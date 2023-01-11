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  • Buick Electra E4: засвечен ещё один электрический кроссовер SAIC-GM для китайского рынка

Buick Electra E4: засвечен ещё один электрический кроссовер SAIC-GM для китайского рынка

11.01.2023 175 0 0

Американская марка Buick продолжает расширять модельную линейку для Китая, в базе местного Минпрома всплыли фотографии и некоторые технические данные купеобразного кроссовера Electra E4, построенного на модульной платформе Ultium.

Китай давно стал главным рынком для Buick, во второй половине прошлого десятилетия американская марка сбывала здесь по миллиону машин в год, сейчас дела идут похуже: в 2021-м продажи, по данным ресурса CarSalesBase, составили 828 636 автомобилей, цифр за полный 2022 год пока нет, но статистика 11 месяцев показывает, что спрос просел более чем на 15%. Выправить кривую продаж должны новые электрические модели на модульной платформе Ultium.

«Электрички» Buick новой волны объединены именем Electra, взятым из американского архива марки (до 1990 года включительно его носили крупные и хорошо оснащённые легковые модели). 19 декабря в Китае был официально анонсирован среднеразмерный кроссовер Buick Electra E5, а 28 декабря вышел пресс-релиз о том, что производство Electra E5 началось на заводе совместного предприятие SAIC-GM в Ухане, притом что полноценной премьеры этой модели ещё не было, и, по сути, всё, что мы о ней знаем, — это данные из табличек китайского Минпрома.

Buick Electra E5 на заводе SAIC-GM в Ухане

Оттуда же мы впервые узнали о существовании следующей модели из линейки Electra — с индексом E4, у неё такая же, как у Е5, колёсная база — 2954 мм, но габариты кузова иные: длина — 4818 мм, ширина — 1912 мм, высота — 1580-1581 мм в зависимости от модификации (у кроссовера Electra E5 соответствующие размеры составляют 4892, 1905 и 1655 мм). Как видим, Electra E4 чуть короче, заметно ниже и чуть шире, чем Electra E5. Новую модель можно определить как купеобразный кроссовер с короткой покатой кормой или кросс-хэтчбек — кому как больше нравится. Передок Electra E4 оформлен практически так же, как у Electra E5, но выглядит как бы немного сплюснутым, а корма отличается более замысловатыми фонарями с «подтёками».

Buick Electra E4

В документах Минпрома для Buick Electra E4 заявлен то же единственный электромотор мощностью 180 кВт (245 л.с.), что для Electra E5, но позже появятся и двухмоторные полноприводные версии. Штатные колёса — 19- либо 20-дюймовые, снаряженная масса — 2150 кг, полная масса — 2605 кг.

В США наиболее близким аналогом Buick Electra E4 и Electra E5 среди джи-эмовских моделей является кроссовер Chevrolet Equinox EV, он тоже создан на платформе Ultium (колёсная база — такая же, как у «китайцев», 2954 мм), но силовые установки у него иные: одномоторная переднеприводная выдает 213 л.с. и 328 Нм, двухмоторная полноприводная — 294 л.с. и 469 Нм. Chevrolet Equinox EV поступит в продажу осенью этого года, а его китайские родственники, скорее всего, выйдут на рынок пораньше — ближе к лету. Не исключено, что китайские Buick Electra E4 и Electra E5 будут поставляться в США — во всяком случае, бензиновые кроссоверы Buick китайской сборки на родине марки благополучно продаются.

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