же месяце кроссовер был запущен в производство на заводе в Ухане, интерьер рассекретили в феврале, а вчера состоялась полноценная премьера, совмещённая со стартом продаж. Напомним, что в прошлом веке имя Electra носили крупные и хорошо оснащённые бензиновые модели Buick, теперь оно отдано семейству электромобилей нового поколения, первенцем которого стал Electra E5.

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В основе Electra E5 лежит разработанная GM модульная платформа Ultium, габаритная длина кроссовера — 4892 мм, ширина — 1905 мм, высота — 1655 мм, колёсная база — 2954 мм. Передняя подвеска — типа McPherson, задняя — независимая многорычажная.



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Базовая версия Standard Range имеет единственный электромотор на передней оси, его максимальная отдача — 180 кВт (245 л.с.) и 330 Нм, время разгона до 100 км/ч — 7,6 с, максимальная скорость у всех версий ограничена на отметке 180 км/ч. Ёмкость батареи в базовой версии — 68 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 545 км (здесь и далее по циклу CLTC).



Версия Long Range отличается от Standard Range сниженной до 150 кВт (204 л.с.) мощностью электромотора при неизменном крутящем моменте и увеличенной до 79,7 кВт·ч ёмкостью батареи, полного зарядка которой хватит на 620 км пробега. Первую «сотню» такой кроссовер набирает за 8,6 с.



Топовая полноприводная двухмоторная версия 4WD предлагается в сочетании с роскошной отделкой Avenir, максимальная отдача переднего электромотора — 143 кВт (194,5 л.с.) и 305 Нм, заднего — 68 кВт (92,5 л.с.) и 160 Нм, то есть задний электромотор в данном случае выполняет роль вспомогательного. Максимальная совокупная отдача силовой установки — 211 кВт (287 л.с.) и 465 Нм. До 100 км/ч двухмоторный кроссовер разгоняется за 6,7 с, ёмкость батареи — 79,7 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 603 км.

Салон — строго 5-местный, объём багажника — 502 л (со сложенными сиденьями второго ряда — 1658 л). Переднюю парень венчает изогнутый 30-дюймовый дисплей в разрешением 6K (6008 х 934 точки), в котором объединены приборный и мультимедийный экраны. Для водителя, кроме того, предусмотрен 12,6-дюймовый цветной проекционный дисплей. Шайба на «парящей» консоли между передними креслами — это регулятор громкости, а режимами силовой установки заведует правый подрулевой рычажок. В оснащении заявлен большой перечень современных электронных ассистентов водителя, в том числе автопилот второго уровня Super Cruise.

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Особенности версии Avenir — это эффектные матричные фары, анимированные задние фонари, изысканная отделка салона с уникальными цветами и металлизироваными вставками, передние кресла повышенной комфортности и замшевый потолок.



Цены на Buick Electra E5 в Китае начинаются от 208 900 юаней (2,48 млн рублей в переводе по текущему курсу) за базовую версию Standard Range. Полноприводная топ-версия Avenir стоит 278 900 юаней (3,31 млн рублей). Будет ли Buick Electra E5 продаваться за пределами Китая, пока неизвестно. В Китае второй моделью Buick на платформе Ultium станет более компактный кроссовер Electra E4, он выйдет на рынок в середине этого года.

