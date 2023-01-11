Buick Electra E4: засвечен ещё один электрический кроссовер SAIC-GM для китайского рынка

Китай давно стал главным рынком для Buick, во второй половине прошлого десятилетия американская марка сбывала здесь по миллиону машин в год, сейчас дела идут похуже: в 2021-м продажи, по данным ресурса CarSalesBase, составили 828 636 автомобилей, цифр за полный 2022 год пока нет, но статистика 11 месяцев показывает, что спрос просел более чем на 15%. Выправить кривую продаж должны новые электрические модели на модульной платформе Ultium.

«Электрички» Buick новой волны объединены именем Electra, взятым из американского архива марки (до 1990 года включительно его носили крупные и хорошо оснащённые легковые модели). 19 декабря в Китае был официально анонсирован среднеразмерный кроссовер Buick Electra E5, а 28 декабря вышел пресс-релиз о том, что производство Electra E5 началось на заводе совместного предприятие SAIC-GM в Ухане, притом что полноценной премьеры этой модели ещё не было, и, по сути, всё, что мы о ней знаем, — это данные из табличек китайского Минпрома.

Buick Electra E5 на заводе SAIC-GM в Ухане

Оттуда же мы впервые узнали о существовании следующей модели из линейки Electra — с индексом E4, у неё такая же, как у Е5, колёсная база — 2954 мм, но габариты кузова иные: длина — 4818 мм, ширина — 1912 мм, высота — 1580-1581 мм в зависимости от модификации (у кроссовера Electra E5 соответствующие размеры составляют 4892, 1905 и 1655 мм). Как видим, Electra E4 чуть короче, заметно ниже и чуть шире, чем Electra E5. Новую модель можно определить как купеобразный кроссовер с короткой покатой кормой или кросс-хэтчбек — кому как больше нравится. Передок Electra E4 оформлен практически так же, как у Electra E5, но выглядит как бы немного сплюснутым, а корма отличается более замысловатыми фонарями с «подтёками».



Buick Electra E4

В документах Минпрома для Buick Electra E4 заявлен то же единственный электромотор мощностью 180 кВт (245 л.с.), что для Electra E5, но позже появятся и двухмоторные полноприводные версии. Штатные колёса — 19- либо 20-дюймовые, снаряженная масса — 2150 кг, полная масса — 2605 кг.



В США наиболее близким аналогом Buick Electra E4 и Electra E5 среди джи-эмовских моделей является кроссовер Chevrolet Equinox EV, он тоже создан на платформе Ultium (колёсная база — такая же, как у «китайцев», 2954 мм), но силовые установки у него иные: одномоторная переднеприводная выдает 213 л.с. и 328 Нм, двухмоторная полноприводная — 294 л.с. и 469 Нм. Chevrolet Equinox EV поступит в продажу осенью этого года, а его китайские родственники, скорее всего, выйдут на рынок пораньше — ближе к лету. Не исключено, что китайские Buick Electra E4 и Electra E5 будут поставляться в США — во всяком случае, бензиновые кроссоверы Buick китайской сборки на родине марки благополучно продаются.

